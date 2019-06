Zwycięzca Tour de France po kraksie trafił do szpitala. Występ w Wielkiej Pętli nie jest zagrożony

Froome był bliski skręcenia karku. "Mam szczęście, że w ogóle żyję" Kolejne szczegóły... czytaj dalej » "Thomas został zabrany z trasy prosto do szpitala. Miał otarcia na ramieniu i ranę ciętą nad prawym okiem, ale na szczęście nie doznał innych obrażeń" - poinformowała na Twitterze grupa Ineos, dodając, że jego udział w Tour de France nie jest zagrożony.

Lekarze zachowali ostrożność

Do kraksy doszło po lotnym sprincie, 30 km przed końcem czwartego etapu Tour de Suisse z Murten do Arlesheim.

- Jadący przede mną kolarz Astany przewrócił się na nierówności i ja nie miałem gdzie uciec. Wylądowałem na ramieniu i twarzy, pojawiło się sporo krwi. Jeśli chodzi o urazy głowy, to zawsze trzeba zachować ostrożność. Dlatego lekarze zdecydowali, że nie powinienem kontynuować jazdy – przyznał Walijczyk.

- To na pewno wpłynie na moje przygotowania do Tour de France, na szczęście do rozpoczęcia rywalizacji w Brukseli pozostało jeszcze kilka tygodni. Musimy się przegrupować i jestem pewien, że mój trener Tim Kerrison ma już odpowiedni plan – dodał Thomas.



.@GeraintThomas86 has escaped relatively unscathed following today’s crash at the #TourDeSuisse.



We've got a full update including reaction from Geraint and Team INEOS Doctor Derick Macleod. — Team INEOS (@TeamINEOS) 18 June 2019





Pech grupy Ineos

W ubiegłym tygodniu brytyjska ekipa straciła innego asa - Chrisa Froome'a. Czterokrotny triumfator Wielkiej Pętli uległ groźnemu wypadkowi podczas wyścigu Criterium du Dauphine. Doznał uszkodzeń narządów wewnętrznych, złamań kończyn, żeber i urazu kręgosłupa. Jak prognozują lekarze, Brytyjczyk spędzi w szpitalu ok. sześciu tygodni, a treningi wznowi najwcześniej pod koniec roku.

Do Tour de France przygotowuje się polski zawodnik tej grupy - Michał Kwiatkowski.

Największy wyścig kolarski rozpocznie się 6 lipca w Brukseli. Relacje na żywo w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.