Najpierw brawurowy zjazd, później piorunujący finisz. Bask liderem Tour of the Alps

Pello Bilbao wygrał 2. etap wyścigu Tour of the Alps

Hiszpan Alejandro Valverde wygrał Trofeo Pollenca - Port d'Andratx, czwarty wyścig cyklu Challenge Mallorca. Było to 132. zwycięstwo w karierze kolarza.

Holender Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) wygrał zaliczany do pięciu kolarskich monumentów wyścig Dookoła Flandrii. Na finiszu pokonał swojego rodaka Dylana van Baarle (Ineos Grenadiers) i Francuza Valentina Madouasa (Groupama-FDJ).

Zobacz, co powiedziała Lotte Kopecky po zwycięstwie w wyścigu Dookoła Flandrii kobiet

Zobacz, co powiedział Primoż Roglicz (Jumbo-Visma) po wygraniu 1. etapu wyścigu Dookoła Kraju Basków.

Zobacz, co powiedział Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po 2. etapie wyścigu Dookoła Kraju Basków.

Zobacz kłótnię dyrektorów sportowych, do której doszło w trakcie 2. etapu wyścigu Dookoła Kraju Basków.

Na trochę ponad cztery kilometry przed metą doszło do dość groźnie wyglądającej kraksy w peletonie. Wywróciło się przynajmniej kilkanaście zawodniczek. Zobacz tę sytuację.

Na siedem kilometrów przed metą wyścigu jednodniowego Scheldeprijs na atak zdecydował się Alexander Kristoff. Kolarz Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux nie oddał prowadzenia do samego końca.

Tim Merlier po przejechaniu mety zawrócił i chciał dotrzeć do samochodu zespołu. Okazało się jednak, że na metę w tym samym czasie pędziła grupka kolarzy. Merlier musiał szybko wskakiwać na barierki, aby uniknąć kraksy. Zobacz tę sytuację.

Podczas 5. etapu wyścigu Dookoła Kraju Basków doszło do niebezpiecznej sytuacji, w której ucierpiał Lucas Hamilton.

Caleb Ewan wygrał 1. etap Tour of Turkiye

Oto co miał do powiedzenia polski kolarz po zwycięstwie w klasycznym wyścigu.

Kaden Groves wygrał 2. etap Tour of Turkiye

Skrót 2. etapu Tour of Türkiye

Nairo Quintana wpadł do rowu na 2. etapie Tour of Turkiye

Drugi upadek Nairo Quintany na 2. etapie Tour of Turkiye

Na 32 kilometry przed metą 3. etapu Tour of Turkey doszło do kraksy w peletonie. Tylko jeden z kolarzy odniósł większe obrażenia. Zobacz tę sytuację.

W końcówce 3. etapu Tour of Turkey doszło do kraksy w peletonie. Zobacz, jak do tego doszło.

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) odniósł triumf na 3. etapie Tour of Turkey. Drugie miejsce zajął Kaden Groves (Team BikeExchange – Jayco), a trzecie Miguel Angel Fernandez (Global 6 Cycling). Zobacz finisz tego etapu.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 3. etapu Tour of Turkey, który zakończył się wygraną Jaspera Philipsena (Alpecin-Fenix).

Na cztery kilometry przed metą 4. etapu Tour of Turkey na odważny atak zdecydował się Eduardo Sepulveda. Argentyńczyk z zespołu Drone Hopper - Androni Giocattoli zdołał wypracować przewagę nad resztą grupy.

Po kapitalnym ataku Eduardo Sepulveda (Drone Hopper - Androni Giocattoli) odniósł triumf na 4. etapie Tour of Turkey. Drugie miejsce zajął Patrick Bevin (Israel - Premier Tech), a trzecie Harm Vanhoucke (Lotto Soudal). Zobacz końcówkę tego etapu.

Zobacz najważniejsze momenty 4. etapu Tour of Turkey, który zakończył się wygraną Eduardo Sepulvedy (Drone Hopper - Androni Giocattoli).

Zobacz, co wydarzyło się podczas jednodniowego wyścigu Brabancka Strzała, którą wygrała Demi Vollering. Druga była Katarzyna Niewiadoma.

Na zaledwie sześć kilometrów przed metą 2. etapu Giro di Sicilia doszło do kraksy w peletonie. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co powiedział Damiano Caruso po wygraniu 2. etapu Giro di Sicilia.

Na 69 kilometrów przed metą Brabanckiej Strzały doszło do małej kontrowersyjnej sytuacji. Remco Evenepoel lekko odepchnął Magnusa Sheffielda. Belg nie chciał, aby tempo grupki zmniejszyło się.

Na wjeździe na ostatnie okrążenie Brabanckiej Strzały doszło do dość niebezpiecznej kraksy, w którą zaplątany był samochód zespołu Quick-Step Alpha Vinyl Team. Pojazd chciał wyminąć peletonik, jeden z kolarzy się zagapił i w ostatniej chwili odbił, powodując wywrócenie się innych zawodników. Zobacz tę sytuację.

Zobacz, co powiedział Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po Brabanckiej Strzale.

Zobacz, co wydarzyło się podczas Brabanckiej Strzały, którą wygrał Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers).

Zobacz, co powiedział Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) po wygraniu Brabanckiej Strzały.

Sam Welsford (Team DSM) odniósł triumf na 5. etapie Tour of Turkey. Na ostatnim kilometrze doszło do niebezpiecznej kraksy, w której uczestniczyła duża grupka.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 5. etapu Tour of Turkey, który zakończył się wygraną Sama Welsforda (Team DSM).

Zobacz, co powiedział Fran Miholjević (Cycling Team Friuli ASD) po wygraniu 3. etapu Giro di Sicilia.

Podczas 6. etapu wyścigu Dookoła Turcji część peletonu wybrała niewłaściwy zjazd na drodze. Zobacz, jak doszło do tej sytuacji.

Zobacz, co powiedział Damiano Caruso po wygraniu 4. etapu Giro di Sicilia.

Zobacz, co powiedział Patrick Bevin (Israel - Premier Tech) po wygraniu 7. etapu wyścigu Dookoła Turcji.

Zobacz, co powiedziała Elisa Longo Borghini (Trek - Segafredo) po wygraniu wyścigu Paryż-Roubaix kobiet 2022.

Na 145 km przed metą Paryż-Roubaix, na jednym z odcinków brukowych, doszło do kraksy w pierwszej grupie. Zobacz tę sytuację.

Na 37 kilometrów przed metą Paryż-Roubaix defekt miał Matej Mohoric. Kolarz Bahrain – Victorious musiał zmienić rower, przez co wypadł z prowadzącej grupki.

Do niebezpiecznego upadku doszło pod koniec Paryż-Roubaix. Jeden z kibiców zahaczył o kierownicę Yvesa Lampaerta, przez co ten stracił panowanie nad rowerem i upadł. Na szczęście kolarzowi Quick-Step Alpha Vinyl Team nic się nie stało, ale Belg stracił szansę na drugie miejsce.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 119. edycji Paryż-Roubaix, która zakończyła się wygraną Dylana van Baarle (INEOS Grenadiers).

Zobacz, co powiedział Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers) po wygraniu 119. edycji Paryż-Roubaix.

Geoffrey Bouchard wygrał 1. etap wyścigu Tour of the Alps

Zobacz, co powiedział Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) po zwycięstwie w 2. etapie Tour of the Alps.

Zobacz fenomenalny zjazd w wykonaniu Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) podczas 2. etapu Tour of the Alps.

Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) odniósł triumf w 2. etapie Tour of the Alps. Zobacz finisz tej rywalizacji.

Kapitalny atak Francuza. Wytrzymał do końca i sięgnął po pierwszy triumf w karierze Geoffrey Bouchard... czytaj dalej » 154-kilometrowy, wymagający 2. etap rozgrywanego na włosko-austriackim pograniczu Tour of the Alps rozpoczął się ponad 20-kilometrowym podjazdem pod Passo Rolle. Już podczas tej wspinaczki zawiązała się dziesięcioosobowa grupa kolarzy, która zaczęła budować przewagę nad peletonem. W pewnym momencie zdołali uzyskać ponad trzyminutową zaliczkę.

Na drugim większym podjeździe, pod Passo della Mendola, uciekająca grupa zaczęła topnieć, a po mocnym przyspieszeniu Pavla Sivakowa (Ineos Grenadiers) na czele zostało tylko czterech kolarzy. Kilka chwil później Francuzowi (Sivakov zmienił obywatelstwo po ataku Rosji na Ukrainę) towarzyszył już tylko Australijczyk Michael Storer (Groupama-FDJ).

Szalony atak na zjeździe

Dwójka uciekinierów na szczycie ostatniego wzniesienia miała ok. półtorej minuty przewagi nad grupą zasadniczą. Do mety pozostawało niewiele ponad 25 km drogi wiodącej niemal cały czas w dół.

I to właśnie na zjeździe zaatakowała ekipa Bahrain-Victorious z Bilbao na czele. Szalone tempo, z jakim kolarze tej ekipy pędzili w dół, spowodowało, że główna grupa podzieliła się. Z tyłu został zwycięzca 1. etapu i lider wyścigu Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen).

Oglądasz Wideo: Eurosport Zawrotna prędkość na zjeździe w wykonaniu Bilbao na 2. etapie Tour of the Alps

Na ostatni kilometr wjechała 17-osobowa grupa kolarzy, którzy między sobą rozegrali finisz. W nim bezkonkurencyjny okazał się Bilbao, rozprowadzony przez kolegów z drużyny niczym wytrawny sprinter.

Pochodzący z Kraju Basków kolarz zrealizował swój cel i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyścigu. O 6 s wyprzedza Bardeta, a o 12 s Valtera. Teraz zadaniem kolarza, wymienianego przed startem w gronie faworytów imprezy, będzie utrzymanie lub powiększenie tej przewagi na kolejnych etapach.

W środę kolarze będą mieli do pokonania 154 km drogi z Lany, gdzie we wtorek zlokalizowana była meta, do Niederdorfu/Villabasy. Na trasie czeka ich kilka podjazdów, w tym na położoną 23 km przed metą premię 1. kategorii na Passo Furcia.

