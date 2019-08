Góry nie dla niego. Lider Tour de Pologne zrezygnował

Walka o medale zagrożona. Znany most zniszczony przez powódź Pod koniec... czytaj dalej » Ackerman był liderem od początku tegorocznej edycji. Wygrał pierwszy etap, potem także trzeci. Żółtej koszulki nie oddał nawet na jeden dzień. W środę zapowiadał, że na górskim odcinku wokół stolicy Tatr pewnie komuś ją odda. Żartował, że najlepiej koledze z drużyny Rafałowi Majce.



Pierwsze dni rywalizacji na polskich szosach były skrojone pod Ackermanna. Niemiec lubuje się w sprintach, tymczasem w czwartek zawodnicy po raz pierwszy wjechali w góry. Kolarz Bora jechał wolno, nie mógł dotrzymać tempa narzuconej przez peleton i wreszcie zrezygnował.

Jak podano na oficjalnym koncie Bora-Hansgrohe, Niemiec zacznie przygotowania do zbliżających się Mistrzostw Europy w kolarstwie szosowym, które we wrześniu odbędą się w holenderskim Alkmaar.



#TDP2019



After two stage wins & five days in yellow, @Ackes171 has stopped racing @Tour_de_Pologne due to the European Road Race Championships. @RudiSelig will also join him after a strong performance in support of his sprint leaders in pic.twitter.com/WPM8Y2h1Jk — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) August 8, 2019





Kolarze mają dojechać do mety około 18:30. Na 45 km przed końcem prowadziło czterech zawodników: Tomasz Marczyński (Lotto Fix All), Niemiec Simon Geschke (CCC), Francuz Geoffrey Bouchard (AG2R) i Czech Petr Vakoc (Deceuninck-Quick Step).

Mieli oni około 20 sekund przewagi nad ścigającą ich grupą.

W piątek ostatni etap w Bukowinie Tatrzańskiej.