Niespodzianka dla kolarzy. "Największa lasagne w historii naszego kraju"

Początek czerwca to dla kolarzy czas rywalizacji w Criterium du Dauphine

Zobacz, co powiedział Dylan Teuns (Bahrain – Victorious) po wygraniu Walońskiej Strzały.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 86. edycji Walońskiej Strzały, którą wygrał Dylan Teuns (Bahrain – Victorious).

Na dziewięć kilometrów przed metą 4. etapu Tour of the Alps na samotną akcję zdecydował się Thibaut Pinot. Francuz z Groupama – FDJ był bardzo bliski wygranej, ale ostatecznie wyprzedził go Miguel Angel Lopez.

Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan Team) odniósł triumf na 4. etapie Tour of the Alps. Drugie miejsce zajął Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), a trzecie Romain Bardet (Team DSM). Zobacz końcówkę tego etapu.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 4. etapu Tour of the Alps, który wygrał Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan Team).

Zobacz, co powiedział Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan Team) po wygraniu 4. etapu Tour of the Alps.

Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) odniósł triumf w 5. etapie Tour of the Alps. Zobacz finisz tej rywalizacji.

Romain Bardet (Team DSM) odniósł triumf w klasyfikacji generalnej wyścigu Tour of the Alps. Zobacz finisz ostatniego etapu tego wyścigu.

Zobacz, co powiedział Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) po zwycięstwie w 5. etapie Tour of the Alps.

Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) odniósł triumf w 5. etapie Tour of the Alps, a Romain Bardet (Team DSM) wygrał cały wyścig w klasyfikacji generalnej. Zobacz najważniejsze wydarzenia z tego etapu.

Oto co miał do powiedzenia belgijski kolarz po wygraniu LBL.

Niemal przed samą metu prologu Tour de Romandie wywrócił się Valere Thiebaud. Reprezentant Szwajcarii źle złożył się do zakrętu.

Zobacz, co powiedział Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) po wygraniu prologu Tour de Romandie.

Na 14 kilometrów przed metą 1. etapu Tour de Romandie doszło do kraksy w peletonie. Wywrócił się m.in. Ethan Hayter. Kolarz INEOS Grenadiers był liderem wyścigu po prologu.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. etapu Tour de Romandie, który wygrał Dylan Teuns (Bahrain – Victorious).

Zobacz, co powiedział Dylan Teuns (Bahrain – Victorious) po wygraniu 1. etapu Tour de Romandie.

Niezasłużona celebracja i upadek na mecie 1. etapu Tour of Hellas

W końcówce 1. etapu Tour of Hellas doszło do kuriozalnych sytuacji. Prowadzący Aaron Gate musiał wymijać pieszych, a Eduard Prades, który przyjechał jako pierwszy z peletonu, ale ogólnie drugi, cieszył się, jakby wygrał i do tego… odpadło mu siodełko, przez co zaliczył kraksę. Zobacz te sytuacje.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Tour de Romandie, który wygrał Ethan Hayter (INEOS Grenadiers).

Zobacz, co wydarzyło się podczas 4. etapu Tour de Romandie, który wygrał Sergio Higuita (BORA-hanshgrohe).

Zobacz, co powiedział Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) po wygraniu 4. etapu Tour de Romandie.

Zobacz kraksę, do której doszło tuż przed metą 4. etapu wyścigu Tour of Hellas.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 5. etapu Tour of Hellas, który wygrał Emil Toudal (BHS - PL Beton Bornholm). Cały wyścig wygrał Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling).

Jason Tesson (St Michel - Auber93) zaliczył kraksę podczas 3. etapu wyścigu Czterech Dni Dunkierki. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co powiedział Philippe Gilbert (Lotto Soudal) po zwycięstwie w 3. etapie Czterech Dni Dunkierki.

Zobacz, co powiedział Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) po zwycięstwie w 5. etapie Czterech Dni Dunkierki.

Zobacz kraksę, do której doszło podczas 1. etapu Tour de Hongrie.

Zobacz, co powiedział Wout van Aert (Jumbo-Visma) po wygraniu 1. etapu Criterium du Dauphine.

Zobacz, co powiedział Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) po wygraniu 2. etapu Criterium du Dauphine.

Na 50 kilometrów przed metą wyścigu Ronde van Limburg doszło do kraksy w peletonie. Zobacz tę sytuację.

Na ostatnich kilometrach Ronde van Limburg doszło do kraksy w peletonie. Uczestniczył w niej m.in. Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team).

Zobacz, co powiedział Arnaud De Lie (Lotto Soudal) po wygraniu wyścigu jednodniowego Ronde van Limburg.

Zobacz, co wydarzyło się podczas wyścigu jednodniowego Ronde van Limburg, który zakończył się wygraną Arnaud De Lie (Lotto Soudal).

Na sześć kilometrów przed metą 2. etapu Women's Tour doszło do kraksy w peletonie. Zobacz, jak do niej doszło.

Zobacz, co powiedział David Gaudu (Groupama – FDJ) po wygraniu 3. etapu Criterium du Dauphine.

Oto co miał do powiedzenia Włoch po środowym zwycięstwie.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 5. etapu Criterium du Dauphine, który wygrał Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Zobacz, co powiedział Wout van Aert (Jumbo-Visma) po wygraniu 5. etapu Criterium du Dauphine.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 5. etapu Women's Tour, który wygrała Elisa Longo Borghini (Trek – Segafredo).

Zobacz, co wydarzyło się podczas 6. etapu Criterium du Dauphine, który wygrał Valentin Ferron (TotalEnergies).

Zobacz, co powiedział Valentin Ferron (TotalEnergies) po wygraniu 6. etapu Criterium du Dauphine.

Wyścig rozgrywany jest od 1966 roku wokół mierzącego 135 kilometrów długości i 1900 kilometrów kwadratowych powierzchni jeziora Wetter.

Wyzwanie organizacyjne

Z powodu liczby kolarzy, około 20 tysięcy, sam start jest wielkim wyzwaniem dla organizatorów. Od 19.30 17 czerwca kolarze będą wypuszczani w pulach po 60-70 osób co trzy minuty aż do następnego dnia do 6.30. Wyścig zakończy się 18 czerwca o północy w tym samym miejscu.

Średni wiek startujących to 46 lat, a co roku do wyścigu zgłaszają się zawodnicy z około 60 krajów. Poza dominującą liczbą kolarzy skandynawskich zawodnicy pochodzą z m.in z Polski, Wielkiej Brytanii i Niemiec, a jak podkreślają organizatorzy, zdarzali się nawet z bardziej egzotycznych krajów jak Nowa Zelandia, Wenezuela, Japonia czy Uganda.

Na trasie będzie dziewięć stacji żywieniowych serwujących napoje, owoce, zupę jagodową i drożdżówki, a także dwa punkty z gorącymi posiłkami. Na 177. kilometrze w Hoj będzie serwowana lasagne przygotowana przez znanego miejscowego restauratora Ove Johanssona.

- Przy tak wyczerpującej trasie i wysiłku kosztującym wiele kalorii, tego typu energetyczny posiłek będzie wyjątkowo potrzebny. Będzie to około trzech tysięcy kilogramów, największa lasagne w historii naszego kraju. Kolarze będą mogli odpocząć i zjeść przy stolikach, a nawet położyć się na chwilę na rozkładanych łóżkach - wyjaśnił Johansson.

"Szwedzki klasyk"

Rozgrywana w czerwcu Vatternrundan jest częścią tak zwanego "szwedzkiego klasyka", w którego skład wchodzą też rozgrywany w marcu narciarski Bieg Wazów, 30-kilometrowy bieg terenowy w Lidingoe w Sztokholmie we wrześniu oraz w lipcu trzy kilometry rywalizacji pływackiej w rzece Vasterdalalven. Tutaj zawodnicy płyną 2 kilometry z silnym prądem rzeki i kilometr pod jej prąd. Jest to na tyle ważna impreza, że w 2014 roku szwedzka poczta wydała serię znaczków poświęconą tym zawodom.

Rekordzistą zmagań jest Oskar Svard, który w 2014 roku uzyskał łączny czas czterech etapów 13 godzin i 57 minut.