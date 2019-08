Majka: nogi są twarde, ale może sytuacja się poprawi

- Vuelta a Espana to dla mnie drugi domowy wyścig. Jeśli uda mi się wygrać jeden etap, to byłbym bardzo szczęśliwy. Cały zespół będzie właśnie skupiał się na walce o etapowe triumfy - powiedział Tomasz Marczyński z Lotto Soudal przed Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po jeździe drużynowej na czas na drugi etap Vuelta a Espana. Kolarze mają do pokonania 199 km z Benidorm do Calpe. Transmisja w Eurosporcie 1 od godz. 15:00.

- Dostawałem jakieś informacje przez radio, że mogę zostać liderem, że jest mała przewaga, ale nie wierzyłem w to. Bardziej skupiałem się na walce o etap. Teraz postaram się utrzymać czerwoną koszulkę przynajmniej do pierwszych gór - powiedział Nicolas Roche (Sunweb), który został liderem wyścigu po 2. etapie. Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Kolano ciągle mnie bolało i zdecydowałem się wycofać z wyścigu. Po prostu nie było sensu jechać dalej. To ogromna szkoda, że musiałem to zrobić, ale za wiele nie pomógłbym kolegom z zespołu - powiedział Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), który wycofał się z Vuelty na 4. etapie. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na 4. etapie Vuelta a Espana doszło do kraksy w peletonie. Jednym z poszkodowanych był lider zespołu EF Education First Rigoberto Uran. Na szczęście Kolumbijczykowi nic się nie stało i szybko wrócił do głównej grupy. Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Znów dałem się trochę wypchnąć i przez to trochę straciłem. Mogła być nawet pierwsza trójka. Co prawda poprawiłem się i zająłem 7. miejsce, ale wciąż jestem niezadowolony - powiedział Szymon Sajnok po 4. etapie Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Majka był 50. miejsce na czwartym etapie. We wtorek, po sprinterskim finiszu triumfował, Fabio Jakobsen z grupy Deceuninck-QuickStep. Holender wyprzedził Irlandczyka Sama Bennetta (Bora-hansgrohe). Rozstrzygnął o tym fotofinisz.



Milimetry zadecydowały o triumfie. Świetny Sajnok finiszował w czołówce 22-letni Holender... czytaj dalej » - Bennettowi niewiele zabrakło, a mielibyśmy drugie zwycięstwo (Irlandczyk był najszybszy w poniedziałek), ale on na pewno nie odpuści. Jeszcze wygra parę etapów - skomentował Majka w rozmowie z reporterem Eurosportu Jakubem Ostrowskim.

"Nie czuję się dobrze"

Polak ujawnił, że był bliski upadku. - Udało mi się jednak uciec. Nie czuję się póki co dobrze. Mogłoby być trochę lepiej. Nogi są twarde, ale może z dnia na dzień sytuacja ulegnie poprawie - dodał.



W środę kolarzy czeka piąty etap z Mora de Rubielos do Ares del Maestrat (198,9 km).



- Na finiszu, na tych prawie 2000 m, przewagę będą mieli Kolumbijczycy. Ale jedziemy swoje, co będzie, to będzie. Widać, że mój kolega z zespołu Davide Formolo jest w dobrej formie i można grać na dwie karty. Vuelta jest długa, wszystko może się wydarzyć - zakończył Majka, który w klasyfikacji generalnej zajmuje 10. miejsce.



Do lidera, Irlandczyka Nicolasa Roche'a (Sunweb), traci 46 sekund.

Vuelta a Espana w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Wyniki 4. etapu, Cullera - El Puig (175,5 km):

1. Fabio Jakobsen (Holandia/Deceuninck-QuickStep) 4:04.16

2. Sam Bennett (Irlandia/Bora-hansgrohe)

3. Max Walscheid (Niemcy/Sunweb)

4. Fernando Gaviria (Kolumbia/UAE Team Emirates)

5. Luka Mezgec (Słowenia/Mitchelton-Scott)

6. Marc Sarreau (Francja/Groupama-FDJ)

7. Szymon Sajnok (Polska/CCC Team)

8. Edvald Boasson Hagen (Norwergia/Dimension Data)

9. Jon Aberasturi (Hiszpania/Caja Rural-Seguros RGA)

10. Sebastian Molano (Kolumbia/UAE Team Emirates)

...

50. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe)

73. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) wszyscy ten sam czas

130. Paweł Bernas (Polska/CCC) strata 4.04

153. Paweł Poljański (Polska/Bora-hansgrohe) 5.12



Klasyfikacja generalna:

1. Nicolas Roche (Irlandia/Sunweb) 13:55.30

2. Nairo Quintana (Kolubmia/Movistar) strata 2 s

3. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 8

4. Mikel Nieve (Hiszpania/Mitchelton-Scott) 22

5. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 33

6. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 35

7. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 38

8. Sergio Higuita (Kolumbia/Education First) 40

9. Davide Formolo (Włochy/Bora-hansgrohe) 46

10. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe) ten sam czas

...

29. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 1.58

127. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 15.00

165. Paweł Bernas (Polska/CCC) 26.16

168. Paweł Poljański (Polska/Bora-hansgrohe) 29.26