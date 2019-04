Upadek Majki na ostatnim etapie. Podium uciekło

Hart wygrał 4. etap Tour of the Alps, Majka trzeci

Video: Eurosport

Tao Geoghegan Hart (Team Sky) triumfował na 4. etapie Tour of the Alps. Dobrze spisał się Rafał Majka, który dojechał do mety na trzecim miejscu. Polak z zespołu BORA-hansgrohe zajmuje w klasyfikacji generalnej zajmuje trzecią lokatę, do pierwszego Pawła Siwakowa traci 31 sekund. Tour of the Alps na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

