Wielka kraksa na finiszu 14. etapu Vuelty

Majka: jestem tam, gdzie mam być Z bardzo dobrej... czytaj dalej » Losy 14. etapu rozstrzygnęły się dopiero na ostatnim kilometrze, finisz był popisem sprinterów. Najszybszy okazał się Sam Bennett (Bora-hansgrohe), który jako pierwszy zdecydował się wyskoczyć z rozpędzonego peletonu.

Drugi linię mety przekroczył Maximiliano Richeze (Deceuninck-QuickStep), na trzecim miejscu dojechał Tosha van der Sande (Lotto-Soudal).

Niegroźne obrażenia

Na mniej więcej kilometr przed metą kilkunastu kolarzy wzięło udział w kraksie. Całe zdarzenie miało miejsce w centralnej części peletonu. Zawodnicy rozsypali się niczym domino, blokując dalszą część peletonu. Kilku z nich odniosło niegroźne obrażenia.

Na asfalcie wylądował m.in. mistrz świata Valverde. Lider klasyfikacji generalnej Primoz Roglić (Jumbo-Visma) zdołał się przed upadkiem uratować.

Na szczęście dla pechowców niefortunne zdarzenie miało miejsce w strefie ochronnej, dlatego różnice czasowe nie zostały zanotowane.