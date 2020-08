"Przytomny, spełnia polecenia i oddycha samodzielnie". Świetne wiadomości w sprawie Jakobsena

- Przed chwilą wyszliśmy z OIOM. Fabio Jakobsen jest przytomny, spełnia polecenia. Został odłączony od respiratora i oddycha samodzielnie, więc jesteśmy bardzo zadowoleni - mówił Gruenpeter podczas piątkowego briefingu prasowego.

Gruenpeter zaznaczył również, że Jakobsen był konsultowany neurochirurgicznie. Konsultacje nie wykazały żadnych nieprawidłowości. - Dziś wydajemy komunikat, że pacjent jest w dobrym stanie i po okresie rehabilitacji będzie mógł opuścić szpital - powiedział.

Lekarz anestezjolog Rafał Kazanowski, który wziął udział w briefingu, a który uczestniczył w akcji ratunkowej Jakobsena, zaznaczył, że tuż po wypadku kolarz cały czas był wydolny krążeniowo, czym zdementował informacje o długiej reanimacji jeszcze na miejscu.

Doktorzy zaznaczyli również, że Jakobsen nie może mówić, ale jest w pełni komunikatywny i wszystko rozumie. Może poruszać wszystkimi czterema kończynami. Gruenpeter przyznał, że w jego opinii Jakobsen po przeżyciu takiego wypadku "na pewno wróci do sportu".

Pierwsza informacja od Tour de Pologne

"Mamy dobre wiadomości ze szpitala w Sosnowcu. Fabio Jakobsen został wybudzony ze śpiączki, jego stan jest 'dobry'" - napisano na Twitterze Tour de Pologne po godzinie 13.30.



We have good news from the hospital in Sosnowiec! @FabioJakobsen is awake now from the coma. Condition is ”good”. #tdp20@deceuninck_qst — Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 7, 2020





Stopniowe wybudzanie

Pierwotnie briefing z kolejnymi informacjami o stanie zdrowia kolarza grupy Deceuninck-Quick Step zaplanowany był na czwartkowe popołudnie, ale go odwołano.

Klasyfikacja generalna Tour de Pologne. Najlepszą dwójkę dzielą cztery sekundy Mads Pedersen... czytaj dalej » - Próba wybudzania pacjenta ze śpiączki farmakologicznej będzie następowała stopniowo, dlatego najprawdopodobniej nastąpi dopiero w piątek w godzinach porannych i dopiero wtedy będziemy mogli podać nowe informacje na temat jego stanu zdrowia - wyjaśnił w czwartek Tomasz Świerkot, rzecznik szpitala im. św. Barbary w Sosnowcu, gdzie leczony jest sportowiec.

"Stracił wszystkie zęby"

W piątek szef zespołu Holendra Patrick Lefevere, cytowany przez "Przegląd Sportowy", poinformował, że kolarz "ma złamane wszystkie kości twarzy, a także stracił wszystkie zęby".



Tego dnia dobre wiadomości napłynęły również z Katowic, gdzie w Górnośląskim Centrum Medycznym przebywa jeden z poszkodowanych, sędzia wyścigu Andrzej Lewandowski. - Jest już dobrze. Jak wszystko dobrze pójdzie to jest szansa, że po weekendzie zostanę wypisany. Nie mam wielkich obrażeń - przekazał w rozmowie z działem sportowym wp.pl człowiek, który od 34 lat jest sędzią podczas Tour de Pologne.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Do środowego wypadku doszło tuż przed metą pierwszego etapu 77. Tour de Pologne w Katowicach. Jakobsen, spychany przez swojego rodaka Dylana Groenewegena na prawą stronę jezdni, uderzył z ogromnym impetem w barierki i wyłamał je, zderzając się z sędzią obsługującym fotokomórkę. Groenewegen został wykluczony z wyścigu i grożą mu sankcje ze strony Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Decyzją sędziów etap wygrał Jakobsen.

Wypadek na mecie 1. etapu wyścigu kolarskiego 77. Tour de Pologne Fot. Andrzej Grygiel/PAP

Okoliczności wypadku wyjaśnia katowicka policja, która prowadzi postępowanie pod kątem naruszenia art. 156 Kodeksu karnego, dotyczącego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ przekazała zgromadzony w tej sprawie materiał do katowickiej Prokuratury Okręgowej, która zdecyduje o dalszych działaniach w tym śledztwie.

Za nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi do trzech lat więzienia, zaś za działanie umyślne - kara nie mniejsza niż 3 lata pozbawienia wolności.