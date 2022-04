Kapitalny atak Francuza. Wytrzymał do końca i sięgnął po pierwszy triumf w karierze

Geoffrey Bouchard wygrał 1. etap wyścigu Tour of the Alps

Geoffrey Bouchard wygrał 1. etap wyścigu Tour of the Alps

Kolejny sukces polskiej grupy. Siódme tegoroczne zwycięstwo Jakub Kaczmarek... czytaj dalej » Rozgrywany w Południowym Tyrolu wyścig Tour of the Alps, znany wielu kibicom pod nazwą poprzedzającego go Giro del Trentino, dla wielu kolarzy jest ważnym sprawdzianem przed zbliżającym się pierwszym z Wielkich Tourów Giro d'Italia. Stąd też na liście startowej tej pięcioetapowej imprezy sporo nazwisk, które 6 maja pojawią się na starcie Corsa Rosa w Budapeszcie.

Inauguracyjny, niespełna 161-kilometrowy etap upłynął pod znakiem ucieczki, która zawiązała się niecałe 30 km po starcie w Cles.

Sześcioosobowa grupka z kilkuminutową przewagą podążała przed peletonem, pokonując dwie kategoryzowane premie górskie, zlokalizowane na trasie etapu.

Samotna szarża Francuza

W miarę zbliżania się do mety w San Martino di Castrozza ucieczka topniała, aż niecałe 54 km przed finiszem zostali w niej już tylko Bouchard i Niemiec Ben Zwiehoff (BORA-hansgrohe). 30 kilometrów dalej Francuz zostawił rywala za sobą i samotnie zmierzał w stronę mety.

Nie miał jednak łatwego zadania. Prowadzona przez ekipy faworytów rozpędzona grupa z każdym kilometrem była bliżej zmęczonego kolarza AG2R. Na ostatnim podjeździe jego przewaga topniała tak szybko, że utrzymanie prowadzenia i sięgnięcie po etapowy triumf stawało pod coraz większym znakiem zapytania. Jego ostatnią nadzieją było końcowe 2000 metrów, wiodące delikatnie w dół.

Źródło: Getty Images Geoffrey Bouchard wygrał 1. etap wyścigu Tour of the Alps

Bouchard naciskał pedały ostatkiem sił. Za jego plecami trwała zaciekła walka, ale sprzeczne interesy w zasadniczej grupie działały na korzyść Francuza. Kolejne kontrataki były natychmiast udaremniane przez rywali.

To wystarczyło, by 30-letni Francuz wjechał na metę 5 s przed peletonem, pozwalając sobie na ostatniej prostej na świętowanie pierwszego w zawodowej karierze etapowego zwycięstwa. Powodów do radości miał jednak więcej. Na mecie założył również koszulkę lidera wyścigu i najlepszego górala po pierwszym etapie rywalizacji.

Oglądasz Wideo: Eurosport Geoffrey Bouchard wygrał 1. etap wyścigu Tour of the Alps

We wtorek kolarze będą mieli do pokonania 154 km z San Martino di Castrozza do Lany.

