Kolarze trzech grup wciąż uwięzieni w hotelu. "Rozpocznę strajk głodowy"

- Czekamy jeszcze na podpisanie certyfikatów, ale za chwilę opuścimy hotel. Czekamy na rozpoczęcie pakowania i powrót do Polski. Mam nadzieję, że szczęśliwie wrócimy do kraju i taka przygoda już się nie powtórzy - powiedział masażysta Jumbo-Visma Michał Szyszkowski. Członkowie zespołów oraz kolarze zostali poddani kwarantannie z powodu możliwego zarażenia koronawirusem. Z tego powodu odwołano również dwa ostatnie etapy wyścigu UAE Tour.

"Nasi kolarze i członkowie ekipy zmuszeni są do pobytu w swoich pokojach hotelowych. Pierwsze próbki badań dały wyniki negatywne, ale wciąż musimy czekać na rezultat drugich próbek, które pobrano od nas w niedzielę" – napisano w twitterowym poście grupy Groupama-FDJ.

"Wyniki pięciu z dwunastu testów trafiły w nasze ręce. Wszystkie są negatywne. Musimy jednak czekać na brakujących siedem, które są obecnie analizowane" – dodano.



pic.twitter.com/B4L5J6Uszw — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) March 2, 2020

Uciekają przed kolarzami

Wciąż brakuje wyników m.in. 13. kolarza Tour de France 2019 Davida Gaudu czy triumfatora Mediolan – San Remo 2016 Arnauda Demare’a.

- To jakieś szaleństwo, choć mamy w hotelu wszystko, czego nam trzeba: szampony, żele do kąpieli, ręczniki, kosze na śmieci. Jedzenie dostarcza się nam przed drzwi pokoju i podaje w plastikowych opakowaniach. Pełne śmieci są za to hotelowe korytarze – przyznał w rozmowie z "L'Equipe" Gaudu.

- Dość zabawne jest to, jak bardzo boją się nas ludzie z hotelu. Gdy otwieramy drzwi, by sięgnąć po jedzenie, słyszymy zbiegających po schodach pracowników, którzy ledwie pięć sekund wcześniej dostarczyli nam posiłek. Nikt nie ma ochoty się z nami kontaktować – opisał francuski kolarz sytuację w hotelu Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island.



4e matin. Ca commence à être un peu le bordel... #UAETourpic.twitter.com/CFv3ZtveJi — Mathilde L'Azou (@MathildeLAzou) March 2, 2020

Realny strajk głodowy

Zdecydowanie mniej spokojnie do przymusowej kwarantanny podchodzi dyrektor sportowy innej francuskiej grupy – Cofidis. Roberto Damiani nie opuszcza swojego pokoju na czwartym piętrze od czwartku i jego zdaniem "dawno już przekroczono granicę przyzwoitości".

Polacy wracają do domów, ale to nie koniec kwarantanny w wyścigu UAE Tour Po prawie dwóch... czytaj dalej » "Żaden z naszych kolarzy nie miał pozytywnego wyniku testu. Jesteśmy przetrzymywani w hotelu tylko dlatego, że mieszkamy na jednym piętrze z dwoma ekipami, które jeszcze nie otrzymały wyników wszystkich próbek. Nikt nie bierze pod uwagę, że w poprzednim tygodniu spotykaliśmy się z około 500 osobami, z którymi mieszkaliśmy w jednym miejscu, przebywając razem przez kilka godzin dziennie" – wyjaśnił Damiani w liście do redakcji tuttobiciweb.it.

"Jeśli sytuacja nie zmieni się w ciągu najbliższych kilku godzin, rozpocznę strajk głodowy. Chcę w ten sposób stanąć w obronie kolarzy i ekipy, za którą jestem odpowiedzialny podczas pobytu tutaj" – zapowiedział.

Polscy kolarze poza hotelem

Pozostałym ekipom (w tym Rafałowi Majce, Kamilowi Gradkowi i Michałowi Gołasiowi) pozwolono opuścić Zjednoczone Emiraty Arabskie w sobotę.

Tegoroczny UAE Tour został przerwany po tym, jak u dwóch członków jednej z ekip wykryto koronawirusa. Zostali oni niezwłocznie hospitalizowani w Dubaju, ale przymusową kwarantanną objęto znajdujące się już w Abu Dhabi wszystkie drużyny i organizatorów imprezy. Dwa ostatnie etapy wyścigu zostały odwołane.