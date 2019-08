Przedwczesna radość Holendra. Pascal Ackermann triumfatorem 3. etapu

Na trzecim etapie 76. edycji wyścigu Tour de Pologne po raz kolejny o zwycięstwo mieli powalczyć sprinterzy. Poniedziałkowa trasa prowadząca spod Stadionu Śląskiego w Chorzowie do Zabrza liczyła 150,5 km, głównie po płaskim terenie.

W ucieczce dnia znaleźli się: Adrian Kurek (Polska), Jewgienij Szalunow (Gazprom Rusvelo) oraz Charles Planet (Novo Nordisk), który również w poprzednich dniach był wyjątkowo aktywny. W klasyfikacji generalnej wyścigu Francuz tracił zaledwie sekundę do lidera Pascala Ackermanna (BORA - Hansgrohe).

Już po siedmiu kilometrach od startu rozegrana została premia specjalna dla upamiętnienia 100-lecia Powstań Śląskich, która padła łupem Kurka. Harcownicy z każdym kilometrem budowali swoją przewagę nad peletonem. Po 24 km różnica wynosiła już 5'45". Trasa poniedziałkowego etapu nie obfitowała jednak w wiele podjazdów, co nie stawiało wysoko szans uciekinierów.

Tragiczny wypadek Lambrechta

Po 40 km kolarze musieli zmagać się z pogarszającą się pogodą. Na trasie rozpadał się deszcz, a temperatura wyraźnie spadła. Odbiło się to na sytuacji w peletonie. W kraksie poważnie ucierpiał Bjorg Lambrecht (Lotto-Soudal), który wypadł z drogi i niebezpiecznie uderzył głową w betonowy przepust. Zawodnik stracił przytomność, a lekarze musieli przystąpić do natychmiastowej reanimacji. Udało mu się przywrócić mu funkcje życiowe. Następnie kolarz został przewieziony do szpitala w Rybniku. Jeszcze przed zakończeniem wyścigu podano jednak tragiczną informację o śmierci 22-letni Belga podczas operacji.

Koniec ucieczki

Po 66 km peleton wyraźnie zmniejszył dystans do uciekinierów. Ich przewaga wynosiła 3'05" i dalej topniała. Na 3 km przed lotną premią w Rybniku przewaga ucieczki wynosiła już tylko dwie minuty. Tuż za nią znajdowała się również premia górska czwartej kategorii. Obie wygrał Planet, który w tym momencie był wirtualnym liderem wyścigu. Utrzymywał również koszulkę lidera klasyfikacji górskiej i najaktywniejszych. W Gierałtowicach harcownicy wyprzedzali peleton zaledwie o minutę i wszystko wskazywało na to, że niebawem zostaną wchłonięci.

Źródło: tourdepologne.pl Profil 3. etapu Tour de Pologne

Przed finiszem w Zabrzu kolarze mieli do pokonania cztery rundy (każda licząca 6,2 km). Uciekinierzy utrzymywali kilkanaście sekund przewagi i choć wydawało się, że nie mają szans jej utrzymać, dzielnie walczyli, by nie oddać prowadzenia. Na ostatnim okrążeniu niesamowity pech dopadł jednak Charlesa Planeta, który wywrócił się na jednym ze śliskich zakrętów. Jadący tuż za nim Adrian Kurek został przez to wytrącony z równowagi i również mógł zapomnieć o etapowym triumfie. Jewgienij Szalunow próbował jeszcze samotnej ucieczki, lecz jego akcja zakończyła się około 3 km przed metą.

Emocjonujący finisz padł łupem Fabio Jakobsena (Deceunink Quick Step). Tuż za nim metę minął Pascal Ackermann, który utrzymał pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Trzecią pozycję zajął Danny van Poppel (Team Jumbo-Visma). Tuż po zakończeniu zawodów Holender został jednak zdyskwalifikowany, w efekcie czego stracił etapowe zwycięstwo.

Źródło: Newspix Ackermann ponownie zwyciężył

Wyniki 3. etapu (Chorzów - Zabrze, 150,5 km):

1. Pascal Ackermann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 3:29.41

2. Danny van Poppel (Holandia/Team Jumbo)

3. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo)

4. John Degenkolb (Niemcy/Trek-Segafredo)

5. Maximilian Walscheid (Niemcy/Sunweb)

6. Mark Cavendish (W. Brytania/Dimension Data)

7. Marc Sarreau (Francka/Groupama-FDJ)

8. Andrea Peron (Włochy/Novo Nordisk)

9. Fernando Gaviria (Kolumbia/UAE Team Emirates)

10. Matej Mohoric (Słowenia/Bahrain-Merida)

....16. Paweł Franczak (Polska)

27. Kamil Gradek (Polska/CCC)

33. Maciej Paterski (Polska)

41. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe)

55. Łukasz Owsian (Polska/CCC) wszyscy ten sam czas

Klasyfikacja generalna Tour de Pologne 2019:

1. Pascal Ackermann (Niemcy/Bora-Hansgrohe)

2. Fernando Gaviria (Kolumbia/UAE Team Emirates)

3. Luka Mezgec (Słowenia/Mitchelton-Scott)

4. Paweł Franczak (Polska)

5. Jakub Kaczmarek (Polska)

6. Danny van Poppel (Holandia/Team Jumbo)

7. Fabio Jakobsen (Holandia/Deceuninck-Quick-Step)

8. Ben Swift (W. Brytania/Ineos)

9. Quentin Jauregui (Francja/AG2R)

10. Matej Mohoric (Słowenia/Bahrain-Merida)

...34. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe)

39. Maciej Paterski (Polska)

41. Łukasz Owsian (Polska/CCC)

49. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal)

83. Michał Gołaś (Polska/Ineos)