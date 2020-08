Kilkunastu kolarzy leżało, wśród nich lider. Kraksa na królewskim etapie Tour de Pologne

Oglądaj Tour de Pologne w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze

Do mety pozostawało dokładnie 67 kilometrów, kiedy w peletonie goniącym ucieczkę nagle upadło kilkunastu kolarzy. Niektórzy zawodnicy, choć poobijani, w miarę szybko wstali i ruszyli dalej.

Liderowi pomógł Polak

Inni potrzebowali więcej czasu, jak choćby Carapaz, który dosyć długo nie podnosił się z drogi. Wydawało się, że Ekwadorczyk może wycofać się z rywalizacji, ale w końcu wrócił na rower. Po kilku pokonanych kilometrach udało mu się dogonić peleton. Pomógł mu w tym kolega z ekipy Ineos Michał Gołaś.

Grupa potwierdziła później w mediach społecznościowych, że Carapaz jest zdolny do jazdy.



W kraksie ucierpiał też udział m.in. Tomasz Marczyński z grupy Lotto Soudal.

Wszystko wyglądało groźnie, ale grupa Deceuninck-QuickStep napisała na Twitterze, że "wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w kraksie, chcą wrócić na swoje rowery".



Królewski etap

Czwarty, królewski etap wyścigu wokół Bukowiny Tatrzańskiej liczył 153 km. Kolarze trzykrotnie pokonali pętlę długości 48,5 km, na której wyznaczono sześć górskich premii - po trzy w Rzepiskach i w Gliczarowie Górnym. Na trasie nie było lotnych premii.

Po długiej, samotnej ucieczce wygrał Remco Evenepoel z ekipy Deceuninck-Quick. Belg odebrał również koszulkę lidera Carapazowi.

Evenepoel samotnie pokonał ostatnie 51 km królewskiego odcinka. Na mecie wyprzedził o blisko dwie minuty Duńczyka Jakoba Fuglsanga (Astana). Blisko dwie i pół minuty stracili Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott) i Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), którzy stoczyli ze sobą pojedynek o trzecią lokatę, przegrany przez Polaka. Taka sama jest kolejność w klasyfikacji generalnej.

Wiele wskazuje na to, że Evenepoel w niedzielę zwycięży w 77. Tour de Pologne. Ostatni etap - z Zakopanego do Krakowa - nie powinien już wnieść większych zmian w czołówce klasyfikacji generalnej.

