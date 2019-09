Kolarz CCC zagroził faworytowi. "Vuelta otwiera się dla mnie na nowo"

Bevin: To był ciężki sezon, ale wróciłem do gry

- Vuelta a Espana to dla mnie drugi domowy wyścig. Jeśli uda mi się wygrać jeden etap, to byłbym bardzo szczęśliwy. Cały zespół będzie właśnie skupiał się na walce o etapowe triumfy - powiedział Tomasz Marczyński z Lotto Soudal przed Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po jeździe drużynowej na czas na drugi etap Vuelta a Espana. Kolarze mają do pokonania 199 km z Benidorm do Calpe. Transmisja w Eurosporcie 1 od godz. 15:00.

- Dostawałem jakieś informacje przez radio, że mogę zostać liderem, że jest mała przewaga, ale nie wierzyłem w to. Bardziej skupiałem się na walce o etap. Teraz postaram się utrzymać czerwoną koszulkę przynajmniej do pierwszych gór - powiedział Nicolas Roche (Sunweb), który został liderem wyścigu po 2. etapie. Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Kolano ciągle mnie bolało i zdecydowałem się wycofać z wyścigu. Po prostu nie było sensu jechać dalej. To ogromna szkoda, że musiałem to zrobić, ale za wiele nie pomógłbym kolegom z zespołu - powiedział Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), który wycofał się z Vuelty na 4. etapie. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na 4. etapie Vuelta a Espana doszło do kraksy w peletonie. Jednym z poszkodowanych był lider zespołu EF Education First Rigoberto Uran. Na szczęście Kolumbijczykowi nic się nie stało i szybko wrócił do głównej grupy. Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Znów dałem się trochę wypchnąć i przez to trochę straciłem. Mogła być nawet pierwsza trójka. Co prawda poprawiłem się i zająłem 7. miejsce, ale wciąż jestem niezadowolony - powiedział Szymon Sajnok po 4. etapie Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Od początku widać, że Valverde czy Roglić są w bardzo mocni. Ja jestem obecnie na dobrej pozycji, więc nie muszę się martwić. Najważniejsze jest jednak to, by mieć dużo szczęścia i bezpiecznie dojechać do Madrytu - powiedział Rafał Majka (BORA-hansgrohe) przed 7. etapem Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Victor de la Parte uczestniczył w dużej kraksie na 6. etapie Vuelta a Espana. Hiszpan złamał żebro i łopatkę, przez co musiał wycofać się z wyścigu. - To dla nas ogromna strata, bo on walczył o dobre miejsce w "generalce". Teraz musimy nałożyć większą presję na pozostałych kolarzy. To młoda grupa głodna sukcesów - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Jackson Stewart.

Oto, co miał do powiedzenia "Maniek" jeżdżący w grupie Lotto Soudal po piątkowych zmaganiach w górach.

- To niesamowite uczucie. Jestem niezwykle szczęśliwy. Wiedziałem, że sprint jestem w stanie wygrać. To na pewno jeden z najlepszych dni w mojej karierze - przyznał na mecie 8. etapu Vuelta a Espana Nikias Arndt z Team Sunweb. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Oto co do powiedzenia miał Paweł Poljański z grupy BORA-hansgrohe po 9. dniu rywalizacji na Vuelcie.

- Był to trudny etap, ale udało mi się przejechać go, najlepiej, jak potrafiłem. Po dziesięciu dniach Vuelty potrafiłem zdobyć się na duży wysiłek i pojechać na dobrym poziomie - powiedział na mecie jazdy indywidualnej na czas Patrick Bevin (CCC Team). Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To był dla mnie dosyć ciężki sezon, ale udało się wrócić na właściwą ścieżkę, która doprowadzi mnie do mistrzostw świata - powiedział zadowolony z 2. miejsca w jeździe indywidualnej na czas podczas Vuelta a Espana, Patrick Bevin. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bevin: To był ciężki sezon, ale wróciłem do gry

Bevin: To był ciężki sezon, ale wróciłem do gry

Wielki faworyt wygrał czasówkę Vuelty. Świetny występ kolarza CCC Team Primoz Roglic... czytaj dalej »

Bevin nie pierwszy raz nieznacznie przegrał pierwsze miejsce na podium. Jest jednak realistą.

- Jednak Primoz przez cały sezon prezentował się znakomicie w czasówkach i trzeba było dziś być bardzo mocnym, by tu wygrać. Drugie miejsce to drugie miejsce. Już kilka razy to przerabiałem i siedziałem na kilku gorących krzesłach, ale takie jest kolarstwo. Dalej będę walczył i pewnego dnia uda się wywalczyć to zwycięstwo - przyznał Bevin.

- To był dla mnie dosyć ciężki sezon, ale udało się wrócić na właściwą ścieżkę, która doprowadzi mnie do mistrzostw świata. Bardzo cieszy to, że po dziesięciu dniach Vuelty nogi są mocne, ale zawsze chce się więcej. Będziemy kontynuowali naszą pracę, przygotujemy nowy plan i próbujemy dalej - zaznaczył.

"Nie było gdzie odetchnąć"

Nowozelandczyk rozpoczął 36,2-km czasówkę po pagórkowatej trasie w Pau dość spokojnie. Najmocniej pojechał środkową część, awansując na drugie miejsce, ze stratą ledwie 19 sekund do prowadzącego Roglica. Ostatecznie na mecie uzyskał czas o 25 sekund gorszy od Słoweńca.

Oglądaj Wideo: Eurosport Znakomity występ Patricka Bevina z CCC na czasówce

- To była bardzo wymagająca trasa - podkreślił Bevin. - Po przejechaniu jej na rekonesansie doszedłem do wniosku, że trudno ją dokładnie rozplanować i że raczej walczyć będą tu górale. Primoz okazał się najlepszy, choć typowym góralem nie jest, ale jest świetnym czasowcem. Dzisiaj trzeba było dysponować ogromną mocą przez cały dystans. Początek był bardzo trudny, bo czasówka zaczęła się od 2,5-kilometrowego podjazdu i trzeba tam było się pilnować, by cały czas mieć pewne rezerwy na końcówkę. To był duży wysiłek przez 47 minut, bez momentów, w którym można by było na chwilę odetchnąć - ocenił.

Źródło: lavuelta.es Profil 10. etapu Vuelta a Espana 2019

- Jestem zawiedziony drugą lokatą, gdyż przyjechałem tu z myślą właśnie o tym etapie. Teraz jednak, wyścig otwiera się dla mnie na nowo - dodał Bevin.

Zadowolony Majka

Co najmniej poprawnie podczas wtorkowej czasówki spisał się też Rafał Majka. Polski lider grupy Bora-Hansgrohe przejechał trasę równym tempem, kończąc rywalizację na 19. miejscu (2:26 straty do Roglica), co zaowocowało awansem w klasyfikacji generalnej.

- Jestem zadowolony ze swojej postawy. Dobrze pokonałem wszystkie zakręty i zjazdy. To nie była łatwa trasa. Cieszę się więc, że ukończyłem etap w czołowej "20" i w "generalce" awansowałem na siódme miejsce. Czasówka już za mną. Teraz trzeba koncentrować się na zbliżających się górskich odcinkach, które zadecydują o losach Vuelty - powiedział Majka.

Oglądaj Wideo: Eurosport Rafał Majka: Było ciężko, ale lepiej niż w Andorze

W oczekiwaniu na góry

Na środę zaplanowano mocno pagórkowaty etap z Saint Palais do Urdax-Dantxarinea (180 km). Relacja na żywo w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player od godziny 15:00.

Relacje na żywo ze wszystkich etapów Vuelta a Espana na antenach Eurosportu i w usłudze Eurosport Player.

Źródło: lavuelta.es Profil 11. etapu Vuelta a Espana 2019



Wyniki 10. etapu:

1. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) - 47.05

2. Patrick Bevin (Nowa Zelandia/CCC) 25 s

3. Remi Cavagna (Francja/Deceuninck-Quick-Step) 27

4. Lawson Craddock (USA/Education First) 48

5. Nelson Oliveira (Portugalia/Movistar) 1.02

6. Pierre-Roger Latour (Francja/AG2R La Mondiale) 1.14

7. Thomas De Gendt (Belgia/Lotto-Soudal) 1.21

8. Marc Soler (Hiszpania/Movistar) 1.22

9. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida) 1.27

10. Daniel Felipe Martinez (Kolumbia/Education First) 1.28

...

19. Rafał Majka (Polska//Bora-Hansgrohe) 2.26

43. Paweł Bernas (Polska/CCC) 3.50

57. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 4.45

116. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 6.29

118. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 6.30

Klasyfikacja generalna:

1. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) - 36:05.29

2. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 1.52

3. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 2.11

4. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 3.00

5. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 3.05

6. Carl Fredrik Hagen (Norwegia/Lotto-Soudal) 4.59

7. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 5.42

8. Nicolas Edet (Francja/Cofidis) 5.49

9. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida) 6.07

10. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 6.25

...

72. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 1:08.11

92. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 1:21.32

153. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 2:03.35

162. Paweł Bernas (Polska/CCC) 2:19.48