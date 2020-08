Pięciogodzinna operacja kolarza. "Myślimy o podjęciu próby wybudzenia go ze śpiączki"

Zobacz, co powiedział dyrektor wyścigu Tour de Pologne po 1. etapie rywalizacji. Tour de Pologne na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Jak przekazał podczas porannego briefingu prasowego zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Jakobsen, którego najpoważniejsze obrażenia dotyczą twarzo-czaszki, w nocy przeszedł pięciogodzinną operację.

"Okaże się, jaki jest jego stan zdrowia"

Dyrektor Tour de Pologne: tak się nie robi, to był brzydki faul - To był brzydki... czytaj dalej » - Do godziny 5.30 był operowany przez zespół anestezjologów, chirurgów szczękowych oraz laryngologów. Z relacji lekarzy wynika, że operacja przebiegła bez powikłań. W tej chwili kolarz przebywa na oddziale intensywnej terapii w stanie stabilnym - ma własne ciśnienie, jest oczywiście wentylowany z powodu znieczulenia, które przebył na bloku operacyjnym - poinformował dr Gruenpeter.

Holender doznał poważnych urazów twarzoczaszki - okolic oczodołu, szczęki i żuchwy. - Na szczęście nie doszło do obrażeń gałek ocznych - dodał lekarz.

W czwartek lekarze mają podjąć próbę wybudzania 24-latka ze śpiączki farmakologicznej.

- Wtedy okaże się, jaki jest jego stan zdrowia. Mam nadzieje, że - uwzględniając wyniki badań tomografii, które były wykonywane w środę - nie będzie uszkodzeń układu nerwowego - podkreślił dr Gruenpeter.

Koszmarny wypadek

Tuż przed metą Jakobsen, spychany przez swojego rodaka Dylana Groenewegena na prawą stronę jezdni, uderzył z ogromnym impetem w barierki i wyłamał je, zderzając się z sędzią obsługującym fotokomórkę.

Łącznie rannych zostało sześć osób - pięciu zawodników i sędzia.

Oprócz najbardziej poszkodowanego Jakobsena, w szpitalach przebywa jeszcze trzech kolarzy. - Jakobsen przeszedł operację, jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Poszkodowany sędzia również czuje się lepiej. Poza tym w szpitalach z mniej poważnymi obrażeniami są Damien Touze, Marc Sarreau oraz Eduard Prades - poinformowała w czwartek lekarz wyścigu Barbara Jerschina.

Groenewegen został wykluczony z wyścigu i grożą mu dodatkowe sankcje ze strony Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Decyzją sędziów etap wygrał Jakobsen.