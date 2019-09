Movistar przeprosił za piątkowe wydarzenia. Lopez - za krytykę Valverde

Zobacz, co wydarzyło się podczas 3. etapu Vuelta a Espana, który wygrał po sprinterskim finiszu Sam Bennett (BORA-hansgrohe). Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co czeka kolarzy na 4. etapie Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział kolarz Lotto Soudal Tomasz Marczyński po 3. etapie Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Kolano ciągle mnie bolało i zdecydowałem się wycofać z wyścigu. Po prostu nie było sensu jechać dalej. To ogromna szkoda, że musiałem to zrobić, ale za wiele nie pomógłbym kolegom z zespołu - powiedział Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), który wycofał się z Vuelty na 4. etapie. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na 4. etapie Vuelta a Espana doszło do kraksy w peletonie. Jednym z poszkodowanych był lider zespołu EF Education First Rigoberto Uran. Na szczęście Kolumbijczykowi nic się nie stało i szybko wrócił do głównej grupy. Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział triumfator 4. etapu Vuelta a Espana Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step). Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się na 4. etapie Vuelta a Espana, który wygrał Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step). Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co czeka na kolarzy na 5. etapie Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Znów dałem się trochę wypchnąć i przez to trochę straciłem. Mogła być nawet pierwsza trójka. Co prawda poprawiłem się i zająłem 7. miejsce, ale wciąż jestem niezadowolony - powiedział Szymon Sajnok po 4. etapie Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się na 5. etapie Vuelta a Espana, który wygrał Angel Madrazo (Burgos-BH). Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Jesus Herrada (Cofidis) wygrał 6. etap Vuelta a Espana z Mora de Rubelos do Ares del Maestrat. Zobacz końcówkę czwartkowych górskich zmagań.

- Na 6. etapie miałem odpoczywać, ale dostałem cynk od dyrektora, żebym zabrał się do ucieczki. Chciałem wygrać etap, ale zabrakło mi sił - powiedział Paweł Poljański (BORA-hansgrohe) po 6. etapie Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Od początku widać, że Valverde czy Roglić są w bardzo mocni. Ja jestem obecnie na dobrej pozycji, więc nie muszę się martwić. Najważniejsze jest jednak to, by mieć dużo szczęścia i bezpiecznie dojechać do Madrytu - powiedział Rafał Majka (BORA-hansgrohe) przed 7. etapem Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Victor de la Parte uczestniczył w dużej kraksie na 6. etapie Vuelta a Espana. Hiszpan złamał żebro i łopatkę, przez co musiał wycofać się z wyścigu. - To dla nas ogromna strata, bo on walczył o dobre miejsce w "generalce". Teraz musimy nałożyć większą presję na pozostałych kolarzy. To młoda grupa głodna sukcesów - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Jackson Stewart.

Dyrektor sportowy CCC Team: wycofanie się De la Parte to...

Oto, co miał do powiedzenia "Maniek" jeżdżący w grupie Lotto Soudal po piątkowych zmaganiach w górach.

Na 8. etapie Vuelta a Espana doszło do kraksy motocykla z kamerzystą. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To niesamowite uczucie. Jestem niezwykle szczęśliwy. Wiedziałem, że sprint jestem w stanie wygrać. To na pewno jeden z najlepszych dni w mojej karierze - przyznał na mecie 8. etapu Vuelta a Espana Nikias Arndt z Team Sunweb. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nikias Arndt: To jeden z najlepszych dni w mojej karierze

Oto co do powiedzenia miał Paweł Poljański z grupy BORA-hansgrohe po 9. dniu rywalizacji na Vuelcie.

- Był to trudny etap, ale udało mi się przejechać go, najlepiej, jak potrafiłem. Po dziesięciu dniach Vuelty potrafiłem zdobyć się na duży wysiłek i pojechać na dobrym poziomie - powiedział na mecie jazdy indywidualnej na czas Patrick Bevin (CCC Team). Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To był dla mnie dosyć ciężki sezon, ale udało się wrócić na właściwą ścieżkę, która doprowadzi mnie do mistrzostw świata - powiedział zadowolony z 2. miejsca w jeździe indywidualnej na czas podczas Vuelta a Espana, Patrick Bevin. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bevin: To był ciężki sezon, ale wróciłem do gry

Oto co kolarz grupy Lotto Soudal miał do powiedzenia przed 11. dniem rywalizacji na Vuelta a Espana.

To była niebezpieczna sytuacja na trasie 11. etapie Vuelta a Espana, gdy przed uciekającymi dwoma kolarzami. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Wygrać na hiszpańskiej Vuelcie, tak blisko domu i w obecności mojej rodziny to coś wspaniałego - powiedział zwycięzca 11. etapu Vuelta a Espana Mikel Iturria. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Ventoso zapowiada odjazd do ucieczki kolarzy CCC

Ekipa Eurosportu chwilę porozmawiała z Vicotrem de la Parte, który nie jedzie już we Vuelcie. Hiszpan miał wypadek na 6. etapie i odniósł kontuzję uniemożliwiającą dalszą jazdę.

- Nie spodziewałem się, że mogę tutaj wygrać. Po prostu nie chciałem dużo stracić, ale to był niesamowity dzień dla mnie - powiedział zwycięzca 13. etapu Vuelta a Espana, Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar: To niesamowity dzień dla mnie

Kilku kolarzy miało szczęście, ale wielu niestety nie. Zobacz co działo się na ostatnim kilometrze 14. dnia rywalizacji na Vuelta a Espana.

Oto co do powiedzenia miał zawodnik grupy CCC po sobotnich zmaganiach.

Zawodnik grupy CCC po sobotnim etapie miał powody do zadowolenia, ponieważ finiszował jako dziesiąty.

Oto co miał do powiedzenia kolarz grupy BORA-hansgrohe po niedzielnych zmaganiach na trasie Vuelta a Espana.

Zawodnik grupy Lotto Soudal mówi, na co może liczyć 16. dnia rywalizacji na Vuelta a Espana.

Zobacz, co wydarzyło się na 16. etapie Vuelta a Espana, który wygrał Jakob Fulgsang (Astana). Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team Paweł Bernas po 16. etapie Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co czeka na kolarzy na 17. etapie Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nathan van Hooydonck: To imponujące, co zrobił Quintana

Końcówka rywalizacji na 18. etapie wyścigu Vuelta a Espana, na którym najlepszy był Sergio Higuita (Education First).

To miał być spokojny etap, a wiele się wydarzyło. W 17. dniu Vuelta a Espana wygrał Philippe Gilbert, a stracił Rafał Majka, który spadł z piątego na siódme miejsce.

- Ostatnie 25 kilometrów to był potworny ból w mięśniach, a zwycięstwa byłem pewny dopiero na ostatniej prostej, było jednak warto - powiedział triumfoator 19. etapu Vuelta a Espana, Remi Cavagna. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Wiedzieliśmy, że na trasie mocno wieje i to może rozstrzygnąć etap, dlatego jechaliśmy z przodu. W najważniejszych momentach byliśmy na czele, więc dobrze rozegraliśmy dzisiejszy etap - powiedział na mecie 19. etapu Szymon Sajnok z CCC Team. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na 66 km przed metą 19. etapu Vuelta a Espana doszło do kraksy, w której leżał m.in. lider Primoz Roglic (Jumbo Visma) oraz Miguel Angel Lopez (Astana). Transmisja z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Lider Vuelty poszkodowany w kraksie. Wielkie pretensje do peletonu Mokra... czytaj dalej » Po kraksie grupa zasadnicza została mocno uszczuplona. Wielu kolarzy, którzy znaleźli się na asfalcie, potrzebowało pomocy. Kilka chwil później kolarze Movistaru, którzy uniknęli udziału w zdarzeniu, zdecydowali się wyraźnie przyspieszyć. To sprawiło, że Roglic i czwarty w klasyfikacji generalnej Lopez musieli rozpocząć szaleńczą pogoń za grupą zasadniczą, co musiało kosztować ich sporo sił.

Pretensje

Dopiero po 15 km Movistar zwolnił i grupy mogły się połączyć. Na metę w Toledo wszyscy czołowi kolarze wyścigu dotarli razem.

- Wstyd – tak skomentował taktykę hiszpańskiej grupy były znakomity zawodnik Joaquim Rodriguez.

- Brudne gierki – wtórował mu sprinter Mitchelton-Scott Luka Mezgec.

Pierwsze tego typu reakcje zostały przez Movistar zignorowane. Dyrektor sportowy Jose Luis Arrieta tłumaczył, że zespół od samego początku planował w tym miejscu przyspieszyć, bo akurat tam istniało duże prawdopodobieństwo wystąpienia bocznych wiatrów. Krytykował też sędziów, że pomogli Roglicowi i Lopezowi dołączyć do peletonu.

Przeprosiny

Wszystko zmieniło się w piątek wieczorem. Grupa wydała oświadczenie, w którym przeprosiła za zaistniałą sytuację.

"Movistar chciałby przeprosić za wydarzenia, które miały miejsce podczas piątkowego etapu. Nasz sposób postępowania był podyktowany wyłącznie strategią, którą nakreśliliśmy przed etapem. W żaden sposób nie mieliśmy zamiaru wykorzystywać upadków naszych rywali" – napisano.

"Pragniemy, by tego typu wydarzenia przyczyniły się do powstania zestawu kryteriów odnoszących się do tego, jak postępować w takich sytuacjach" – dodano.

Oglądaj Wideo: Eurosport Remi Cavagna wygrał 19. etap Vuelta a Espana

Mocne słowa Lopeza

Taktykę Movistaru najmocniej skrytykował Miguel Angel Lopez.

- Zawsze robią to ci sami głupi ludzie. Może kiedyś uda im się wygrać wyścig, przeprowadzając zwykły atak. Drużyna mistrza świata dopuściła się głupich czynów. Takiego właśnie mamy mistrza – mówił zaraz po etapie lider Astany.

Wieczorem Kolumbijczyk wypowiadał się już w zdecydowanie innym tonie.

"Przepraszam. Powiedziałem to wszystko pod wpływem emocji i bólu zawiązanego z upadkiem. Najszczersze słowa przeprosin kieruję do Alejandro Valverde i grupy Movistar" – napisał w mediach społecznościowych.

Finałowa bitwa w górach

Na sobotę zaplanowano ostatni górski etap 74. edycji Vuelta a Espana. Kolarze pokonają 190,4 km z Arenas de San Pedro do Plataforma de Gredos, a po drodze aż sześć górskich premii.

Źródło: lavuelta.es Profil 20. etapu Vuelta a Espana 2019

Relacja na żywo z 19. etapu w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player od godziny 11:55.

Wyścig zakończy się w niedzielę.

Wyniki 19. etapu, Avila - Toledo (165,2 km):

1. Remi Cavagna (Francja/Deceuninck-Quick Step) - 3:43.34

2. Sam Bennett (Irlandia/Bora-Hansgrohe) 5 s

3. Zdenek Stybar (Czechy/Deceuninck-Quick Step)

4. Philippe Gilbert (Belgia/Deceuninck-Quick Step)

5. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar)

6. Tosh Van der Sande (Belgia/Lotto Soudal)

7. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida)

8. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates)

9. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana)

10. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma)

...

22. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) ten sam czas

56. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 1.21

78. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 4.38

102. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 6.06

109. Paweł Bernas (Polska/CCC) 8.44

Klasyfikacja generalna:

1. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 75:00.33

2. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 2.50

3. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 3.31

4. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 4.17

5. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 4.49

6. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 7.46

7. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 9.46

8. Carl Fredrik Hagen (Norwegia/Lotto-Soudal) 11.50

9. James Knox (Wielka Brytania/Deceuninck-Quick Step) 13.23

10. Marc Soler (Hiszpania/Movistar) 21.09

...

62. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 2:28.23

87. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 2:59.26

144. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 4:21.23

150. Paweł Bernas (Polska/CCC) 4:41.42