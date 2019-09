Apokalipsa na trasie Vuelta a Espana. "Ten dzień przejdzie do historii"

Trzy tygodnie kolarskich emocji w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze. Od soboty 24 sierpnia na antenach stacji będzie transmitowany trzeci z największych wyścigów Vuelta a Espana. Oto spot reklamujący to wydarzenie.

- Mamy bardzo mocny zespół na sprinty i etapy górskie. Na razie jednak nie pompujmy balonika, zobaczymy, co będzie się działo. Na pewno powalczę o pierwszą piątkę - powiedział Rafał Majka (BORA-hansgrohe) przed rozpoczęciem Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział Szymon Sajnok z CCC Team przed rozpoczęciem 74. edycji Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział Paweł Bernas z CCC Team przed rozpoczęciem 74. edycji Vuelta a Espana.

- Vuelta a Espana to dla mnie drugi domowy wyścig. Jeśli uda mi się wygrać jeden etap, to byłbym bardzo szczęśliwy. Cały zespół będzie właśnie skupiał się na walce o etapowe triumfy - powiedział Tomasz Marczyński z Lotto Soudal przed Vuelta a Espana.

Turystyczna miejscowość Torrevieja - to tam rozpocznie się 74. edycja Vuelta a Espana. Nasz reporter Jakub Ostrowski sprawdził, jak wyglądają przygotowania. Dowiedział się również, na kogo stawiają miejscowi oraz turyści.

Po jeździe drużynowej na czas na drugi etap Vuelta a Espana. Kolarze mają do pokonania 199 km z Benidorm do Calpe.

Jeszcze przed rozpoczęciem 1. etapu Vuelta a Espana doszło do pierwszej kraksy. Podczas sprawdzania trasy samochód zespołu Euskadi Basque Country - Murias za szybko wszedł w zakręt i uderzył w barierę. W mediach społecznościowych pojawiły się również reakcje po etapie oraz radość kolarzy Astany, którzy wygrali drużynową jazdę na czas.

- Dostawałem jakieś informacje przez radio, że mogę zostać liderem, że jest mała przewaga, ale nie wierzyłem w to. Bardziej skupiałem się na walce o etap. Teraz postaram się utrzymać czerwoną koszulkę przynajmniej do pierwszych gór - powiedział Nicolas Roche (Sunweb), który został liderem wyścigu po 2. etapie.

Zobacz, co powiedział Nairo Quintana (Movistar) po wygraniu 2. etapu Vuelta a Espana.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Vuelta a Espana, który wygrał Nairo Quintana (Movistar).

Zobacz, co czeka na kolarzy na 3. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział Szymon Sajnok po 2. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team Francisco Ventoso po 2. etapie Vuelta a Espana.

Kilka słów od kolarza grupy Lotto Soudal Tomasza Marczyńskiego przed trzecim etapem Vuelta a Espana. Polak odniósł się do upałów, które doskwierają kolarzom na początku wyścigu.

Zobacz, co powiedział triumfator 3. etapu Vuelta a Espana Sam Bennett (BORA-hansgrohe).

Zobacz, co wydarzyło się podczas 3. etapu Vuelta a Espana, który wygrał po sprinterskim finiszu Sam Bennett (BORA-hansgrohe).

Zobacz, co czeka kolarzy na 4. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział kolarz Lotto Soudal Tomasz Marczyński po 3. etapie Vuelta a Espana.

- Kolano ciągle mnie bolało i zdecydowałem się wycofać z wyścigu. Po prostu nie było sensu jechać dalej. To ogromna szkoda, że musiałem to zrobić, ale za wiele nie pomógłbym kolegom z zespołu - powiedział Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), który wycofał się z Vuelty na 4. etapie.

Na 4. etapie Vuelta a Espana doszło do kraksy w peletonie. Jednym z poszkodowanych był lider zespołu EF Education First Rigoberto Uran. Na szczęście Kolumbijczykowi nic się nie stało i szybko wrócił do głównej grupy.

Zobacz, co powiedział triumfator 4. etapu Vuelta a Espana Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step).

Zobacz, co wydarzyło się na 4. etapie Vuelta a Espana, który wygrał Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step).

Zobacz, co czeka na kolarzy na 5. etapie Vuelta a Espana.

- Znów dałem się trochę wypchnąć i przez to trochę straciłem. Mogła być nawet pierwsza trójka. Co prawda poprawiłem się i zająłem 7. miejsce, ale wciąż jestem niezadowolony - powiedział Szymon Sajnok po 4. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co wydarzyło się na 5. etapie Vuelta a Espana, który wygrał Angel Madrazo (Burgos-BH).

Jesus Herrada (Cofidis) wygrał 6. etap Vuelta a Espana z Mora de Rubelos do Ares del Maestrat. Zobacz końcówkę czwartkowych górskich zmagań.

- Na 6. etapie miałem odpoczywać, ale dostałem cynk od dyrektora, żebym zabrał się do ucieczki. Chciałem wygrać etap, ale zabrakło mi sił - powiedział Paweł Poljański (BORA-hansgrohe) po 6. etapie Vuelta a Espana.

- Od początku widać, że Valverde czy Roglić są w bardzo mocni. Ja jestem obecnie na dobrej pozycji, więc nie muszę się martwić. Najważniejsze jest jednak to, by mieć dużo szczęścia i bezpiecznie dojechać do Madrytu - powiedział Rafał Majka (BORA-hansgrohe) przed 7. etapem Vuelta a Espana.

Victor de la Parte uczestniczył w dużej kraksie na 6. etapie Vuelta a Espana. Hiszpan złamał żebro i łopatkę, przez co musiał wycofać się z wyścigu. - To dla nas ogromna strata, bo on walczył o dobre miejsce w "generalce". Teraz musimy nałożyć większą presję na pozostałych kolarzy. To młoda grupa głodna sukcesów - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Jackson Stewart.

Oto, co miał do powiedzenia "Maniek" jeżdżący w grupie Lotto Soudal po piątkowych zmaganiach w górach.

Na 8. etapie Vuelta a Espana doszło do kraksy motocykla z kamerzystą.

- To niesamowite uczucie. Jestem niezwykle szczęśliwy. Wiedziałem, że sprint jestem w stanie wygrać. To na pewno jeden z najlepszych dni w mojej karierze - przyznał na mecie 8. etapu Vuelta a Espana Nikias Arndt z Team Sunweb.

Oto co do powiedzenia miał Paweł Poljański z grupy BORA-hansgrohe po 9. dniu rywalizacji na Vuelcie.

Poniedziałek to dzień przerwy na Vuelcie. Kolarze - ale nie tylko - po niedzielnych emocjach przyjęli go jak prawdziwe błogosławieństwo.

W niedzielę rywalizacja toczyła się w Andorze. Etap krótki, liczący zaledwie 94 km, miał być wymagający nie tylko ze względu na trudne podjazdy i aż pięć górskich premii, ale również na warunki pogodowe. Na trasie zapowiadano burze.

Najmłodszy był najszybszy w Pirenejach. Quintana nowym liderem Vuelty 20-letni... czytaj dalej » - Mam ze sobą kurtkę w bidonie - mówił z uśmiechem na ustach Rafał Majka, zapytany przez nas jeszcze przed rozpoczęciem etapu, czy jest gotowy na załamanie pogody.

Przymusowe lądowanie

W trakcie rywalizacji nie tylko jemu nie było jednak do śmiechu. Na finałowym podjeździe rzeczywiście rozpętała się burza. Do tego padał grad, a dziennikarze zgromadzeni w namiocie musieli przytrzymywać jego konstrukcję, aby nie odfrunął. Transmisja została przerwana. Helikopter hiszpańskiej telewizji produkującej sygnał z wyścigu musiał ze względów bezpieczeństwa na chwilę wylądować. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Na mecie padły telebimy, a dziennikarze śledzący relację stracili obrazki z trasy. Studio brytyjskiego Eurosportu zostało całkowicie zalane.

W momencie przerwania transmisji uciekał Miguel Angel Lopez, który miał 30 sekund przewagi nad grupką z innymi faworytami wyścigu, m.in. Nairo Quintaną i Primozem Rogliciem. Tuż za nimi był Majka. Po kilku kilometrach obraz wrócił. - Nie wiemy, co stało się na trasie. Nie jestem w stanie powiedzieć, kto prowadzi, dajcie mi chwilę. Zrobiło się niebezpiecznie. Ten etap przejdzie do historii wyścigu. Niech żyje Vuelta. Jest taka nieprzewidywalna - mówił komentator angielskiego Eurosportu, którego przekaz można było oglądać w namiocie prasowym.

Oglądaj Wideo: Eurosport Majka ekstremalnie zmęczony i zmarznięty na mecie 9. etapu Vuelta a Espana

Zakrwawiony Lopez

Nikt nie wiedział, co wydarzyło się przez 20 minut na trasie, kiedy utracono sygnał. Po burzy na prowadzeniu nie było już Lopeza, z ekranów zniknął także Rafał Majka, który przed deszczem nie miał dużej straty.

Nagle ciemny obraz i szum. Operator kamery Vuelty spadł z motocykla Chwile grozy na... czytaj dalej » Pierwszy na metę wpadł Tadej Pogacar. Czerwoną koszulkę lidera przejął za to Nairo Quintana, który przyjechał drugi. Lopez stracił do zwycięzcy ok. 50 sekund, a Majka był trzynasty, tracąc ponad dwie minuty.

Dopiero później okazało się, że Lopez leżał w kraksie. - Przewróciłem się na drodze szutrowej. Wszedłem ostro w zakręt, było ślisko. Nie mogłem nawet wymienić roweru. Nie miałem jak. Mogło być dużo gorzej, więc cieszę się, że w ogóle ukończyłem etap - przyznał Kolumbijczyk, który przyjechał na metę z zakrwawionymi łokciami.

Przewrócił się również inny faworyt Primoż Roglić. On z kolei wpadł na zaparkowany motocykl. W burzy nic nie widział. - Było dużo chaosu. Na szczęście Primoż nie ucierpiał mocno. Takie sytuacja jak parkowanie motocykla na drodze są jednak niedopuszczalne - grzmiał dyrektor sportowy grupy Jumbo-Visma.

"Grad ranił mi skórę"

Majka, który nienawidzi takiej pogody, po przekroczeniu mety trząsł się z zimna. - Grad ranił mi skórę - taką wypowiedź Polaka umieszczono na oficjalnej stronie internetowej jego drużyny Bora-Hansgrohe. Na mecie myślał tylko o tym, żeby się ogrzać. Masażyści założyli mu ciepłe ubrania i szalik. - Ile straciłem? - zapytał ich Polak, który w klasyfikacji generalnej jest ósmy. Do prowadzącego Nairo Quintany traci ponad 3 minuty.

Pierwszy tydzień Vuelta a Espana zakończył etap epicki. W poniedziałek kolarze mieli dzień przerwy. Do rywalizacji wrócą we wtorek we Francji. W Pau odbędzie się jazda indywidualna na czas.