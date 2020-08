Majka: troszeczkę brakuje do optymalnej formy

Piękny gest zwycięzcy. Hołd dla poszkodowanego kolegi Kolarze grupy... czytaj dalej » Majka dojechał do mety czwarty i zdaniem ekspertów na takiej pozycji skończy Tour de Pologne. W niedzielę, o ile nie zdarzy się nic zaskakującego, nie powinno być zmian w klasyfikacji generalnej wyścigu.

Nie zawiódł jako lider

- Za nami bardzo trudny etap. Próbowałem w nim wszystkiego. Krótkie podjazdy dały się chyba każdemu we znaki. Liderujący przed sobotą Caarapaz się przewrócił. W ogóle szacunek dla niego, że dojechał do mety, bo był mocno poobijany - analizował na gorąco Majka, który nie ukrywał, że celował w podium wyścigu.

- Chciałem być trzeci, zrobić to dla kibiców, Yates doszedł mnie jednak w końcówce. Wcześniej zmęczyły mnie zmiany rytmu podyktowane przez Fulgsanga. Jak przyśpieszał, to ja odstawałem. Troszeczkę brakuje mi jeszcze do optymalnej formy. Cieszę się jednak, że przyjechałem do Polski jako lider grupy i z tej roli się wywiązałem - dodał.

Oglądaj Wideo: Eurosport Rafał Majka po 4. etapie Tour de Pologne

"Respekt dla tego młodzieńca"

Na królewskim etapie TdP rywali zdeklasował Remco Evenepoel, który jest o krok od wygrania całego wyścigu. - Znakomicie wywiązał się z roli faworyta. Respekt dla tego młodzieńca. Jeśli zostawi się go samego, to już nikt nie jest w stanie go dogonić - podsumował kolarz grupy Bora Hansgrohe.

W niedzielę ostatni etap, z Zakopanego do Krakowa.

