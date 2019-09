Płonące lasy i kolarze w maskach. Dziwny wyścig na Sumatrze

Na finiszu urwała mu się kierownica, walczył do końca. "Nigdy nie zapomnę tego momentu" Simon Pellaud z... czytaj dalej » - Jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o to wydarzenie związane z turystyką sportową, które ułatwia promocję Dystryktu Siak na skalę międzynarodową i przyciąga więcej gości - powiedział Alfedri, kierownik Dystryktu Siak.

Kolarze w maskach



Tour de Siak rozpoczął się 19 i potrwa do niedzieli 22 września. Czwartkowy etap wyścigu został jednak skrócony ze 114 do 60 km, a kolarze wyruszyli na trasę w specjalnych maskach. Miały one na celu przynajmniej po części uchronić ich drogi oddechowe przed dymem i zanieczyszczeniami pochodzącymi z okolicznych pożarów.

Centrum Kontroli Rozwoju Ekoregionu Sumatra Ministerstwa ds. Środowiska i Leśnictwa zauważyło, że w piątek – drugiego dnia wyścigu - jakość powietrza w Riau nadal była klasyfikowana jako niebezpieczna.

To już siódma edycja tego wyścigu, który odbywa się regularnie od 2013 roku. W tegorocznym Tour de Siak wzięło udział 11 grup kolarskich. Cztery z nich pochodzą z Indonezji. Swoich reprezentantów mają również Malezja, Singapur, Japonia, Filipiny i Holandia.