Nie raz walczyli bark w bark. Teraz życie jednego i kariery obu wiszą na włosku

Fatalny finisz pierwszego etapu Tour de Pologne. Jakobsen w śpiączce farmakologicznej Dylan Groenewegen... czytaj dalej » Mimo młodego wieku obaj kolarze są bardzo doświadczonymi sprinterami i obaj stoczyli w swojej karierze wiele pojedynków bark w bark. 23-letni Jakobsen ma na koncie dwa wygrane etapy Vuelta a Espana, również dwa w Volta ao Algarve, dwukrotnie wygrany klasyk Scheldeprijs i wiele innych zwycięstw na wyścigach etapowych i jednodniowych. Od ubiegłego roku jest również mistrzem Holandii w wyścigu ze startu wspólnego. Lista zwycięstw o cztery lata starszego Groenewegena jest jeszcze dłuższa.

Feralne ostatnie metry

Jakobsen w środę dopisał do swoich sukcesów wygrany etap w Tour de Pologne, ale nie będzie miło wspominał okoliczności tego zwycięstwa. Po koszmarnie wyglądającej kraksie na finiszu 1. etapu Tour de Pologne młody Holender wpadł w barierki i z ogromną siłą uderzył w bramę na linii mety oraz w stojącego obok niej jednego z sędziów.

Reanimacja kolarza na miejscu wypadku trwała ponad godzinę. Po długiej walce lekarzom udało się go zaintubować i przetransportować do szpitala, gdzie prawdopodobnie czeka go operacja. Według doktor Barbary Jerschiny, która brała udział w akcji ratunkowej po wypadku, kolarz doznał bardzo poważnego urazu mózgowo-czaszkowego.

- Zmiażdżeniu uległo podniebienie i górna część dróg oddechowych - mówiła po wypadku doktor Jerchina, cytowana przez serwis Naszosie.pl. - Mimo wszystko żyje, jest z nami i miejmy nadzieję, że wygramy - dodała.

O dobrych rokowaniach na temat zdrowia kolarza mówił również przedstawiciel dyrekcji sosnowieckiego szpitala, do którego został przewieziony holenderski zawodnik.

Ogromna prędkość na finiszu w Katowicach

Na finiszach kolarskich wyścigów często dochodzi do sytuacji, w których walczący ramię w ramię o zwycięstwo kolarze wywracają się, nierzadko doznając bolesnych kontuzji. Podczas 4. etapu Tour de France w 2017 roku w podobnej sytuacji Peter Sagan wepchnął na barierki Marka Cavendisha. Jadący wówczas w koszulce mistrza świata Słowak został za to wyrzucony z wyścigu.

Jednak tak poważnej w konsekwencjach kraksy na etapowym finiszu chyba jeszcze dotychczas nie było. Na mecie w Katowicach, nazywanych często "świątynią sprintu", rozpędzeni kolarze osiągają prędkość przekraczającą 80 km/h. Wypadek może przerwać karierę nie tylko 23-letniego mistrza Holandii, który wciąż walczy o życie, ale również sprawcy zdarzenia.

Wina Groewegena jest bezsporna, co szybko potwierdzili sędziowie wyścigu dyskwalifikując kolarza. Na niezgodną z kolarskimi przepisami jazdę kolarza Jumbo-Visma zwraca również uwagę dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang, który przypomniał, że na ostatnich metrach finiszu zawodnik nie może zmienić toru jazdy.

Teraz zdarzeniem w Katowicach zajmie się Komisja Dyscyplinarna Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI). Na razie nie wiadomo, jak zostanie zakwalifikowane jego zachowanie, ale w opublikowanym w środę wieczorem oświadczeniu UCI jednoznacznie uznała je za niedopuszczalne. Holender musi się liczyć nawet z zawieszeniem w startach.