Czwarty etap Tour of the Alps dla Lopeza. Minimalne różnice w czołówce generalki

Miguel Angel Lopez wygrał 4. etap Tour of the Alps

Oto co miał do powiedzenia polski kolarz po zwycięstwie w klasycznym wyścigu.

Nairo Quintana wpadł do rowu na 2. etapie Tour of Turkiye

Nairo Quintana wpadł do rowu na 2. etapie Tour of Turkiye

Na 32 kilometry przed metą 3. etapu Tour of Turkey doszło do kraksy w peletonie. Tylko jeden z kolarzy odniósł większe obrażenia. Zobacz tę sytuację. Tour of Turkey na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

W końcówce 3. etapu Tour of Turkey doszło do kraksy w peletonie. Zobacz, jak do tego doszło. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 3. etapu Tour of Turkey, który zakończył się wygraną Jaspera Philipsena (Alpecin-Fenix). Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Na zaledwie sześć kilometrów przed metą 2. etapu Giro di Sicilia doszło do kraksy w peletonie. Zobacz, jak do tego doszło. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Sam Welsford (Team DSM) odniósł triumf na 5. etapie Tour of Turkey. Na ostatnim kilometrze doszło do niebezpiecznej kraksy, w której uczestniczyła duża grupka. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 5. etapu Tour of Turkey, który zakończył się wygraną Sama Welsforda (Team DSM). Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Do niebezpiecznego upadku doszło pod koniec Paryż-Roubaix. Jeden z kibiców zahaczył o kierownicę Yvesa Lampaerta, przez co ten stracił panowanie nad rowerem i upadł. Na szczęście kolarzowi Quick-Step Alpha Vinyl Team nic się nie stało, ale Belg stracił szansę na drugie miejsce.

Geoffrey Bouchard wygrał 1. etap wyścigu Tour of the Alps

Geoffrey Bouchard wygrał 1. etap wyścigu Tour of the Alps

Geoffrey Bouchard wygrał 1. etap wyścigu Tour of the Alps

Skrót 1. etapu Tour of the Alps

Skrót 1. etapu Tour of the Alps

Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) odniósł triumf w 2. etapie Tour of the Alps. Zobacz finisz tej rywalizacji. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze.

Bilbao wygrał 2. etap Tour of the Alps

Bilbao wygrał 2. etap Tour of the Alps

Zobacz, co powiedział Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) po zwycięstwie w 2. etapie Tour of the Alps. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze.

Pello Bilbao po 2. etapie Tour of the Alps

Pello Bilbao po 2. etapie Tour of the Alps

Zobacz fenomenalny zjazd w wykonaniu Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) podczas 2. etapu Tour of the Alps. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz upadek Torsteina Traena (Uno-X Pro Cycling Team) na 3. etapie Tour of the Alps. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kraksa Traena na 3. etapie Tour of the Alps

Kraksa Traena na 3. etapie Tour of the Alps

Lennard Kaemna (BORA – hansgrohe) odniósł triumf na 3. etapie Tour of the Alps. Zobacz końcówkę tego etapu. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kaemna wygrał 3. etap Tour of the Alps

Kaemna wygrał 3. etap Tour of the Alps

Na dziewięć kilometrów przed metą 4. etapu Tour of the Alps na samotną akcję zdecydował się Thibaut Pinot. Francuz z Groupama – FDJ był bardzo bliski wygranej, ale ostatecznie wyprzedził go Miguel Angel Lopez. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Atak Pinot na 9km przed metą 4. etapu Tour of the Alps

Atak Pinot na 9km przed metą 4. etapu Tour of the Alps

Zobacz, co wydarzyło się podczas 4. etapu Tour of the Alps, który wygrał Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan Team). Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Najważniejsze momenty 4. etapu Tour of the Alps

Najważniejsze momenty 4. etapu Tour of the Alps

Zobacz, co powiedział Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan Team) po wygraniu 4. etapu Tour of the Alps. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Miguel Angel Lopez po wygraniu 4. etapu Tour of the Alps

Miguel Angel Lopez po wygraniu 4. etapu Tour of the Alps

Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan Team) odniósł triumf na 4. etapie Tour of the Alps. Drugie miejsce zajął Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), a trzecie Romain Bardet (Team DSM). Zobacz końcówkę tego etapu. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Miguel Angel Lopez wygrał 4. etap Tour of the Alps

Miguel Angel Lopez wygrał 4. etap Tour of the Alps

Kolarstwo na żywo oglądaj w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Przed ostatnim odcinkiem Tour of the Alps różnice w czołowej dziesiątce klasyfikacji wyścigu sięgają maksymalnie 16 sekund. Drugi Romain Bardet (Team DSM) traci do Bilbao tylko dwie, a trzeci Attila Valter (Groupama-FDJ) 12 sekund. Kwestia zwycięstwa pozostaje więc w pełni otwarta. Cierpliwość popłaciła. Kaemna z etapowym triumfem w Tour of the Alps Lennard Kaemna... czytaj dalej »

Transmisja z finałowego, 5. etapu w piątek od godz. 14 w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Decydujący kilometr

Przedostatniego dnia kolarze rywalizowali na trasie o długości 142,4 km z metą ulokowaną na podjeździe. W peletonie od samego początku nie brakowało ataków, formowały się liczne ucieczki.

Długo jechał w niej m.in. Thibaut Pinot, który w końcówce zachował największe szanse na wygraną. Francuz z Groupamy-FDJ przyspieszył około 10 km przed metą, zostawił za plecami Omera Goldsteina (Israel-Premier Tech) i wydawało się, że pojedzie po długo oczekiwane zwycięstwo. Poprzednie odnosił jeszcze na trasie Tour de France 2019, czyli blisko trzy lata temu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Atak Pinot na 9km przed metą 4. etapu Tour of the Alps

Plany pokrzyżował mu jednak Miguel Angel Lopez. Kolumbijczyk z Astany wyszedł przed grupę faworytów, gdy do końca pozostawały niespełna 4 km. Dopadł Pinot na ostatnim z nich i pewnie pomknął po wygraną, nie dając rywalowi najmniejszych złudzeń. Na mecie dzieliła ich różnica 7 sekund.

Oglądasz Wideo: Eurosport Miguel Angel Lopez wygrał 4. etap Tour of the Alps

Na trzecim miejscu finiszował wicelider klasyfikacji generalnej, czyli Bardet. Uzyskał dzięki temu bonifikatę, która pozwoliła mu zniwelować przewagę prowadzącego Bilbao do zaledwie dwóch sekund.