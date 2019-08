Ujawniono przyczynę śmierci Bjorga Lambrechta

05.08 | Belgian cyclist Bjorg Lambrecht has died due to injuries sustained in the tragic accident during the third stage of Tour de Pologne. He was 22 years old.

Bjorg Lambrecht from Belgium dies at the Tour de Pologne...

Bjorg Lambrecht from Belgium dies at the Tour de Pologne accident

05.08 | Belgian cyclist Bjorg Lambrecht has died due to injuries sustained in the tragic accident during the third stage of Tour de Pologne. He was 22 years old.

Bjorg Lambrecht from Belgium dies at the Tour de Pologne...

Bjorg Lambrecht from Belgium dies at the Tour de Pologne accident

"Nie upadek zabija, a uderzenie. To mogło wydarzyć się wszędzie". Mistrz świata o dramacie na Tour de Pologne - Tour de Pologne... czytaj dalej » O wyniku przeprowadzonej w dzień po wypadku sekcji zwłok zmarłego poinformowała zastępca szefa prokuratora rejonowego w Rybniku Barbara Drewniok.



- Przeprowadzone badanie sekcyjne wskazuje na to, że bezpośrednią przyczyną zgonu zawodnika był uraz wielonarządowy, a w szczególności uraz jamy brzusznej z masywnym krwotokiem wewnętrznym - powiedziała prokurator Drewniok. Jak zaznaczyła, śledczy spodziewali się takiego wyniku sekcji, na podstawie informacji płynących ze szpitala, gdzie ratowany był kolarz.



- Nie daje nam to odpowiedzi na pytanie, co spowodowało, że zawodnik nagle zjechał z trasy. Są więc prowadzone czynności zmierzające do ustalenia okoliczności przebiegu zdarzenia - zaznaczyła prokurator.

Amatorskie nagranie wypadku

Uściśliła, że chodzi m.in. o sprawdzenie, czy zdarzenie zostało nagrane przez kamery ekip telewizyjnych, obsługujących wyścig. Policja sprawdza też, czy powstały jakieś prywatne nagrania widzów obserwujących zawody - poza opublikowanymi w lokalnych mediach, na których niewiele widać.

W sieci rzeczywiście pojawił się amatorski film z momentu wypadku, którego autorem jest "ANGELIKA". Na nagraniu widać, jak Lambrecht niekontrolowanie zjeżdża z drogi i wpada do rowu, po czym uderza w przepust.

Oglądaj Wideo: ANGELIKA/youtube.com/carteross Wypadek Bjorga Lambrechta

Przesłuchają zawodników

- Prokurator zlecił też policji wystąpienie do właściwych jednostek policji o przesłuchanie zawodników uczestniczących w tym etapie. Jest to bardzo duża grupa osób do przesłuchania, ale chcielibyśmy wykorzystać to, że część z nich, która jest z zagranicy, przebywa akurat w Polsce, aby potem nie trzeba było występować o międzynarodową pomoc prawną - wskazała prok. Drewniok.



Zastrzegła, że ponieważ kolarze przemieszczają się wraz z wyścigiem, będą to realizowały odpowiednie jednostki policji.

Oglądaj Wideo: Eurosport 4. etap Tour de Pologne zakończony wspomnieniem Bjorga Lambrechta



Drewniok oceniła też, że kwestia poszukiwań ew. nagrań zdarzenia i weryfikacji ich zawartości może zająć kilkanaście dni.

Nie badają zabezpieczenia trasy

Miejsce tragedii na Tour de Pologne. "To był prosty odcinek drogi" Nie wiadomo, z... czytaj dalej » Informując wcześniej o wszczęciu śledztwa ws. śmierci 22-letniego Belga prok. Drewniak wyjaśniała, że chodzi co prawda o wypadek w szczególnych okolicznościach, podczas zawodów sportowych, ale postępowanie jest prowadzone pod kątem spowodowania wypadku w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym.



Prokurator zastrzegała też, że przedmiotem śledztwa nie jest – przynajmniej na razie – badanie zabezpieczenia trasy. Stałoby się tak, jeśli pojawiłyby się okoliczności świadczące o jakichkolwiek nieprawidłowościach.



Do wypadku doszło w miejscowości Bełk w powiecie rybnickim w pierwszej części etapu z Chorzowa do Zabrza. 22-letni zawodnik ekipy Lotto Fix All uderzył w betonowy przepust na drodze i na miejscu był reanimowany, a następnie przewieziony do szpitala w Rybniku, gdzie zmarł na stole operacyjnym.