"Powinni tego gościa wpakować do więzienia". Szef poszkodowanego kolarza wściekły na rywala

Pierwszy etap tegorocznego Tour de Pologne kończył się w Katowicach. Do kraksy z udziałem kilku kolarzy doszło tuż przed metą.

Fatalny finisz pierwszego etapu Tour de Pologne. Jakobsen w śpiączce farmakologicznej Dylan Groenewegen... czytaj dalej » Najbardziej poszkodowany został Jakobsen, który musiał być reanimowany. Ostatecznie Holender został zabrany do szpitala śmigłowcem. Obecnie jest w stanie śpiączki farmakologicznej, jego stan określa się jako poważny. Trwa walka o jego życie.

Tego wypadku można było uniknąć. Jakobsen ucierpiał po tym jak w ferworze walki został zepchnięty na barierki przez innego uczestnika sprinterskiego finiszu, rodaka Dylan Groenewegena.

"Idę z tym do sądu"

Zawodnik grupy Jumbo-Visma niedługo po wyścigu za swoje zachowanie został zdyskwalifikowany przez sędziów. Wątpliwości co do tego, że to on ponosi winę za dramat Jakobsena nie ma Patrick Lefevere, szef Deceuninck-Quick Step, który dał upust swoim emocjom na Twitterze.

"Powinni tego gościa wpakować do więzienia" - napisał Belg. A po jakimś czasie zadeklarował: "Idę z tym do sądu. Tego rodzaju akcje nie powinny mieć miejsca w kolarstwie".

Manewr Groenewegena potępiła Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI), która już zapowiedziała, że zamierza skierować sprawę do Komisji Dyscyplinarnej.



They have to put this guy of @TeamJumbo in jail — Patrick Lefevere (@PatLefevere) August 5, 2020



I go to court this kind of actions have to be out of cycling. This is an criminel fact mister @GroenewegenD — Patrick Lefevere (@PatLefevere) August 5, 2020

Kilku poszkodowanych

Zderzając się z barierkami, Jakobsen wpadł jednocześnie na stojącego przy trasie sędziego obsługującego fotokomórkę, któremu, podobnie jak kilku innym poszkodowanym kolarzom udzielono od razu pomocy. Obrażenia żadnej z tych osób nie są jednak tak poważne jak Jakobsena.

Poszkodowany Holender został uznany za zwycięzcę pierwszego etapu 77. Tour de Pologne.