Palce w stronę nieba. Tragicznie zmarły kolarz znów upamiętniony

Tour de Pologne od kulis. Poznaj pracę motocyklowych marshalli

Tour de Pologne to nie tylko walka kolarzy o zwycięstwo. To ogromne przedsięwzięcie, w którym ważne role odgrywają również marshalle poruszający się na motocyklach. To dzięki nim możemy oglądać rywalizację, oni również dbają o bezpieczny przejazd. O tej pracy opowiedział Adam Michta z motocyklowej grupy medialnej Hornet. Tour de Pologne na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

