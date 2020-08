Szef rannego kolarza podjął pierwsze kroki w stosunku do sprawcy wypadku

- Chodzi o to, żeby Pascal Ackermann wygrał etap - mówi Rafał Majka (Bora-hansgrohe) o taktyce swojej drużyny na 2. etap Tour de Pologne. W czwartek kolarze jadą z Opola do Zabrza.

Do wypadku doszło w środę tuż przed metą w Katowicach. O zwycięstwo na inauguracyjnym etapie 77. wyścigu dookoła Polski walczyła dwójka Holendrów. Nieznaczną przewagę miał Groenewegen, ale z pełną mocą można założyć, że nie zdołałby odeprzeć ataku rozpędzającego się na ostatnich metrach Jakobsena. Widząc go kątem oka, Groenewegen zaczął spychać rywala na barierki, aż spowodował wypadek, jakiego świat kolarski jeszcze nie widział.

Jakobsen z ogromnym impetem uderzył w barierki i wyłamał je, wpadając w sędziego obsługującego fotokomórkę. Do szpitala został przewieziony w stanie ciężkim. W czasie kiedy trwała walka o życie 23-letniego kolarza, szef jego grupy Deceuninck-Quick-Step odchodził od zmysłów.

"Powinni tego gościa wpakować do więzienia", "Idę z tym do sądu. Tego rodzaju akcje nie powinny mieć miejsca w kolarstwie" - pisał wściekły w serii tweetów.

Na zapowiedziach nie poprzestał, mimo że z godziny na godzinę ze Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu dochodzą coraz bardziej pozytywne informacje na temat stanu poszkodowanego.

Nie wycofał się

- W dalszym ciągu jestem bardzo zły i podtrzymuję to, co napisałem - podkreślił już w czwartek Lefevere. - To była bardzo nieczysta akcja Groenewegena. Obejrzałem ten finisz dziesiątki razy. Groenewegen praktycznie się położył na Jakobsenie, na koniec jeszcze wyciągnął łokieć. Nie ma na to żadnego wytłumaczenia - dodał szef grupy, w barwach której jeździ poszkodowany 23-latek.

- Tak że nie wycofuję się ze swoich słów z ostatniej nocy. Została już złożona skarga do Międzynarodowej Unii Kolarskiej. To samo mój zespół zrobi na policji w Polsce. Wydaje mi się, że trzeba to zrobić w miejscu, w którym doszło do wypadku - wyjaśnił.

Lefevere nie toleruje żadnych przejawów nieczystej gry na końcowych metrach. Mimo że w Deceuninck-Quick-Step też ma sprinterów, jest święcie przekonany, że żaden z nich do podobnego faulu by się nie posunął. - Oni by tego nie zrobili, ale nawet jeśli, to sam bym ich ukarał - zapewnił szef Jakobsena.

Groenewegen na razie został jedynie zdyskwalifikowany z wyścigu.