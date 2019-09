Majka zbliża się do Quintany. "I tak mam jeszcze do niego daleko"

Po jeździe drużynowej na czas na drugi etap Vuelta a Espana. Kolarze mają do pokonania 199 km z Benidorm do Calpe. Transmisja w Eurosporcie 1 od godz. 15:00.

- Dostawałem jakieś informacje przez radio, że mogę zostać liderem, że jest mała przewaga, ale nie wierzyłem w to. Bardziej skupiałem się na walce o etap. Teraz postaram się utrzymać czerwoną koszulkę przynajmniej do pierwszych gór - powiedział Nicolas Roche (Sunweb), który został liderem wyścigu po 2. etapie. Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Kolano ciągle mnie bolało i zdecydowałem się wycofać z wyścigu. Po prostu nie było sensu jechać dalej. To ogromna szkoda, że musiałem to zrobić, ale za wiele nie pomógłbym kolegom z zespołu - powiedział Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), który wycofał się z Vuelty na 4. etapie. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na 4. etapie Vuelta a Espana doszło do kraksy w peletonie. Jednym z poszkodowanych był lider zespołu EF Education First Rigoberto Uran. Na szczęście Kolumbijczykowi nic się nie stało i szybko wrócił do głównej grupy. Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Znów dałem się trochę wypchnąć i przez to trochę straciłem. Mogła być nawet pierwsza trójka. Co prawda poprawiłem się i zająłem 7. miejsce, ale wciąż jestem niezadowolony - powiedział Szymon Sajnok po 4. etapie Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Od początku widać, że Valverde czy Roglić są w bardzo mocni. Ja jestem obecnie na dobrej pozycji, więc nie muszę się martwić. Najważniejsze jest jednak to, by mieć dużo szczęścia i bezpiecznie dojechać do Madrytu - powiedział Rafał Majka (BORA-hansgrohe) przed 7. etapem Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Victor de la Parte uczestniczył w dużej kraksie na 6. etapie Vuelta a Espana. Hiszpan złamał żebro i łopatkę, przez co musiał wycofać się z wyścigu. - To dla nas ogromna strata, bo on walczył o dobre miejsce w "generalce". Teraz musimy nałożyć większą presję na pozostałych kolarzy. To młoda grupa głodna sukcesów - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Jackson Stewart.

Oto, co miał do powiedzenia "Maniek" jeżdżący w grupie Lotto Soudal po piątkowych zmaganiach w górach.

- To niesamowite uczucie. Jestem niezwykle szczęśliwy. Wiedziałem, że sprint jestem w stanie wygrać. To na pewno jeden z najlepszych dni w mojej karierze - przyznał na mecie 8. etapu Vuelta a Espana Nikias Arndt z Team Sunweb. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Oto co do powiedzenia miał Paweł Poljański z grupy BORA-hansgrohe po 9. dniu rywalizacji na Vuelcie.

- Był to trudny etap, ale udało mi się przejechać go, najlepiej, jak potrafiłem. Po dziesięciu dniach Vuelty potrafiłem zdobyć się na duży wysiłek i pojechać na dobrym poziomie - powiedział na mecie jazdy indywidualnej na czas Patrick Bevin (CCC Team). Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To był dla mnie dosyć ciężki sezon, ale udało się wrócić na właściwą ścieżkę, która doprowadzi mnie do mistrzostw świata - powiedział zadowolony z 2. miejsca w jeździe indywidualnej na czas podczas Vuelta a Espana, Patrick Bevin. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bevin: To był ciężki sezon, ale wróciłem do gry

Oto co kolarz grupy Lotto Soudal miał do powiedzenia przed 11. dniem rywalizacji na Vuelta a Espana.

Oto co do powiedzenia miał zawodnik grupy CCC po sobotnich zmaganiach.

Oto co miał do powiedzenia kolarz grupy BORA-hansgrohe po niedzielnych zmaganiach na trasie Vuelta a Espana.

Bohaterem był Sepp Kuss z ekipy Jumbo-Visma. Amerykanin wygrał trudny, górski odcinek po ataku na finałowym podjeździe. Na mecie wyprzedził towarzyszy ucieczki - o 39 sekund Portugalczyka Rubena Guerreiro (Katusha Alpecin) oraz o 40 sekund Brytyjczyka Tao Geoghegana Harta (Ineos).

"Trochę brakło"

Zbijał piątki jeszcze przed metą. Triumf Kussa na 15. etapie Vuelty Sepp Kuss wygrał... czytaj dalej » Czerwoną koszulkę lidera zachował ósmy w niedzielę Primoż Roglić (Jumbo-Visma). W końcówce etapu zgubić go próbował Hiszpan Alejandro Valverde (Movistar), ale Słoweniec nie pozwolił na to i dwóch najlepszych kolarzy tegorocznej Vuelty finiszowało razem, z przewagą 41 sekund nad kolejnymi zawodnikami walczącymi o podium - Słoweńcem Tadejem Pogacarem (Team Emirates) i Kolumbijczykiem Miguelem Angelem Lopezem (Astana). Majka stracił do tej ostatniej dwójki 18 sekund.



- To był naprawdę wymagający podjazd, bardzo ciężki. Dałem z siebie wszystko. Trochę mi brakło, jak pojechał Lopez i Pogacar, ale to były tylko sekundy. Będziemy walczyć, zobaczymy, co się wydarzy w następnych etapach. W niedzielę Roglić i Valverde zaatakowali naprawdę mocno - przyznał Majka w rozmowie z reporterem Eurosportu.

Odrobił do Quintany

Zawodnik grupy Bora-hansgrohe wciąż zajmuje szóstą lokatę w klasyfikacji generalnej, ale odrobił 37 sekund do bezpośrednio wyprzedzającego go Kolumbijczyka Nairo Quintany (Movistar).



- Trochę stracił, ale jeszcze mam do niego daleko. Czekają nas trudne etapy, będzie jeszcze dużo do przejechania - skwitował Majka.



W poniedziałek kolejny trudny etap, kończący się blisko 20-kilometrowym podjazdem do mety na przełęczy Cubilla w Górach Kantabryjskich. Kolarze odpoczną we wtorek.

Wyniki 15. etapu, Tineo - Santuario del Acebo (154,4 km):

1. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) - 4:19.04

2. Ruben Guerreiro (Portugalia/Katusha Alpecin) 39 s

3. Tao Geoghegan Hart (Wielka Brytania/Ineos) 40

4. Oscar Rodriguez (Hiszpania/Euskadi-Murias) 53

5. Mark Padun (Ukraina/Bahrain-Merida) 1.49

6. Ben O'Connor (Australia/Dimension Data) 2.05

7. Lawson Craddock (USA/Education First) 2.11

8. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 2.14

9. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) ten sam czas

10. Sander Armee (Belgia/Lotto-Soudal) 2.48

...

14. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 3.13

36. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 8.40

117. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 20.50

134. Paweł Bernas (Polska/CCC) 26.05

159. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 29.52



Klasyfikacja generalna:

1. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) - 58:10.32

2. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 2.25

3. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 3.42

4. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 3.59

5. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 5.09

6. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 7.14

7. Nicolas Edet (Francja/Cofidis) 9.08

8. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 9.15

9. Carl Fredrik Hagen (Norwegia/Lotto-Soudal) 9.44

10. Hermann Pernsteiner (Austria/Bahrain-Merida) 11.39

...

68. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 1:47.32

73. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 1:52.22

149. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 3:15.08

154. Paweł Bernas (Polska/CCC) 3:23.35