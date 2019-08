Świetny finisz Mezgeca w Tour de Pologne. Ackermann nadal liderem

Zobacz, co powiedział dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang o reprezentacji Polski, która wystartuje w 76. edycji tego wyścigu. Tour de Pologne na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze od 3 do 9 sierpnia.

Zobacz, co powiedział kolarz reprezentacji Polski Paweł Franczak po 1. etapie Tour de Pologne, w którym zajął 8. miejsce. Tour de Pologne na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Dzisiaj Ackermannowi nie udało się wygrać. Tak to już jest. Nie myślę o celach indywidualnych, bo jedziemy w zasadzie na trzech liderów. Zobaczymy, jak rozkręcą mi się nogi - powiedział Rafał Majka (BORA-hansgrohe) po 2. etapie Tour de Pologne. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kolarze mieli do pokonania 153 km z Tarnowskich Gór do Katowic. Wszystko wskazywało na to, że w niedzielę o zwycięstwo będą walczyć ponownie sprinterzy – pierwszy etap w Krakowie wygrał Ackermann. Czekały na nich trzy premie lotne (Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie i 100-lecie PCK w Katowicach) i dwie premie górskie czwartej kategorii.

Warto dodać, że tylko raz uciekinier zdołał przechytrzyć peleton podczas finiszu w Katowicach – w 2013 roku dokonał tego Taylor Phinney. W ubiegłym roku triumfował Ackermann.

Od peletonu błyskawicznie odłączyli się Paweł Franczak (Voster ATS Team) i lider klasyfikacji górskiej Charles Planet (Novo Nordisk). Ich przewaga nad resztą stawki szybko wzrosła do trzech minut, a po 12 km wynosiła ponad pięć. Dopiero po przejechaniu 50 km uciekinierzy zaczęli tracić siły, choć strata goniących ich kolarzy nadal była dość znaczna.

Pierwsza lotna premia powędrowała na konto Polaka, a druga padła łupem Planeta. Wśród zawodników z peletonu najaktywniejsi byli Ben Swift (Ineos) i Quentin Jauregui (AG24 La Mondiale)

Jadący równym tempem Planet zgarnął również pierwszą premię górską. Na dwie rundy przed końcem Francuz i Franczak mieli przewagę 1 minuty i 30 sekund. Ponadto kolarz grupy Novo Nordisk dzięki bonifikatom został nowym wirtualnym liderem klasyfikacji generalnej – miał 3 sekundy przewagi nad Ackermannem. Jednak do końca wszystko mogło się zmienić.

Świetny finisz Mezgeca

Na 15 km przed metą ucieczka została doścignięta przez peleton – wówczas na jego czele jechał zespół Dimension Data z Markiem Cavendishem. Wielką pracę wykonywali również kolarze Bora-Hansgrohe, a zwłaszcza Cesare Benedetti. Przez kilka kilometrów Włoch miał nawet przewagę nad pozostałymi. Za jego plecami czaiła się ekipa Deceuninck-Quick Step.

Ostatecznie triumfatorem został Luka Mezgec. Zawodnik zespołu Mitchelton-Scott znakomicie przyspieszył na ostatnich metrach i wyprzedził Fernando Gavirię (UAE Team Emirates) oraz Ackermanna. Bardzo dobra jazda Niemca w drugiej części etapu sprawiła, że pozostał liderem klasyfikacji generalnej. W pierwszej dwudziestce nie znalazł się żaden Polak.

Ackermann ma przewagę dwóch sekund nad Gavirią i czterech nad Mezgecem.

W poniedziałek etap z Chorzowa do Zabrza.

Wyniki 2. etapu (Tarnowskie Góry - Katowice, 152,7 km)



1. Luka Mezgec (Słowenia/Mitchelton-Scott) 3:32.42

2. Fernando Gaviria (Kolumbia/UAE Team Emirates)

3. Pascal Ackermann (Niemcy/Bora-Hansgrohe)

4. Danny van Poppel (Holandia/Team Jumbo)

5. Marc Sarreau (Francja/Groupama-FDJ)

6. Maximilian Walscheid (Niemcy/Team Sunweb)

7. Sacha Modolo (Włochy/EF Education First)

8. Clement Venturini (Francja/AG2R)

9. Matej Mohoric (Słowenia/Bahrain-Merida)

10. Enzo Wouters (Belgia/Lotto-Soudal) wszyscy ten sam czas

....

29. Kamil Gradek (Polska/CCC)

30. Rafał Majka (Polska/BORA-Hansgrohe)

49. Paweł Bernas (Polska/CCC)

50. Łukasz Owsian (Polska/CCC)

56. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) wszyscy ten sam czas



Klasyfikacja generalna



1. Pascal Ackermann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 6:30:26

2. Charles Planet (Francja/Team Novo Nordisk) strata 1 s

3. Fernando Gaviria (Kolumbia/UAE Team Emirates) 2

4. Luka Mezgec (Słowenia/Mitchelton-Scott) 4

5. Paweł Franczak (Polska) 6

6. Jakub Kaczmarek (Polska) 7

7. Fabio Jakobsen (Holandia/Deceuninck-Quick-Step) 10

8. Ben Swift (W. Brytania/Ineos) 12

9. Quentin Jauregui (Francja/ AG2R) ten sam czas

10. Matej Mohoric (Słowenia/Bahrain-Merida) 13

...39. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe)

45. Łukasz Owsian/Polska/CCC)

49. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal)

53. Maciej Paterski (Polska)

88. Szymon Rekita (Polska) wszyscy ten sam czas