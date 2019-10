2020 rok bez Tour of California

Pogacar najlepszy w klasyfikacji końcowej Tour of California

Michał Kwiatkowski powiedział kilka słów o tym, co zmieniło się po ślubie i jak spędzili po nim czas z małżonką.

Do zabawnych scen doszło podczas wyścigu Tre Valle Varesine. Grupa pościgowa próbowała złapać Leona Sancheza i zgubiła się 10 km przed metą.

Ostatni, siódmy etap Tour of California wygrał Holender Cees Bol (Sunweb) po sprincie z peletonu. W całym wyściug triumfował niezwykle utalentowany Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates).

Nowy kolarski wyścig na Półwyspie Arabskim. "Inicjatywa odpowiada ambicjom Arabii Saudyjskiej" Organizatorzy... czytaj dalej » - To była niezwykle trudna decyzja. Niestety otoczenie biznesowe Amgen Tour of California mocno zmieniło się w ostatnich 14 latach. Okoliczności zmusiły nas do przemyślenia całej sprawy. Analizujemy teraz wszystkie aspekty, aby określić czy istnieje taki model biznesowy, który pozwoliłby na organizację wyścigu w 2021 roku – powiedziała Kristin Klein, pełniąca rolę prezydenta wyścigu.

Trzy sezony w cyklu World Tour

Tour of California istniał od 2006 roku, a od 2015 odbywała się także kobieca edycja. Początkowo panowie rywalizowali w lutym, a od 2010 roku imprezę rozgrywano w maju.

W 2017 roku wyścig włączony został do elitarnego cyklu World Tour. Przed dwoma laty drugie miejsce zajął w nim Rafał Majka.

W tym sezonie najlepszy w Kalifornii był Słoweniec Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).