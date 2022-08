Specjalista od wygranych w Tour de Pologne. "Jeszcze wczoraj myślałem: odpocznę sobie"

Oto co kolarz grupy Lotto Soudal miał do powiedzenia po 4. etapie TdP z metą w Sanoku.

Ackermann wygrał po dwa odcinki w 2018 i 2019 roku. W 2021 nie ukończył pierwszego etapu z Lublina do Chełma.



Sprinterski finisz w Tour de Pologne dla Ackermanna. Uciekinier dogoniony przed samą metą Niemiec Pascal... czytaj dalej » - Byłem rozczarowany, że kiedy przyjechałem ostatnio do Polski, to nie wygrałem. Ale wygrywam seriami, po dwa odcinki co roku. Mam nadzieję, że powtórzę ten wyczyn, a są na to jeszcze dwie okazje (w Rzeszowie i Krakowie - red.). Jeszcze wczoraj myślałem: odpocznę sobie, to nie jest dzień dla mnie, za trudna końcówka pod górę. Ale Davide Formolo namówił mnie, żebym spróbował i że cała drużyna pojedzie, aby mi pomóc. I się udało - cieszył się 28-letni Niemiec.

Sergio Higuita: chcę bronić koszulki

Ackermann miał w Sanoku dodatkową satysfakcję, ponieważ wyprzedził kolarza ze swojej byłej ekipy Bora-hansgrohe Belga Jordiego Meeusa.

Sergio Higuita, lider wyścigu, mocno się poturbował w kraksie, do której doszło około dwa kilometry przed metą, ale działo się to już w strefie ochronnej i nie wpłynęło na zmiany w czołówce klasyfikacji generalnej. Kolumbijczyk dojechał do mety kilka minut po zwycięzcy.



- Tuż przede mną upadł kolarz Cofidisu i nie miałem jak uniknąć kraksy. Ból był mocny, ale chyba zmniejsza się i mam nadzieję, że ustąpi. Chcę bronić żółtej koszulki - zadeklarował Kolumbijczyk, którym w ekipie Bora-hansgrohe opiekuje się Sylwester Szmyd.

Polacy na podium

Oprócz Ackermanna i Higuity na podium w Sanoku stanęli Polacy: Patryk Stosz wciąż jest liderem klasyfikacji aktywnych, a Jakub Kaczmarek (obaj startują w drużynie narodowej) jest najlepszy z reprezentantów gospodarzy, natomiast po raz pierwszy do dekoracji przystąpił Kamil Małecki (Lotto Soudal), który we wtorek zdobył koszulkę najlepszego "górala" dzięki wygraniu trzech górskich premii.

W środę odbędzie się piąty etap, z Łańcuta do Rzeszowa (178 km).

Wyniki 4. etapu, Lesko - Sanok (179,4 km):



1. Pascal Ackermann (Niemcy/UAE Team Emirates) - 4:21.46

2. Jordi Meeus (Belgia/Bora-hansgrohe)

3. Jonathan Milan (Włochy/Bahrain Victorious)

4. Quinten Hermans (Belgia/Intermarche-Wanty-Gobert)

5. Olav Kooij (Holandia/Jumbo-Visma)

6. Cristian Scaroni (Włochy/Astana)

7. Diego Ulissi (Włochy/UAE Team Emirates)

8. Quentin Pacher (Francja/Groupama-FDJ)

9. Stanisław Aniołkowski (Polska)

10. Nikias Arndt (Niemcy/Team DSM)

...

32. Jakub Kaczmarek (Polska) wszyscy ten sam czas

69. Filip Maciejuk (Polska/Bahrain Victorious) 1.24

71. Marcin Budziński (Polska) ten sam czas

93. Cesare Benedetti (Polska/Bora-hansgrohe) 3.32

94. Piotr Brożyna (Polska) ten sam czas



Klasyfikacja generalna:



1. Sergio Higuita (Kolumbia/Bora-hansgrohe) - 19:52.46

2. Pello Bilbao (Hiszpania/Bahrain Victorious) strata 4 s

3. Quinten Hermans (Belgia/Intermarche-Wanty-Gobert) 6

4. Diego Ulissi (Włochy/UAE Team Emirates) 10

5. Matteo Sobrero (Włochy/BikeExchange)

6. Richard Carapaz (Ekwador/Ineos Grenadiers)

7. Mauro Schmid (Szwajcaria/Quick-Step Alpha Vinyl)

8. Quentin Pacher (Francja/Groupama-FDJ)

9. Felix Gall (Austria/AG2R Citroen)

10. Stephen Williams (W. Brytania/Bahrain Victorious) ten sam czas

...

29. Jakub Kaczmarek (Polska) 35

60. Cesare Benedetti (Polska/Bora-hansgrohe) 3.35

64. Filip Maciejuk (Polska/Bahrain Victorious) 4.01

74. Stanisław Aniołkowski (Polska) 6.28

86. Marcin Budziński (Polska) 10.55