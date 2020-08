Skasowana wiadomość o sprawcy wypadku. "Wstydź się"

Groenewegen łokciem zaatakował jadącego obok niego Jakobsena, który z pełnym impetem wpadł w barierki. W wypadku ucierpiał również stojący na mecie sędzia Andrzej Lewandowski.

Fatalny finisz pierwszego etapu Tour de Pologne. Jakobsen w śpiączce farmakologicznej Dylan Groenewegen... czytaj dalej » Dziś już wiemy, że stan Jakobsena jest ciężki, ale stabilny. Holender doznał poważnych uszkodzeń twarzoczaszki.

Zachowanie Groenewegena nie podlegało żadnej dyskusji. Kolarz, który w środę pierwszy przekroczył linię mety w Katowicach, został wykluczony z dalszej rywalizacji. I bez tej oficjalnej decyzji nie mógłby on kontynuować wyścigu, gdyż sam doznał pęknięcia obojczyka. Zwycięzcą etapu został Jakobsen.

Emocje Evenepoela

Karygodne zachowanie holenderskiego kolarza Team Jumbo-Visma na Twitterze skomentował jeden z faworytów do zwycięstwa w tegorocznym TdP - Evenepoel, kolega Jakobsena z zespołu Deceuninck-Quick Step.

"Powinien być dożywotnio zdyskwalifikowany. Do cholery! Wstydź się!!!", napisał Belg.



Evenepoel's (now deleted) Tweet on Groenewegen: "He should be suspended for life. Goddamnit! Shame on you!!!" pic.twitter.com/H1LsVsaQFK — Daniel Ostanek (@LVCKV) August 5, 2020





Evenepoel musiał działać pod wpływem silnych emocji, bo po chwili wiadomość skasował. Reakcji 20-latka nie ma się jednak co dziwić, przed rokiem na trasie TDP zginął jego przyjaciel Bjoerg Lambrecht.

W słowach nie przebierał również dyrektor ekipy Deceuninck-Quick Step Patrick Lefevere.

"Powinni tego gościa wpakować do więzienia" - napisał o Groenewegenie, dodając: "Idę z tym do sądu. Tego rodzaju akcje nie powinny mieć miejsca w kolarstwie."

Manewr Groenewegena potępiła również Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI), która już zapowiedziała, że zamierza skierować sprawę do Komisji Dyscyplinarnej.

Na czwartek zaplanowano drugi etap. Trasa będzie wiodła z Opola do Zabrza. Na kolarzy czeka 151,5 km rywalizacji. Podobnie jak pierwszego dnia, także i tym razem o zwycięstwo powinni walczyć sprinterzy. Oby tym razem było bezpiecznie.