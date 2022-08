Kluczowy etap Tour de Pologne. "Bez kuponu nie wygrasz na loterii"

Oto co kolarz grupy Lotto Soudal miał do powiedzenia po 4. etapie TdP z metą w Sanoku.

"Prawie" finał. Tour de Pologne u progu końcowych rozstrzygnięć 5. etap Tour de... czytaj dalej » Zawodnik ekipy Bora-hansgrohe wyprzedza tylko o cztery sekundy Hiszpana Pello Bilbao (Bahrain Victorious) oraz o sześć Belga Quintena Hermansa (Intermarche-Wanty-Gobert). Stratę 10 sekund ma dziewięciu kolarzy, m.in. mistrz olimpijski z Tokio w wyścigu ze startu wspólnego Ekwadorczyk Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) oraz zwycięzca jazdy na czas w tegorocznym Giro d'Italia Włoch Matteo Sobrero (BikeExchange).

Sergio Higuita nie traci wiary w sukces

- Trudno przewidzieć, co się wydarzy, ale na pewno będzie to wartościowy sprawdzian. Po pięciu trudnych etapach umiejętność odzyskania sił będzie równie ważna co siła fizyczna. Jestem lekki, więc nie zawsze spisuję się dobrze w czasówkach, ale mam zamiar spróbować. Rozmawiałem z trenerem, od samego startu pojadę na pełen gaz i zobaczymy, gdzie to mnie zaprowadzi – powiedział w środę Higuita.

Szanse mają także zawodnicy z dalszych miejsc. Kaczmarek, jedyny z Polaków w szerokiej czołówce, zajmuje 30. lokatę ze stratą 35 sekund.

Wielu kandydatów do zwycięstwa

Wśród obserwatorów wyścigu opinie co do faworytów etapu są podzielone. Według Sylwestra Szmyda, który w grupie Bora-hansgrohe opiekuje się Higuitą, czasówkę może wygrać kilkunastu kolarzy.

- To będzie kluczowy etap dla losów końcowego zwycięstwa. Wszyscy mamy świadomość, że pozostałe odcinki nie odegrają większej roli – uważa drugi w "generalce" Bilbao. – Moja pozycja do ataku jest dobra, ale za moimi plecami czai się wielu świetnych specjalistów w jeździe na czas. Mam nadzieję, że będę mógł nawiązać do poprzednich lat i równie udanie się zaprezentować. Zobaczymy. Jeśli nie kupisz kuponu, nigdy nie wygrasz na loterii – dodał.

Trasa z miejscowości Gronków koło Nowego Targu do stacji narciarskiej na Rusińskim Wierchu prowadzi pod górę i liczy 11,8 km. Przewyższenie wyniesie niemal 300 m.

Źródło: tourdepologne.pl Profil trasy 6. etapu Tour de Pologne

Zwycięzcę etapu poznamy ok. godz. 16.40.

Klasyfikacja generalna po 5 etapach Tour de Pologne:

1. Sergio Higuita (Kolumbia/Bora-hansgrohe) - 24:09.05

2. Pello Bilbao (Hiszpania/Bahrain Victorious) strata 4 s

3. Quinten Hermans (Belgia/Intermarche-Wanty-Gobert) 6

4. Diego Ulissi (Włochy/UAE Team Emirates) 10

5. Matteo Sobrero (Włochy/BikeExchange)

6. Richard Carapaz (Ekwador/Ineos Grenadiers)

7. Ethan Hayter (W. Brytania/Ineos Grenadiers)

8. Quentin Pacher (Francja/Groupama-FDJ)

9. Lucas Hamilton (Australia/BikeExchange)

10. Steff Cras (Belgia/Lotto Soudal) ten sam czas

...

30. Jakub Kaczmarek (Polska) 35

61. Filip Maciejuk (Polska/Bahrain Victorious) 4.01

68. Cesare Benedetti (Polska/Bora-hansgrohe) 5.38

71. Stanisław Aniołkowski (Polska) 6.28

84. Marcin Budziński (Polska) 10.55