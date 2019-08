Popisowa akcja Mohoricia na finałowym etapie. Siwakow zwycięzcą wyścigu, Polacy obeszli się smakiem

Finałowy etap Tour de Pologne prowadził przez strome podjazdy wokół Bukowiny Tatrzańskiej. Piątkowa trasa liczyła 153 km i składały się na nią dwie duże rundy liczące po 59,6 km oraz jedna krótsza o długości 33,8 km. Umieszczono na nich pięć premii górskich pierwszej kategorii: dwa razy Ściana Bukovina i trzy razy Ściana Harnaś.

Duże nadzieje na triumf w klasyfikacji górskiej miał Tomasz Marczyński z ekipy Lotto Soudal, który po sześciu etapach zajmował w niej pierwsze miejsce z przewagą ośmiu punktów nad Francuzem Geoffreyem Bouchardem (AG2R La Mondiale) i dziewięciu nad Niemcem Simonem Geschke (CCC Team).

- Wygranie koszulki było moim celem. Cały czas myślami jestem z Bjorgiem. Jedziemy ten wyścig dla niego - mówił w czwartek Marczyński, wspominając swojego kolegę z zespołu Bjorga Lambrechta, który zmarł po tragicznym wypadku na trzecim etapie wyścigu.

Zacięta walka górali

Piątkowe zmagania w koszulce lidera rozpoczął Duńczyk Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), który w czwartek triumfował w Kościelisku. Rafał Majka (BORA - Hansgrohe) tracił do lidera 20 sekund.

Jako pierwsi z peletonu zaatakowali Matej Mohorić (Bahrain-Merida), Michael Gogl (Trek-Segafredo) oraz Tomasz Marczyński. Przed premią górską dołączyli kolejni. Jako pierwszy zameldował się na niej Simon Geschke, tuż przed Marczyńskim. Zaraz za nią prowadząca grupa liczyła już czternastu kolarzy, którzy sukcesywnie budowali przewagę nad peletonem.

Podjazd na Ścianę Bukovina w Gliczarowie ponownie rozstrzygnęli między sobą Marczyński oraz Geschke. Tym razem górą był Polak, który dzięki temu umocnił się w klasyfikacji górskiej. Przewaga prowadzącej grupy sięgała nawet trzech minut, lecz po zakończeniu pierwszego okrążenia zaczęła topnieć. Trzecia premia górska ponownie padła łupem Marczyńskiego, który w tym momencie miał już dwanaście punktów przewagi nad Geschke w rywalizacji najlepszych górali.

Samotna akcja Słoweńca

Przed drugą lotną premią w Szaflarach z ucieczki zaatakował Matej Mohorić (Bahrain-Merida). Słoweniec jako pierwszy minął również premię górską imienia Joachima Halupczoka, która była punktowana podwójnie. Geschke był trzeci, zbliżając się dzięki temu na dwa punkty do Marczyńskiego w klasyfikacji górskiej.

Po zakończeniu drugiej rundy przewaga samotnie uciekającego Mohoricia wynosiła około 50 sekund. Tymczasem mocnego tempa w peletonie nie wytrzymał lider wyścigu Jonas Vingegaard. Słoweniec pierwszy minął piątą premię górską. Za jego plecami znajdował się Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), a trzeci był Simon Geschke, który dzięki temu o trzy punkty wyprzedził Tomasza Marczyńskiego w klasyfikacji górskiej.

Tymczasem z grupy liderów w pogoń za Mohoriciem ruszyli Paweł Poljański (BORA-Hansgrohe), Neilson Powless (Jumbo Visma), Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo). Na 8 km przed metą Słoweniec miał jednak nad nimi blisko minutę przewagi. W najlepszej sytuacji w kontekście zwycięstwa w całym wyścigu był w tym momencie Pawieł Siwakow (INEOS), który w przeciwieństwie do Vingegaarda dysponował większym zapasem sił na finałowym etapie.

Mohorić nie tylko nie pozwolił rywalom na dogonienie go, ale nawet powiększał swoją przewagę i spokojnie sięgnął po zwycięstwo na ostatnim etapie Tour de Pologne. Drugi kreskę minął Amerykanin Neilson Powless (Jumbo-Visma), tracąc 55 sekundy do triumfatora. Na trzeciej pozycji uplanował się Włoch Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo). Paweł Poljański (BORA-Hansgrohe) dojechał na piątym miejscu.

Najważniejsze wydarzenia piątkowej rywalizacji rozegrały się chwilę później, gdy metę minął Siwakow. Rosjanin z zespołu INEOS finiszował piętnasty, tuż za Rafałem Majką, lecz to wystarczyło, by sięgnąć po triumf w 76. edycji wyścigu Tour de Pologne. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej przypadło Australijczykowi Jaiowi Hindleyowi, a trzecie Włochowi Diego Ulissiemu (UAE-Team Emirates). Majka został sklasyfikowany na dziewiątej pozycji. Polak w czwartek zapowiadał, że jego celem minimum będzie miejsce na podium. Walczył, lecz na ostatnich kilometrach znajdował się zbyt daleko za liderami, by odrobić straty.