Caleb Ewan znów najlepszy w Hatcie. Udany występ Rafała Majki

W poniedziałek kolarze rywalizowali w górach Hadżar. Start i metę mocno pagórkowatego etapu zlokalizowano w Hatcie (emirat Dubaju), ale w połowie odcinka peleton odwiedził jedno z najstarszych miast Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Fudżajrę.

Do pokonania było 168 km, a całość wieńczył podjazd o długości 600 m i średnim nachyleniu 7 proc.

Odpowiedział na atak

Zgodnie z oczekiwaniami to tam rozstrzygnęły się losy rywalizacji. Jako pierwszy mocno do przodu ruszył na podjeździe Bennett, ale Ewan pozostał czujny i jako jedyny zdołał pojechać za nim, by w końcówce wyjść Irlandczykowi z koła. Trzeci Demare nie miał najmniejszych szans na włączenie się do walki o wyższe miejsce.

Triumfator niedzielnego sprintu – Ackermann – nie wytrzymał tempa peletonu na przedostatnim podjeździe i musiał pożegnać się z marzeniami o utrzymaniu koszulki lidera.

Udany występ Majki

Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) był 16., finiszując cztery sekundy za Ewanem.

Najlepszy z kolarzy CCC Team, Rosjanin Ilnur Zakarin, zajął z identycznym czasem 24. miejsce.

104. na mecie Michał Gołaś (Team Ineos) stracił do triumfatora trzy minuty.

Walka potrwa do soboty

Siedmioetapowy wyścig z cyklu World Tour potrwa do soboty. O końcowe zwycięstwo kolarze powalczą na odcinkach numer trzy i pięć, które zakończą się trudnym podjazdem Dżabal-Hafit.

