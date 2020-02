Pierwsze wyniki testów na obecność koronawirusa w wyścigu z udziałem Polaków

Lekarz grupy CCC: jedzenie dostarczamy kolarzom do pokojów i czekamy na rozwój sytuacji W nocy z czwartku... czytaj dalej » Wyścig przerwano w czwartek po pięciu z siedmiu planowanych etapów, gdy koronawirusa wykryto u dwóch osób, których nazwisk organizatorzy nie podali. Jak dowiedział się nieoficjalnie Eurosport.pl, przypadki dotyczyły mechanika i masażysty grupy UAE Team Emirates.

Od tego czasu wszyscy uczestnicy wyścigu przebywają w hotelu. W sobotę rano Ministerstwo Zdrowia ZEA poinformowało, że nie wykryto u nich objawów zakażenia. Nie są jeszcze znane wyniki badań około 110 osób, w tym organizatorów i dziennikarzy, przebywających w innym hotelu, 500 metrów dalej.

Trzech Polaków w kolumnie

W UAE Tour, należącym do najwyższej kategorii UCI World Tour, startowało trzech Polaków. Najlepszy po pięciu etapach był piąty w klasyfikacji generalnej Rafał Majka (Bora-Hansgrohe). Michał Gołaś (Ineos) i Kamil Gradek (CCC) plasowali się poza czołówką.



UAE TOUR ANNOUNCEMENT UPDATE pic.twitter.com/ych4zrHVL1 — UAE Tour Official (@uae_tour) February 29, 2020





Chcą jak najszybciej wyjechać

- Panuje tu trochę psychoza, bo nie podajemy sobie rąk, co chwilę się dezynfekujemy i staramy się przebywać w większości w pokoju, żeby jednak ten kontakt był ograniczony - relacjonował w piątek wieczorem Michał Szyszkowski, fizjoterapeuta grupy Jumbo-Visma, który rozmawiał z dziennikarzem Eurosportu Adamem Proboszem.

- Wszystko się dłuży. Kolarze i obsługa są przyzwyczajeni do pracy, a nie do siedzenia bezczynnie. Mam nadzieję, że w sobotę spakujemy mandżur i polecimy do Europy - dodał.

Mechanik z Lombardii

Obaj zakażeni koronawirusem uczestnicy wyścigu w piątek trafili do szpitala w Dubaju. Mechanik pochodzi z Lombardii, a masażysta dzielił z nim hotelowe pokoje w trakcie wyścigu. W barwach UAE Team Emirates nie startuje żaden polski kolarz.



Na całym świecie koronawirusem zarażonych jest około 85 tysięcy osób, głównie w Chinach. Przypadki choroby stwierdzono już w ponad 50 krajach.