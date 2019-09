Świetny Majka awansował. Samotny finisz Fuglsanga

Po jeździe drużynowej na czas na drugi etap Vuelta a Espana. Kolarze mają do pokonania 199 km z Benidorm do Calpe. Transmisja w Eurosporcie 1 od godz. 15:00.

Jeszcze przed rozpoczęciem 1. etapu Vuelta a Espana doszło do pierwszej kraksy. Podczas sprawdzania trasy samochód zespołu Euskadi Basque Country - Murias za szybko wszedł w zakręt i uderzył w barierę. W mediach społecznościowych pojawiły się również reakcje po etapie oraz radość kolarzy Astany, którzy wygrali drużynową jazdę na czas.

- Dostawałem jakieś informacje przez radio, że mogę zostać liderem, że jest mała przewaga, ale nie wierzyłem w to. Bardziej skupiałem się na walce o etap. Teraz postaram się utrzymać czerwoną koszulkę przynajmniej do pierwszych gór - powiedział Nicolas Roche (Sunweb), który został liderem wyścigu po 2. etapie.

Roche po 2. etapie Vuelty: nie wierzyłem w to, że zostanę...

Zobacz, co powiedział Nairo Quintana (Movistar) po wygraniu 2. etapu Vuelta a Espana.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Vuelta a Espana, który wygrał Nairo Quintana (Movistar).

Zobacz, co czeka na kolarzy na 3. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział Szymon Sajnok po 2. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team Francisco Ventoso po 2. etapie Vuelta a Espana.

Kilka słów od kolarza grupy Lotto Soudal Tomasza Marczyńskiego przed trzecim etapem Vuelta a Espana. Polak odniósł się do upałów, które doskwierają kolarzom na początku wyścigu.

Zobacz, co powiedział triumfator 3. etapu Vuelta a Espana Sam Bennett (BORA-hansgrohe).

Zobacz, co wydarzyło się podczas 3. etapu Vuelta a Espana, który wygrał po sprinterskim finiszu Sam Bennett (BORA-hansgrohe).

Zobacz, co czeka kolarzy na 4. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział kolarz Lotto Soudal Tomasz Marczyński po 3. etapie Vuelta a Espana.

- Kolano ciągle mnie bolało i zdecydowałem się wycofać z wyścigu. Po prostu nie było sensu jechać dalej. To ogromna szkoda, że musiałem to zrobić, ale za wiele nie pomógłbym kolegom z zespołu - powiedział Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), który wycofał się z Vuelty na 4. etapie.

Na 4. etapie Vuelta a Espana doszło do kraksy w peletonie. Jednym z poszkodowanych był lider zespołu EF Education First Rigoberto Uran. Na szczęście Kolumbijczykowi nic się nie stało i szybko wrócił do głównej grupy.

Zobacz, co powiedział triumfator 4. etapu Vuelta a Espana Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step).

Zobacz, co wydarzyło się na 4. etapie Vuelta a Espana, który wygrał Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step).

Zobacz, co czeka na kolarzy na 5. etapie Vuelta a Espana.

- Znów dałem się trochę wypchnąć i przez to trochę straciłem. Mogła być nawet pierwsza trójka. Co prawda poprawiłem się i zająłem 7. miejsce, ale wciąż jestem niezadowolony - powiedział Szymon Sajnok po 4. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co wydarzyło się na 5. etapie Vuelta a Espana, który wygrał Angel Madrazo (Burgos-BH).

Jesus Herrada (Cofidis) wygrał 6. etap Vuelta a Espana z Mora de Rubelos do Ares del Maestrat. Zobacz końcówkę czwartkowych górskich zmagań.

- Na 6. etapie miałem odpoczywać, ale dostałem cynk od dyrektora, żebym zabrał się do ucieczki. Chciałem wygrać etap, ale zabrakło mi sił - powiedział Paweł Poljański (BORA-hansgrohe) po 6. etapie Vuelta a Espana.

- Od początku widać, że Valverde czy Roglić są w bardzo mocni. Ja jestem obecnie na dobrej pozycji, więc nie muszę się martwić. Najważniejsze jest jednak to, by mieć dużo szczęścia i bezpiecznie dojechać do Madrytu - powiedział Rafał Majka (BORA-hansgrohe) przed 7. etapem Vuelta a Espana.

Victor de la Parte uczestniczył w dużej kraksie na 6. etapie Vuelta a Espana. Hiszpan złamał żebro i łopatkę, przez co musiał wycofać się z wyścigu. - To dla nas ogromna strata, bo on walczył o dobre miejsce w "generalce". Teraz musimy nałożyć większą presję na pozostałych kolarzy. To młoda grupa głodna sukcesów - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Jackson Stewart.

Dyrektor sportowy CCC Team: wycofanie się De la Parte to...

Oto, co miał do powiedzenia "Maniek" jeżdżący w grupie Lotto Soudal po piątkowych zmaganiach w górach.

Na 8. etapie Vuelta a Espana doszło do kraksy motocykla z kamerzystą. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To niesamowite uczucie. Jestem niezwykle szczęśliwy. Wiedziałem, że sprint jestem w stanie wygrać. To na pewno jeden z najlepszych dni w mojej karierze - przyznał na mecie 8. etapu Vuelta a Espana Nikias Arndt z Team Sunweb.

Nikias Arndt: To jeden z najlepszych dni w mojej karierze

Oto co do powiedzenia miał Paweł Poljański z grupy BORA-hansgrohe po 9. dniu rywalizacji na Vuelcie.

- Był to trudny etap, ale udało mi się przejechać go, najlepiej, jak potrafiłem. Po dziesięciu dniach Vuelty potrafiłem zdobyć się na duży wysiłek i pojechać na dobrym poziomie - powiedział na mecie jazdy indywidualnej na czas Patrick Bevin (CCC Team).

- To był dla mnie dosyć ciężki sezon, ale udało się wrócić na właściwą ścieżkę, która doprowadzi mnie do mistrzostw świata - powiedział zadowolony z 2. miejsca w jeździe indywidualnej na czas podczas Vuelta a Espana, Patrick Bevin.

Bevin: To był ciężki sezon, ale wróciłem do gry

Oto co kolarz grupy Lotto Soudal miał do powiedzenia przed 11. dniem rywalizacji na Vuelta a Espana.

To była niebezpieczna sytuacja na trasie 11. etapie Vuelta a Espana, gdy przed uciekającymi dwoma kolarzami.

- Wygrać na hiszpańskiej Vuelcie, tak blisko domu i w obecności mojej rodziny to coś wspaniałego - powiedział zwycięzca 11. etapu Vuelta a Espana Mikel Iturria.

Ventoso zapowiada odjazd do ucieczki kolarzy CCC

Ekipa Eurosportu chwilę porozmawiała z Vicotrem de la Parte, który nie jedzie już we Vuelcie. Hiszpan miał wypadek na 6. etapie i odniósł kontuzję uniemożliwiającą dalszą jazdę.

- Nie spodziewałem się, że mogę tutaj wygrać. Po prostu nie chciałem dużo stracić, ale to był niesamowity dzień dla mnie - powiedział zwycięzca 13. etapu Vuelta a Espana, Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar: To niesamowity dzień dla mnie

Kilku kolarzy miało szczęście, ale wielu niestety nie. Zobacz co działo się na ostatnim kilometrze 14. dnia rywalizacji na Vuelta a Espana.

Oto co do powiedzenia miał zawodnik grupy CCC po sobotnich zmaganiach.

Zawodnik grupy CCC po sobotnim etapie miał powody do zadowolenia, ponieważ finiszował jako dziesiąty.

Oto co miał do powiedzenia kolarz grupy BORA-hansgrohe po niedzielnych zmaganiach na trasie Vuelta a Espana.

Zawodnik grupy Lotto Soudal mówi, na co może liczyć 16. dnia rywalizacji na Vuelta a Espana.

Królewski etap, trzy piekielne podjazdy. "Dziadek nie powiedział ostatniego słowa" Znakomita postawa... czytaj dalej » W poniedziałek kolarze rywalizowali na liczącym 144,4 km odcinku z miejscowości Pravia do Alto de la Cubilla w Asturii. Początek nie należał do najtrudniejszych, ale w okolicach 60 km od podjazdu na Puerto de San Lorenzo kolarzy czekał już większy wysiłek. Później musieli się zmierzyć z kolejną premią pierwszej kategorii w postaci Alto de la Cobertoria, a metę umiejscowiono na debiutującym w Vuelcie podjeździe pod Alto de la Cubilla ze średnim nachyleniem 6,2 procent. Niemal wszyscy kolarze byli zgodni – to królewski etap tegorocznej Vuelty.

Dzień wcześniej triumfował Sepp Kuss (Jumbo-Visma), ale największym wydarzeniem był kolejny znakomity występ będącego w świetnej formie Alejandro Valverde (Movistar), który wjechał na metę wraz z prowadzącym w klasyfikacji generalnej Primozem Rogliciem (Jumbo-Visma) – Hiszpan jest drugi i traci do niego 2 minuty i 25 sekund. Wydatnie pomógł mu kolega z grupy Marc Soler, który przed poniedziałkowymi zmaganiami odważnie zapowiedział: - Walczymy o Vueltę i to się nie zmieni.

Walka Boucharda z Madrazo

Początek w poniedziałek należał do Pawła Bernasa (CCC Team), który miał przewagę około 3 km nad peletonem, ale po kilkudziesięciu minutach został doścignięty przez czteroosobową grupę, w której był m.in. inny zawodnik CCC Jonas Koch. Ich przewaga nad resztą stawki wynosiła około 30 sekund. Przed pierwszym podjazdem na prowadzeniu zmienili ich m.in. Mark Padun (Bahrain-Merida) i James Knox (Deceuninck-Quick Step).

Walka na pierwszej premii górskiej była wyrównana. Ostatecznie najszybciej na szczyt dojechał Geoffrey Bouchard (Ag2r La Mondiale) tuż przed Angelem Madrazo (Burgos BH) i Mikelem Bizkarrą (Euskadi-Murias). Pierwszy z wymienionych, właśnie kosztem Madrazo, został również wirtualnym liderem klasyfikacji górskiej. Natomiast podczas zjazdu na prowadzeniu byli kolarze Deceuninck-Quick Step, za którymi podążał Tony Martin (Jumbo-Visma) i kilkunastoosobowa grupa. Peleton tracił do nich prawie pięć minut.

Ponownie lepszy

Następnie na kolarzy czekał kluczowy i zarazem najtrudniejszy podjazd - pod Alto de la Cobertoria. Na 2 km przed szczytem zaatakował Bouchard, za którym ponownie podążał Madrazo. Raz jeszcze to Francuz okazał się lepszy od Hiszpana. Za ich plecami znaleźli się Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), Bizkarra i Romain Seigle (Groupama-FDJ). Peleton zameldował się na szczycie ze stratą ponad siedmiu minut.

Podczas zjazdu na prowadzenie wysunął się Knox (Deceuninck-Quick Step), za którym jechali Bouchard, Seigle, Amanuel Ghebreizhabier (Dimension Data) i Tao Geoghegan Hart (Ineos). Następnie zaatakował Thomas De Gendt (Lotto Soudal), który ostatecznie zgarnął lotną premię.

Źródło: Getty Images Bouchard (z przodu) stoczył pasjonujący bój z Madrazo

Atak Majki

25 km przed metą uformowały się dwie pięcioosobowe grupy. W pierwszej jechali Bouchard, Jakob Fuglsang (Astana), Gilbert, Seigle i De Gendt. W drugiej - Knox, Hart, Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Luis Leon Sanchez (Movistar) oraz Fernando Barcelo (Euskadi-Murias).

Peleton prowadzony przez kolarzy Jumbo-Visma tracił do nich 9 minut. Warto dodać, że Wilco Kelderman (Team Sunweb), który przed tym etapem zajmował 8. miejsce w klasyfikacji generalnej, przebił oponę i musiał gonić resztę stawki. Z pomocą Martjina Tusvelda zdołał tego dokonać.

Osiem kilometrów przed finiszem do ataku przystąpił Fuglsang i doszło do kolejnych podziałów wśród prowadzącej dziesiątki. Za kolarzem Astany znalazł się Brambilla, ale jak szybko się okazało, Włoch przeszarżował i Duńczyk pewne zmierzał po zwycięstwo. Co więcej, również w peletonie, który podzielił się na kilka grup, na czoło wysunęła się Astana.

W czwartej grupie, w której jechali Roglić, Valverde, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) i Miguel Angel Lopez (Astana), znalazł się także Rafał Majka (Bora-Hansgrohe). Polak zaatakował i toczył walkę z Lopezem, Valverde i pomagającym mu Solerem. Ich przewaga nad grupą Nairo Quintany (Movistar) wynosiła około minuty.

Oglądaj Wideo: Eurosport Rafał Majka atakuje w górach na 16. etapie Vuelta a Espana

Awans Polaka

Fuglsang ze sporą przewagą przekroczył linię mety – nad Hartem (Ineos) miał 22 sekundy przewagi. Trzeci był Luis Leon Sanchez. Jednak zdecydowanie ciekawiej było za ich plecami.

Liderem "generalki" pozostał Roglić, który finiszował wraz z Pogacarem i Lopezem. W kolejnej grupie - z Valverde - znalazł się Majka, który stracił do triumfatora 6:24. Jednak dzięki znakomitej jeździe na ostatnich kilometrach Polak (19. pozycja) zapewnił sobie awans z szóstego na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej kosztem mającego spore problemy Quintany, którego wyprzedza o 3 sekundy.