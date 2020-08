Łzy w oczach sprawcy wypadku na TdP. "Przez następne miesiące nie pomyślę o ściganiu się"

Do dramatu doszło w środę w Katowicach, gdzie wyznaczono metę pierwszego etapu Tour de Pologne. Walka trwała do ostatnich metrów, z przodu peletonu byli Groenewegen i Jakobsen. Ten pierwszy, Holender z grupy Jumbo-Visma, próbował odpierać ataki rodaka, ale robił to, spychając rywala, który jechał przy barierkach.

"Przytomny, spełnia polecenia i oddycha samodzielnie". Świetne wiadomości w sprawie Jakobsena Dobre wiadomości... czytaj dalej » Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), pchnięty jeszcze łokciem, przed samą metą wpadł na barierki, po drodze uderzył w sędziego. Wszystko przy zawrotnej prędkości około 80 km/h. W kraksie ucierpiało kilka osób, ale najbardziej sam Jakobsen, którego wprowadzono w szpitalu w stan śpiączki farmakologicznej. W piątek został z niej wybudzony. Czeka go długa rehabilitacja.

"Zdecydowanie popełniłem błąd"

Groenewegen, który następnego dnia wyraził skruchę w mediach społecznościowych, później już ojczyźnie udzielił wywiadu telewizji NOS. - To był zdecydowanie mój błąd. Żałuję tego - wyznał. Z czasem na jego twarzy pojawiły się łzy. Emocje były ogromne.

- Chciałbym powiedzieć to wyraźnie: nigdy moim celem nie było spowodowanie niebezpieczeństwa dla innych kolarzy. Ale zdecydowanie popełniłem błąd. Zjechałem ze swojego toru jazdy, a tego robić nie wolno - dodał.

27-latek przyznał, że wszystko działo się błyskawicznie. - Od razu zauważyłem, że nie jest dobrze. Słyszysz wokół siebie głosy kolegów z ekipy Fabio i wiesz, że jest źle. Teraz mogę mieć nadzieję, że nic mu nie będzie. Przepraszam za mój błąd - opowiadał.

Groenewegen za swoje zachowanie został zdyskwalifikowany. Sam też ucierpiał w kraksie - doznał urazu obojczyka i musiał przejść zabieg. To - jak zaznaczył - nie miało dla niego żadnego znaczenia.

- Myślałem tylko o Fabio i jego rodzinie. Mam nadzieję, że szybko dojdzie do siebie - mówił.

- Nie miałem jeszcze kontaktu z jego najbliższymi. Myślę, że jest na to za wcześnie - dodał.



Twee dagen na de vreselijke valpartij van Fabio Jakobsen doet Dylan Groenewegen, die van zijn lijn afweek in de sprint, voor het eerst zijn verhaal.



"Nie dotknę nawet roweru"

Team Jumbo-Visma zdecydował, że Groenewegen na razie będzie miał zakaz udziału w wyścigach. Zawieszenie będzie obowiązywać do zakończenia procedury dyscyplinarnej Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI).



- Nie dotknę nawet roweru. Przez kilka następnych miesięcy nie pomyślę o ściganiu się. Potem zobaczymy, jak to się dalej potoczy - powiedział holenderski kolarz.



Jego zespół także nie miał wątpliwości, że Groenewegen zachował się niewłaściwie. "Swoim ruchem złamał sportową zasadę i to jest nie do zaakceptowania" - napisano w komunikacie.



24-letni Jakobsen doznał poważnych urazów twarzoczaszki - okolic oczodołu, szczęki i żuchwy. Kolarz ma również stłuczenia klatki piersiowej, ale nie doznał urazów kręgosłupa, co jest - zdaniem lekarzy - pochodną tego, że jest młody i wysportowany.