Fenomenalny Cavagna wygrał 19. etap Vuelty. Majka utrzymał pozycję

Zobacz, co powiedział triumfator 3. etapu Vuelta a Espana Sam Bennett (BORA-hansgrohe).

Zobacz, co wydarzyło się podczas 3. etapu Vuelta a Espana, który wygrał po sprinterskim finiszu Sam Bennett (BORA-hansgrohe).

Zobacz, co czeka kolarzy na 4. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział kolarz Lotto Soudal Tomasz Marczyński po 3. etapie Vuelta a Espana.

- Kolano ciągle mnie bolało i zdecydowałem się wycofać z wyścigu. Po prostu nie było sensu jechać dalej. To ogromna szkoda, że musiałem to zrobić, ale za wiele nie pomógłbym kolegom z zespołu - powiedział Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), który wycofał się z Vuelty na 4. etapie.

Na 4. etapie Vuelta a Espana doszło do kraksy w peletonie. Jednym z poszkodowanych był lider zespołu EF Education First Rigoberto Uran. Na szczęście Kolumbijczykowi nic się nie stało i szybko wrócił do głównej grupy.

Zobacz, co powiedział triumfator 4. etapu Vuelta a Espana Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step).

Zobacz, co wydarzyło się na 4. etapie Vuelta a Espana, który wygrał Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step).

Zobacz, co czeka na kolarzy na 5. etapie Vuelta a Espana.

- Znów dałem się trochę wypchnąć i przez to trochę straciłem. Mogła być nawet pierwsza trójka. Co prawda poprawiłem się i zająłem 7. miejsce, ale wciąż jestem niezadowolony - powiedział Szymon Sajnok po 4. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co wydarzyło się na 5. etapie Vuelta a Espana, który wygrał Angel Madrazo (Burgos-BH).

Jesus Herrada (Cofidis) wygrał 6. etap Vuelta a Espana z Mora de Rubelos do Ares del Maestrat. Zobacz końcówkę czwartkowych górskich zmagań.

- Na 6. etapie miałem odpoczywać, ale dostałem cynk od dyrektora, żebym zabrał się do ucieczki. Chciałem wygrać etap, ale zabrakło mi sił - powiedział Paweł Poljański (BORA-hansgrohe) po 6. etapie Vuelta a Espana.

- Od początku widać, że Valverde czy Roglić są w bardzo mocni. Ja jestem obecnie na dobrej pozycji, więc nie muszę się martwić. Najważniejsze jest jednak to, by mieć dużo szczęścia i bezpiecznie dojechać do Madrytu - powiedział Rafał Majka (BORA-hansgrohe) przed 7. etapem Vuelta a Espana.

Victor de la Parte uczestniczył w dużej kraksie na 6. etapie Vuelta a Espana. Hiszpan złamał żebro i łopatkę, przez co musiał wycofać się z wyścigu. - To dla nas ogromna strata, bo on walczył o dobre miejsce w "generalce". Teraz musimy nałożyć większą presję na pozostałych kolarzy. To młoda grupa głodna sukcesów - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Jackson Stewart.

Oto, co miał do powiedzenia "Maniek" jeżdżący w grupie Lotto Soudal po piątkowych zmaganiach w górach.

Na 8. etapie Vuelta a Espana doszło do kraksy motocykla z kamerzystą. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To niesamowite uczucie. Jestem niezwykle szczęśliwy. Wiedziałem, że sprint jestem w stanie wygrać. To na pewno jeden z najlepszych dni w mojej karierze - przyznał na mecie 8. etapu Vuelta a Espana Nikias Arndt z Team Sunweb.

Oto co do powiedzenia miał Paweł Poljański z grupy BORA-hansgrohe po 9. dniu rywalizacji na Vuelcie.

- Był to trudny etap, ale udało mi się przejechać go, najlepiej, jak potrafiłem. Po dziesięciu dniach Vuelty potrafiłem zdobyć się na duży wysiłek i pojechać na dobrym poziomie - powiedział na mecie jazdy indywidualnej na czas Patrick Bevin (CCC Team).

- To był dla mnie dosyć ciężki sezon, ale udało się wrócić na właściwą ścieżkę, która doprowadzi mnie do mistrzostw świata - powiedział zadowolony z 2. miejsca w jeździe indywidualnej na czas podczas Vuelta a Espana, Patrick Bevin.

Oto co kolarz grupy Lotto Soudal miał do powiedzenia przed 11. dniem rywalizacji na Vuelta a Espana.

To była niebezpieczna sytuacja na trasie 11. etapie Vuelta a Espana, gdy przed uciekającymi dwoma kolarzami. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Wygrać na hiszpańskiej Vuelcie, tak blisko domu i w obecności mojej rodziny to coś wspaniałego - powiedział zwycięzca 11. etapu Vuelta a Espana Mikel Iturria.

Ekipa Eurosportu chwilę porozmawiała z Vicotrem de la Parte, który nie jedzie już we Vuelcie. Hiszpan miał wypadek na 6. etapie i odniósł kontuzję uniemożliwiającą dalszą jazdę.

- Nie spodziewałem się, że mogę tutaj wygrać. Po prostu nie chciałem dużo stracić, ale to był niesamowity dzień dla mnie - powiedział zwycięzca 13. etapu Vuelta a Espana, Tadej Pogacar.

Kilku kolarzy miało szczęście, ale wielu niestety nie. Zobacz co działo się na ostatnim kilometrze 14. dnia rywalizacji na Vuelta a Espana.

Oto co do powiedzenia miał zawodnik grupy CCC po sobotnich zmaganiach.

Zawodnik grupy CCC po sobotnim etapie miał powody do zadowolenia, ponieważ finiszował jako dziesiąty.

Oto co miał do powiedzenia kolarz grupy BORA-hansgrohe po niedzielnych zmaganiach na trasie Vuelta a Espana.

Zawodnik grupy Lotto Soudal mówi, na co może liczyć 16. dnia rywalizacji na Vuelta a Espana.

Zobacz, co wydarzyło się na 16. etapie Vuelta a Espana, który wygrał Jakob Fulgsang (Astana).

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team Paweł Bernas po 16. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co czeka na kolarzy na 17. etapie Vuelta a Espana.

Końcówka rywalizacji na 18. etapie wyścigu Vuelta a Espana, na którym najlepszy był Sergio Higuita (Education First).

To miał być spokojny etap, a wiele się wydarzyło. W 17. dniu Vuelta a Espana wygrał Philippe Gilbert, a stracił Rafał Majka, który spadł z piątego na siódme miejsce.

Na 66 km przed metą 19. etapu Vuelta a Espana doszło do kraksy, w której leżał m.in. lider Primoz Roglic (Jumbo Visma) oraz Miguel Angel Lopez (Astana). Transmisja z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Ostatnie 25 kilometrów to był potworny ból w mięśniach, a zwycięstwa byłem pewny dopiero na ostatniej prostej, było jednak warto - powiedział triumfoator 19. etapu Vuelta a Espana, Remi Cavagna.

Liczący 165,2 km 19. etap etap z Avilli do Toledo w większości był płaski - tylko na początku etapu znalazła się premia górska 3. kategorii z podjazdem pod Alto de la Paramera. Z drugiej strony, sprinterzy także nie mieli łatwego zadania na ostatnim kilometrze, gdzie średnie nachylenie wynosi 6,2 proc. Jednak była to dla nich tak naprawdę ostatnia okazja, by odnieść etapowe zwycięstwo - w sobotę kolarzy czekają męczarnie w górach, które okażą się decydujące dla losów wyścigu.

Wielkie zwycięstwo Higuity. Majka świetny w swoje urodziny Sergio Higuita... czytaj dalej » W czwartek, na 18. etapie, triumfował Sergio Higuita (EF Education First). W dniu swoich 30. urodzin dobrze spisał się Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), który przyjechał na metę czwarty i dzięki temu awansował na szóstą pozycję w klasyfikacji generalnej. Prowadził Primoz Roglić (Jumbo-Visma), który wyprzedzał Alejandro Valverde (Movistar) o 2:50.

Majka gonił

Na samym początku piątkowego etapu zawiązała się dziesięcioosobowa ucieczka, w której znaleźli się m.in. Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Silvan Diller (AG2R la Mondiale) czy Peter Stetina (Trek-Segafredo). Natomiast premia górska padła łupem Bruno Amiraila (Groupama-FDJ). Nie zmienia to faktu, że coraz bliżej triumfu w klasyfikacji górskiej jest Geoffrey Bouchard (AG24 La Mondiale), któremu matematycznie może zagrozić już tylko Angel Madrazo (Burgos BH) - jednak Hiszpan traci do Francuza już 32 punkty.

Na 66 km przed metą doszło do kraksy, w której uczestniczyło kilkunastu kolarzy, w tym Roglić i Miguel Angel Lopez (Astana). Z dalszego udziału w wyścigu musiał zrezygnować Tony Martin (Jumbo-Visma). Po chwili wszystko wróciło do normy. Grupa, w której jechał Rafał Majka traciła do uciekinierów 33 sekundy. Z kolei grupa z Rogliciem i Lopezem - 48.

Znakomity Cavagna

Kolarze jechali w trudnych warunkach - towarzyszył im porywisty wiatr. Z tego powodu dochodziło do licznych przetasowań i tak Majka znalazł się wśród dziesięciu zawodników podążających za ucieczką, gdzie również doszło do zmiany - 25 km przed finiszem do ataku przystąpił Cavagna. Francuz po chwili miał 19 sekund przewagi nad wcześniejszymi towarzyszami.

Cavagna nie zwalniał tempa, ale na niego i pozostałych czekał jeszcze ostatni podjazd. Francuz, choć był potwornie zmęczony, nie odpuścił do samego końca i ukończył solowy rajd zwycięstwem. Ostatecznie drugie miejsce zajął Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), a następnie na metę wjechali dwaj inni zawodnicy Deceuninck-Quick Step: Zdenek Stybar i Philippe Gilbert. Piąty był Valverde.

Roglić (10. w piątek) utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej - nad Valverde ma 2:47 przewagi, a nad trzecim Nairo Quintaną (Movistar) 3:31. Majka finiszował na 22. miejscu i utrzymał 6. pozycję w generalce.