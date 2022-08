Najlepszy z Polaków ubolewa. "Góra na końcu okazała się za ciężka"

Kaczmarek zajął 33. miejsce, tracąc 25 sekund do zwycięzcy i nowego lidera, Kolumbijczyka Sergio Higuity (Bora-hansgrohe). W sumie miał jednak powody do zadowolenia.

Kaczmarek mocny na etapie

Kaczmarek był jedynym Polakiem w grupie ok. 40 kolarzy, którzy razem rozpoczynali półtorakilometrową, bardzo stromą wspinaczkę do mety na Kopcu Tatarskim. Reszta stopniowo wykruszyła się na najdłuższym etapie tegorocznej edycji (237,9 km).



- Dojechałem do mety w dobrej formie. Wcześniej nie znałem podjazdu na Kopiec Tatarski, a szkoda, bo chyba zacząłem go za ostro i na ostatnich metrach trochę mi zabrakło do najlepszych - przyznał zawodnik reprezentacji Polski. - Żałuję, że w końcówce byłem trochę osamotniony. Przydałby się ktoś do pomocy - dodał.

Dziennikarz Eurosportu Adam Probosz spytał Kaczmarka, jak czuje się przed czasówką górską, która go czeka?

- Będę chciał na pewno poprawić swoje miejsce. Zamierzamy walczyć na etapach. Nie wiem, może spróbuję powalczyć o tę "generalkę". Dziś liczyłem nawet na trochę więcej, ale nie jest źle. Troszkę szkoda, ale ta ostatnia górka wszystko zweryfikowała - podsumował.

Pochodzący z Kalisza 28-letni Kaczmarek ściga się na co dzień w drużynie HRE Mazowsze Serce Polski. Na koncie ma kilka zwycięstw w wyścigach niższych kategorii, m.in. Dookoła Rumunii w 2021 roku. W poniedziałek wypadł lepiej od kilku swoich kolegów z grup zawodowych elity. Drugi najlepszy z Polaków - Filip Maciejuk (Bahrain Victorious) - stracił do zwycięzcy ponad dwie minuty.

Wygrana w urodziny

W dniu swoich 25. urodzin zwycięstwo odniósł Higuita, wyprzedzając Hiszpana Pello Bilbao (Movistar) oraz Belga Quintena Hermansa (Intermarche-Wanty-Gobert). Taka sama jest kolejność w klasyfikacji generalnej.



Różnice na mecie nie były jednak tak znaczne jak przed rokiem, kiedy sukces w Przemyślu otworzył przed Portugalczykiem Joao Almeidą drogę do zwycięstwa w całym wyścigu.