Spowodował wypadek, teraz się kaja. "Ciągle myślę o Fabio, jego zdrowie jest najważniejsze"

Do wypadku doszło w środę tuż przed metą w Katowicach. O zwycięstwo w etapie walczyła dwójka Holendrów. Przewagę nieznaczną miał Groenewegen, ale widząc, że zbliża się do niego Jakobsen, popchnął rodaka na prawą stronę jezdni.

Ten uderzył z ogromnym impetem w barierki i wyłamał je, zderzając się z sędzią obsługującym fotokomórkę. Do szpitala został przewieziony w stanie ciężkim. Wprowadzono go w śpiączkę mózgową.

"Ciągle o nim myślę"

W czwartek Groenewegen pierwszy raz odniósł się do zdarzenia. "To okropne, co się wczoraj stało. Nie mogę znaleźć słów, by opisać, jak przykro mi z powodu Fabio i innych, którzy upadli lub zostali potrąceni" - napisał na Twitterze.

On sam także się przewrócił. Jak się okazało, doznał złamania prawego obojczyka. Po kraksie przez kilkanaście minut siedział na asfalcie załamany. Nie był w stanie zrozumieć tego, co się stało.

"W tej chwili zdrowie Fabio jest najważniejsze. Ciągle o nim myślę" - podkreślił we wpisie Groenewegen.