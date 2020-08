Wielka kraksa na mecie Tour de Pologne w Katowicach. Wyniki etapu wciąż nieznane

Minutą ciszy poświęconą pamięci Bjorga Lambrechta, który dokładnie przed rokiem zginął na trasie Tour de Pologne, rozpoczęła się 77. edycja wyścigu. Realizowana w ścisłym reżimie sanitarnym i na skróconej do pięciu etapów trasie, ale oferująca nie mniejszą niż zwykle dramaturgię i emocje dla kibiców.

Wyścig wystartował ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie, a kolarze mieli do pokonania niespełna 196 km trasy prowadzącej do Katowic, gdzie czekał na nich charakterystyczny dla stolicy Śląska sprinterski finisz na wiodącej nieco w dół Alei Korfantego.

Paterski najaktywniejszy

Zanim sprinterzy rozstrzygnęli między sobą kwestię zwycięstwa i objęcia prowadzenia w klasyfikacji generalnej Tour de Pologne, przez większość trasy stawce przewodziła czteroosobowa ucieczka. W jej składzie znalazło się dwóch Polaków: Maciej Paterski jadący w barwach reprezentacji Polski oraz Kamil Małecki z CCC Team. Towarzyszyli im Holender Julius van den Berg (EF Pro Cycling) i Brytyjczyk Sam Brand (Team Novo Nordisk).

Maciej Paterski wykorzystał ucieczkę do walki o koszulkę najaktywniejszego kolarza wyścigu. Wygrał wszystkie lotne finisze i objął zdecydowane prowadzenie w tej klasyfikacji generalnej. Punktami w klasyfikacji górskiej podzielili się Małecki i van den Berg.

W końcu po trzech rundach rozgrywanych na ulicach Katowic do głosu doszły drużyny sprinterów, które na dojeździe do Alei Korfantego rozprowadzały swoich faworytów do zwycięstwa.

Gigantyczna kraksa na mecie

Najszybciej finiszował kolarz Jumbo-Visma Dylan Groenewegen, ale tuż przed linią mety zablokował wyprzedzającego go Fabio Jakobsena (Deceuninck-Quick Step). Belg przy prędkości dochodzącej do 80 km/h wpadł w barierki i uderzył w bramę na linii mety. W połamane barierki wjeżdżali kolejni kolarze, którzy wywracali się na mecie.

Wyniki 1. etapu wciąż są przedmiotem pracy komisji sędziowskiej. Prawdopodobnie Groenewegen zostanie zdyskwalifikowany.

Więcej informacji na temat stanu zdrowia poszkodowanych w wypadku kolarzy i wynikach 1. etapu podamy wkrótce.