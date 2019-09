Polska doczekała się sprintera. "Pomału przebijam się do czołówki"

- Od początku widać, że Valverde czy Roglić są w bardzo mocni. Ja jestem obecnie na dobrej pozycji, więc nie muszę się martwić. Najważniejsze jest jednak to, by mieć dużo szczęścia i bezpiecznie dojechać do Madrytu - powiedział Rafał Majka (BORA-hansgrohe) przed 7. etapem Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Victor de la Parte uczestniczył w dużej kraksie na 6. etapie Vuelta a Espana. Hiszpan złamał żebro i łopatkę, przez co musiał wycofać się z wyścigu. - To dla nas ogromna strata, bo on walczył o dobre miejsce w "generalce". Teraz musimy nałożyć większą presję na pozostałych kolarzy. To młoda grupa głodna sukcesów - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Jackson Stewart.

Majka wyrównał osiągnięcie Jaskuły. "W tak trudnym tourze jeszcze nie jechałem" Rafał Majka... czytaj dalej » Do tej pory o wychowanku GKS Cartusii Kartuzy głośniej było przy okazji jego występów na torze. Już w 2016 roku odniósł on swoje pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata, a przed rokiem w swojej ulubionej konkurencji – omnium – wywalczył tytuł mistrza świata.

Na szosie z każdym sezonem również czynił postępy, o czym najlepiej świadczy fakt, że znalazł się w kadrze CCC Team na obecny i przyszły sezon. W 2018 roku Sajnok wygrał wyścig Dookoła Mazowsza i na trzecim miejscu ukończył Rund um Koeln. Z kolei w tym roku zajął czwarte miejsce w klasyku Bredene-Koksijde.

Sajnok: stać mnie było na zwycięstwo

Dobre występy nie uszły uwadze szefów polskiej grupy, którzy włączyli kolarza do składu na 74. edycję Vuelty. Nie zawiedli się. W przypadku debiutanta dziewiąte miejsce w Alicante (3. etap), szóste w El Puig (4. etap), dziesiąte w Oviedo (14. etap) i trzecie w Madrycie (21. etap) uznać należy za wynik bardzo dobry i stanowiący znakomity prognostyk na przyszłość.

- Szkoda, że nie udało mi się odnieść zwycięstwa w Madrycie, bo było mnie na nie stać. Trochę lepiej mogłem wykorzystać ten finisz. Trzecie miejsce na zakończenie tak ciężkiego touru też jednak jest fajne – ocenił Sajnok.

- W niedzielę wyciągnąłem wnioski z poprzedników sprinterskich końcówek. Nie czekałem już do ostatnich 500 metrów, tylko kilometr przed metą starałem się przejść jak najbliżej czoła grupy. To zaprocentowałem, z czego jestem bardzo szczęśliwy – dodał.

Oglądaj Wideo: Eurosport Jakobsen wygrał 21. etap Vuelta a Espana, Sajnok 3.

Spróbować sił w Tour de France

Jak każdy debiutant w wielkim tourze, Sajnok nie wiedział, jak jego organizm zniesie trudy trzytygodniowej rywalizacji.

- Zacząłem pomału, bo od dziewiątego miejsca, ale potem stopniowo notowałem coraz lepsze lokaty. W końcu nadszedł ten ostatni etap, w Madrycie, na którym udało mi się zająć trzecie miejsce. Mogę być szczęśliwy z tego, jak wszystko potoczyło się podczas tej Vuelty. Było wiele górskich etapów, wiedziałem jednak, że na te płaskie jestem dobrze przygotowany i pokazałem, że pomału przebijam się do czołówki – przyznał 22-latek z Kartuz.

Po tak udanych występach z pewnością nie zabraknie Sajnokowi motywacji do dalszej pracy.

- Chciałbym spróbować swoich sił w Tour de France – zapowiedział.