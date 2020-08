Dyrektor Tour de Pologne: tak się nie robi, to był brzydki faul

Przy katowickim "Spodku" osiągane są największe prędkości w Tour de Pologne, nawet do 80 km/h, czemu sprzyja prowadząca lekko w dół Aleja Wojciecha Korfantego. Kolarze nie ukrywają, że obawiają się tego finiszu. "Powinni tego gościa wpakować do więzienia". Szef poszkodowanego kolarza wściekły na rywala Ogoromna... czytaj dalej »

"Są tacy, którzy by wjechali w mur"

W środę tuż przed metą jadący po wygraną Groenewegen zepchnął na barierki Jakobsena, który z ogromnym impetem w nie wpadł i wyłamał, zderzając się z sędzią obsługującym fotokomórkę.

- Groenewegen zmieniał tor jazdy, przyciskał Jakobsena do prawej strony i jeszcze wystawił mu łokieć. Tak się nie robi. To nie była walka fair, to był faul, brzydki faul - podkreślił Lang. Holender kilka godzin później został zdyskwalifikowany z wyścigu.

Dyrektor Tour de Pologne próbował znaleźć powody całego zajścia. Jego zdaniem duże znaczenie miał fakt, że impreza w Polsce to pierwszy na świecie etapowy wyścig najwyższej kategorii World Tour po blisko pięciomiesięcznej przerwie.

- Zawodnicy długo się nie ścigali. Była długa przerwa. Każdy miał tutaj jakieś cele, za wszelką cenę chciał wygrać, nie raz się tak dzieje, szczególnie wśród sprinterów. W ich mentalności jest tak, że gdyby zamiast mety wybudować im mur z cegły, to są tacy, którzy by wjechali w ten mur ze świadomością, że się nawet zabiją. Po prostu wyłącza im się całkowita świadomość - tłumaczył Lang przed kamerą Eurosportu.

"Szkoda, że tak się wyścig zaczął"

Oprócz Jakobsena, który w śpiączce farmakologicznej przebywa w katowickim szpitalu, poszkodowani byli jeszcze inni kolarze i sędzia.

W czwartek na stronie wyścigu ukazał się oficjalny komunikat o stanie zdrowia holenderskiego kolarza.

"Właśnie wróciłem ze szpitala, trochę uspokojony. Po obejrzeniu kraksy obawialiśmy się najgorszego, ale teraz wiemy, że stan Fabio Jakobsena jest ustabilizowany. Z kolei sędzia odzyskał przytomność i jest w stabilnym stanie. Serdecznie dziękuję lekarzom i personelowi szpitala za szybką pomoc i opiekę, a wszystkim poszkodowanym w wypadku życzę szybkiego powrotu do zdrowia" - powiedział Lang, cytowany w oświadczeniu.



Yesterday's final sprint ended in a crash on the finish line.

We feared the worst, but Fabio's condition is now still serious but stabilised. We thank the many medics involved in helping all the injured riders. Please see the UCI and race organisation statement below #tdp20pic.twitter.com/6riIiYzXp5 — Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 6, 2020





Ucierpiał także drugi na etapie Francuz Marc Sarreau. Jego ekipa Groupama-FDJ poinformowała, że doznał poważnego urazu barku i wielokrotnego zerwania więzadeł. "Oczywiście jutro nie wystartuje" - podkreślono.

Mniej groźnych obrażeń doznał jego kolega i rodak z grupy Damien Touze, a także Hiszpan Eduard Prades (Movistar) i Holender Jasper Philipsen (UAE Team Emirates).



W czwartek odbędzie się kolejny sprinterski etap z Opola do Zabrza (151,5 km).

