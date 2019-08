Dwóch Polaków w składzie CCC Team na Vuelta a Espana

Dumoulin zmienił pracodawcę. Jego nowa grupa chce wygrać Tour de France Tom Dumoulin... czytaj dalej » - Przystąpimy do Vuelta a Espana bez presji związanej z klasyfikacją generalną, ale będziemy chcieli wspierać Víctora de la Parte w jego narodowym tourze. Cały skład jest zmotywowany, by pokazać się z jak najlepszej strony w otwierającej zmagania jeździe drużynowej na czas, a w kolejnych dniach będziemy szukać swoich okazji w ucieczkach – powiedział dyrektor sportowy CCC Team, Jackson Stewart.

- Patrick Bevin i Will Barta nastawiają się na etapy jazdy na czas. Obaj pokazali już w tym sezonie, że stać ich na uzyskanie bardzo dobrego wyniku w tej konkurencji. Jonas Koch wraz z Szymonem Sajnokiem, przy wsparciu Frana Ventoso, będą chcieli powalczyć na etapach sprinterskich, a Paweł Bernas i Nathan Van Hooydonck będą jeździć agresywnie i angażować się w odjazdy. Wygląda na to, że tegoroczna Vuelta będzie bardzo dynamicznym wyścigiem, a spora część naszego zespołu jest bardzo podekscytowana swoim debiutem w wielkim tourze – podkreślił Stewart.

W gronie debiutujących będą obaj Polacy.

Wielkie wyzwanie Sajnoka i Bernasa

- Będzie to mój pierwszy tak długi wyścig, ale jestem pozytywnie nastawiony i gotowy do walki. Na pewno chciałbym powalczyć na płaskich etapach i jestem bardzo zmotywowany, by na nich się pokazać. Moja forma wciąż jest wysoka, pomimo kilku wypadków i braku startu w Tour de Pologne – zapewnił 21-letni Sajnok, który w poprzednim sezonie sięgnął po torowe mistrzostwo świata w omnium.

- Nie można bać się atakować, więc nastawiam się też na aktywną jazdę i zabieranie się w odjazdy. Takie są założenia, ale sam wyścig pokaże, jak wszystko się ułoży - stwierdził z kolei Bernas. - Po Tour de Pologne wracam do mojej optymalnej formy. Ostatnio sporo startowałem w wyścigach na wysokim poziomie i pod koniec naszego narodowego touru czułem już zmęczenie. Po wyścigu miałem okazję nieco odpocząć oraz rozpocząć właściwe przygotowania do Vuelty na Majorce, gdzie wykonywałem dłuższe przejażdżki, ale też treningi z akcentem szybkościowym. Wierzę, że moja forma jest tam, gdzie powinna być – przyznał 29-latek.



PREVIEW: ”There are some hard stages ahead of us, which should suit me and for sure I will try to enjoy the mountains where I feel at my best,” Victor de la Parte on his debut in his home tour, @lavuelta



Meet our full #LaVuelta19 roster and read more https://t.co/FVNEKiLGxmpic.twitter.com/J1mAr8IOmX — CCC Team (@CCCProTeam) 19 August 2019





Łącznie na trasie tegorocznej Vuelty zobaczymy pięciu Polaków. W składzie Bora-Hansgrohe znaleźli się Rafał Majka i Paweł Poljański, a w barwach Lotto-Soudal pojedzie Tomasz Marczyński.