Nowa data Tour de Pologne potwierdzona. Wyścig między 5 a 9 sierpnia

- Organizacja to duże wyzwanie i odpowiedzialność. Nie zawsze przecież wszystko się układa. Rok temu mieliśmy śmiertelny wypadek. To ogromne obciążenie psychiczne, które wiązało się z nieprzespanymi nocami - wyjaśnił Czesław Lang w programie "Okno na sport".

Freddy Ovett (Israel Cycling Academy) zwyciężył na pierwszym etapie wyścigu Zwift Tour for All w Innsbrucku.Transmisje z wirtualnego wyścigu w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Freddy Ovett wygrał pierwszy etap wyścigu Zwift Tour for All

Ekspert Eurosportu, Dariusz Baranowski wytłumaczył polubił startujących w wyścigu Zwift Tour for All polskich zawodników. Transmisje w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Ekspert Eurosportu, Dariusz Baranowski wyjaśnił, na czym polegają dodatkowe bonuse, jakie można uzyskać startując w wyścigu Zwift Tour for All. Transmisje w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Dariusz Baranowski wyjaśnia zasady wyścigu Zwift Tour for All

Holenderka z polskiej grupy (CCC-Liv) popisała się świetnym finiszem na ulicach Innsbrucka i zwyciężyła w pierwszym etapie wyścigu Zwift Tour for All. Transmisje w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Marianne Vos wygrała pierwszy etap wyścigu Zwift Tour for All

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. etapu wirtualnej rywalizacji Zwift Tour for All. Wyścig Zwift Tour for All od poniedziałku 4 maja do piątku 8 maja o godzinie 15 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Najważniejsze momenty 1. etapu Zwift Tour for All

Zobacz, co czeka na kolarki i kolarzy podczas 2. etapu Zwift Tour for All. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze od poniedziałku 4 maja do piątku 8 maja o godzinie 15.

Trasa 2. etapu Zwift Tour for All

Zwift Tour for All to wirtualne ściganie, ale możliwie jak najlepiej oddające to, co dzieje się w prawdziwej rywalizacji. Pomaga w tym m.in. zjawisko draftingu, które wyjaśnił komentator Eurosportu Dariusz Baranowski.

Drugi etap wirtualnego wyścigu Zwift Tour for All wygrał Michael Gogl z zespołu NTT Pro Cycling. Austriak na finiszu wyprzedził drugiego Grega van Avermaeta z CCC Team oraz trzeciego Mathieu van der Poela (Alpecin-Fenix). Zwift Tour for All na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Gogl wygrał 2. etap Zwift Tour for All, Van Avermaet na podium

Zobacz, co powiedział triumfator 2. etapu Zwift Tour for All Michael Gogl (NTT Pro Cycling). Zwift Tour for All na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Gogl po wygraniu 2. etapu Zwift Tour for All

Drugi etap wirtualnego wyścigu Zwift Tour for All dla kobiet zakończył się dominacją polskiego zespołu CCC-Liv. Pierwsze miejsce wywalczyła Ashleigh Moolman Pasio, a trzecie Marianne Vos. Zobacz finisz tego etapu.

Kolarki CCC-Liv zdominowały 2. etap Zwift Tour for All. Triumf...

Zobacz, co powiedziała triumfatorka 2. etapu Zwift Tour for All Ashleigh Moolman Pasio (CCC-Liv). Zwift Tour for All na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Moolman Pasio po wygraniu 2. etapu Zwift Tour for All

Drugie zwycięstwo polskiej drużyny w wirtualnym wyścigu Zwift Tour For All Austriak Michael... czytaj dalej » Z powodu koronawirusa udało się w tym roku przeprowadzić tylko pięć wyścigów. Ostatnim był zakończony w marcu Paryż-Nicea.

"Po tygodniach dyskusji oraz gromadzenia informacji od instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne w różnych krajach, UCI ma dość danych, aby przedstawić kalendarz wyścigów. Jednocześnie mamy świadomość, że rozwój pandemii może spowodować konieczność zmiany dat" - napisano w komunikacie.

Pierwszy wyścig etapowy po wznowieniu sezonu

Kolarze elity mają wrócić do ścigania 1 sierpnia we włoskim klasyku Strade Bianche. W nowym kalendarzu Tour de Pologne jest pierwszym wyścigiem etapowym.

- To bardzo dobra wiadomość, która dodała nam sporo optymizmu. Wyznaczona data powrotu do kolarskiej rywalizacji jest ważna dla wszystkich - kolarzy i grup zawodowych, naszych sponsorów i partnerów, także dla kibiców. Jesteśmy w pełni przygotowani, aby przeprowadzić wyścig, ale oczywiście sytuacja jest stale monitorowana, a priorytetem pozostaje ochrona zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeganie wszystkich ograniczeń wprowadzonych przez władze. Tymczasem cieszymy się, że Międzynarodowa Unia Kolarska daje nam taką możliwość i pracujemy nad dostosowaniem trasy do nowych wymogów – powiedział Czesław Lang, Dyrektor Generalny Tour de Pologne.

Równolegle z rywalizacją kolarzy w Polsce zaplanowano pierwszy z pięciu najbardziej prestiżowych klasyków, tzw. monumentów – przeniesiony z marca Mediolan-San Remo (8 sierpnia).

Potwierdzone daty najważniejszych kolarskich imprez

Już wcześniej UCI potwierdziła terminy mistrzostw krajowych (21-23 sierpnia), Tour de France (29 sierpnia–20 września) i mistrzostw świata w Aigle-Martigny (20-27 września). Te daty zostały podtrzymane.

Mistrzostwa Europy zaplanowano natomiast na 24-28 sierpnia. Ich lokalizacja nie jest jeszcze potwierdzona.

Giro d’Italia odbędzie się w dniach 3-25 października, natomiast Vuelta a Espana częściowo się z nim pokryje, bo rywalizacja będzie trwać od 20 października do 8 listopada.

W trakcie Giro i Vuelty mają się również odbyć inne monumenty: Liege-Bastogne-Liege (4 października), Dookoła Flandrii (18 października) oraz Paryż-Roubaix (25 października) i Il Lombardia (31 października).

Oprócz Tour de Pologne w planie są cztery inne krótkie wyścigi etapowe: Criterium du Dauphine (12-16 sierpnia), Tirreno-Adriatico (8-14 września), BinckBank Tour (29 września –4 października) oraz Tour of Guangxi (15-20 października).



Tour de Pologne 2020 05-09.08

Exactly months to go!

The st stage race of the revised calendar @UCI_cyclingpic.twitter.com/2jfLBKl8zu — Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) May 5, 2020

Kalendarz mają uzupełnić wyścigi klasyczne: RideLondon (16 sierpnia), Grand Prix Plouay (25 sierpnia), Grand Prix Quebec (11 września), Grand Prix Montrealu (13 września), Strzała Walońska (30 września), Amstel Gold Race (10 października), Gandawa-Wevelgem (11 października), Dwars Door Vlaanderen (14 października) i Driedaagse Brugge-De Panne (21 października).

- Opracowaliśmy atrakcyjny i urozmaicony kalendarz, który jest realistyczny i spójny, jak to tylko możliwe. Przy okazji przypominam, że zdrowie zawodników i wszystkich zainteresowanych stron jest nadal priorytetem, a wznowienie naszych działań pozostanie uzależnione od sytuacji zdrowotnej na świecie - stwierdził szef UCI David Lappartient.

Do kalendarza mogą zostać jeszcze dodane dwa jednodniowe wyścigi w Niemczech - EuroEyes Cyclassics Hamburg i Eschborn-Frankfurt.