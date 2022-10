Wielki sukces polskiej kolarki na szwajcarskich trasach

Włoszka Letizia Paternoster wygrała wyścig ze startu wspólnego podczas mistrzostw Europy do lat 23. Drugie miejsce wywalczyła Polka Marta Lach, a trzecia była Holenderka Lonneke Uneken.

Paternoster mistrzynią Europy do lat 23, Marta Lach 2.

Kosmiczny wyczyn kontuzjowanej Van Vleuten. Niewiadoma blisko medalu Kapitalna... czytaj dalej » Wspominana Moolman-Pasio na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej rywalizacji rozgrywanej we francuskojęzycznej części Szwajcarii zapracowała przede wszystkim w sobotę, gdy jako pierwsza wjechała na metę kluczowego drugiego etapu. Niedziela należała więc do niej, ale też do naszej zawodniczki.

25-letnia Lach okazała się najlepsza na finiszu wyścigu, podczas rywalizacji z Fribourga do Genewy. Trasa tego dnia była w dużej mierze płaska i przewidywano, że zakończy się sprinterskim starciem na ostatnich metrach.

Tak też właśnie się stało. Polka kapitalnie rozłożyła siły i na metę wjechała jako pierwsza, minimalnie przed Rosjanką Tamarą Dronovą z Roland Cogeas Edelweiss Squad oraz Kubanką Arlenis Sierrą z Movistaru. Tym samym kolarka grupy Ceratizit-WNT Pro Cycling osiągnęła największy indywidualny sukces w karierze.

W "generalce" zaś podium uzupełniła inna przedstawicielka Movistaru, druga Annemiek van Vleuten, a także trzecia Elisa Longo Borghini z Trek-Segafredo.

