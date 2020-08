Bieg Dookoła Polski, gumowy wyścig. Jak zmieniał się Tour de Pologne

Historia Tour de Pologne rozpoczęła się 7 września 1928 roku, 25 lat po starcie Tour de France i zaledwie kilka tygodni po igrzyskach w Amsterdamie, gdzie Halina Konopacka w rzucie dyskiem zdobyła pierwszy dla Polski złoty medal olimpijski. Pierwszy na listę zwycięzców wpisał się skromny czeladnik rzeźnicki z Bydgoszczy Feliks Więcek.

Ruszą w "Kotle Czarownic". Mapa i etapy Tour de Pologne Nietypowo, bo bez... czytaj dalej » Pierwszy Bieg Dookoła Polski, bo tak wtedy nazywano wyścig, objął patronatem prezydent RP Ignacy Mościcki, a przewodniczącym Komitetu Honorowego był marszałek Józef Piłsudski. Z warszawskiego toru Dynasy wystartowało 71 kolarzy. Wyścig toczył się pod dyktando Więcka, który szybko dorównał sławie Konopackiej. Oprócz pierwszego (do Lublina) i ostatniego etapu wygrał wszystkie odcinki: we Lwowie, Rzeszowie, Krakowie, Wieluniu, Poznaniu i Łodzi. 16 września triumfalnie dojechał do stolicy, witany entuzjastycznie przez kibiców ponownie na Dynasach.

Pierwsze wyścigi ogromnie różniły się od współczesnych. W okresie międzywojennym Tour de Pologne nazywano gumowym wyścigiem, a to z racji często przebijanych gum na szutrowych drogach. Etapy były o wiele dłuższe - jeden z nich rozgrywano na trasie z Krakowa do Lwowa. To na dzisiejsze czasy morderczy dystans - ponad 320 kilometrów. Kolarze startowali o północy, a do celu dojeżdżali późnym popołudniem następnego dnia.

Suto zastawione stoły

Inaczej wyglądała też sprawa spożywania posiłków w trakcie jazdy. Dziś sportowcy mają ze sobą odżywki i w prawie każdym momencie etapu mogą dostać prowiant z wozu technicznego. W pierwszych wyścigach zdarzało się, że kolarze... przerywali jazdę, aby się najeść. Co zamożniejsi mieszkańcy okolic, przez które przejeżdżał peleton, wystawiali suto zastawione stoły, a zawodnicy, zwabieni zapachem pieczonej dziczyzny i innych przysmaków, schodzili z rowerów i rozpoczynali ucztę. Jak wspominał jeden z ówczesnych kolarzy, nikt wtedy nie myślał nie tylko o ucieczce, ale nawet o dalszej jeździe.

Źródło: tourdepologne.pl Mapa pierwszego etapu Tour de Pologne

Jednak gdy ścigano się na serio, nie było taryfy ulgowej. Więcek nie dał rywalom najmniejszych szans, wyprzedzając drugiego w klasyfikacji Wiktora Oleckiego z warszawskiej Legii o godzinę i dziesięć minut. Bydgoszczanin stał się jednym z najbardziej znanych obywateli Rzeczpospolitej. W plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na najlepszych sportowców 1928 roku wyprzedzili go tylko Konopacka i mistrz nart Bronisław Czech.

Ciężar organizacji pierwszego Biegu Dookoła Polski wzięli na siebie głównie działacze istniejącego do dziś Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Znane są koszty wyścigu - 27 543 złote i 55 groszy. Przed wojną, z braku funduszy, Tour de Pologne przeprowadzono tylko pięć razy (1928, 1929, 1933, 1937, 1939).

Pierwszy powojenny wyścig, rozegrany w 1947 roku na najkrótszej w historii trasie z Krakowa do Warszawy (606 km, cztery etapy), zakończył się zwycięstwem Stanisława Grzelaka. Dwa lata później triumfował pierwszy cudzoziemiec - Włoch Francesco Locatelli.

Trzech kolarzy wygrało Tour de Pologne trzykrotnie: zmarły niedawno Marian Więckowski (1954-56), Andrzej Mierzejewski (1982, 1984, 1988) i Dariusz Baranowski (1991-93). Co ciekawe, na liście triumfatorów nie ma najlepszego polskiego kolarza wszech czasów Ryszarda Szurkowskiego, który koncentrował się na startach w Wyścigu Pokoju. W czasach PRL Tour de Pologne pozostawał w cieniu słynnej majowej imprezy, będącej dla kolarzy krajów bloku wschodniego tym, czym dla zawodowców jest obecnie Tour de France.

Od 1993 roku Tour de Pologne organizuje jego zwycięzca z 1980 Czesław Lang. Dzięki jego wysiłkom wyścig stopniowo zdobywał coraz większy prestiż, przyciągał gwiazdy światowego peletonu (Maurizio Fondriest, Marco Pantani). Przełomowym okazał się rok 2005, gdy TdP włączono do elitarnego cyklu Pro Tour (obecnie World Tour). Z jednej strony oznaczało to kolosalny awans, ale z drugiej - mniejszy udział krajowych kolarzy. Wyścig radykalnie zmienił swoje oblicze. W 2004 roku startowało 58 Polaków, w następnej edycji - tylko dziesięciu.

Zmiana pokoleniowa

Poziom sportowy podniósł się do tego stopnia, że gospodarze przez wiele lat pozostawali w cieniu kolarzy z grup zawodowych elity - nie liczyli się w walce o zwycięstwo, a nawet nie byli w stanie wygrać etapu. Dopiero zmiana pokoleniowa zmieniła tę sytuację.

W 2012 roku Michał Kwiatkowski zajął w klasyfikacji generalnej drugie miejsce. Dwa lata później Rafał Majka wygrał dwa etapy i cały wyścig. Kolarz z Zegartowic miał szansę powtórzyć ten sukces w 2017 roku, walczył do ostatnich metrów, ale ostatecznie zabrakło mu dwóch sekund, by wyprzedzić młodego Belga Dylana Teunsa.

Kolejny triumf Polaka przyniosła jubileuszowa, 75. edycja w 2018 roku. Na najwyższym stopniu podium w Bukowinie Tatrzańskiej stanął Kwiatkowski, który wcześniej wygrał dwa etapy, ale na ostatnim z trudem obronił się przed szarżującym Brytyjczykiem Simonem Yatesem.

Tour de Pologne 2020, na skróconej, pięcioetapowej trasie, rusza w środę w Chorzowie.

Gdzie oglądać?

Pasjonująco zapowiadającą się rywalizację w 77. edycji Tour de Pologne skomentują w Eurosporcie 1 Tomasz Jaroński i Dariusz Baranowski. Ekspertem i reporterem na trasie wyścigu będzie Adam Probosz. Eurosport 1 pokaże na żywo decydujące momenty każdego etapu. Transmisje również w Eurosport Playerze.

Tour de Pologne 2020 - etapy:

5 sierpnia, 1. etap: Chorzów - Katowice (195,8 km)

6 sierpnia, 2. etap, Opole - Zabrze (151,5 km)

7 sierpnia, 3. etap, Wadowice – Bielsko-Biała (203,1 km)

8 sierpnia, 4. etap, Bukovina Resort – Bukowina Tatrzańska (152,9 km)

9 sierpnia, 5. etap, Zakopane – Kraków (188 km)

Skład reprezentacji Polski na TdP 2020:

Alan Banaszek, Adrian Banaszek, Paweł Bernas (wszyscy Mazowsze Serce Polski), Piotr Brożyna, Patryk Stosz (obaj Voster ATS Team), Maciej Paterski (Wibatech Merx 7R), Przemysław Kasperkiewicz (UC Nantes Atlantique)



PREVIEW: ”Overall, I am just really looking forward to racing again because I have really missed all of the feelings that come with it.” - @IlnurZakarin ahead of this week's #tdp20.



Read more from Ilnur, @simongeschke & DS Piotr Wadecki https://t.co/AAmRMURzRB#RideForMorepic.twitter.com/HQIOXXvVas — CCC Team (@CCCProTeam) August 3, 2020





Skład ekipy CCC:

Patrick Bevin (Nowa Zelandia), Simon Geschke (Niemcy), Kamil Gradek (Polska), Kamil Małecki (Polska), Szymon Sajnok (Polska), Attila Valter (Węgry), Ilnur Zakarin (Rosja)