"Etap zneutralizowany, trasa skrócona". Kolarze pojadą w hołdzie dla Belga

Na wtorek planowany był etap z Jaworzna do Kocierza. Kolarze mieli wystartować zgodnie z planem o godz. 12.00 z Jaworzna, ale zamiast 173 km, przejadą dystans 133,7 km. Organizatorzy skrócili trasę o jedną 38,5-kilometrową pętlę wokół Kocierza.

Wspólna decyzja

"Z szacunku dla zmarłego Bjorga Lambrechta organizatorzy wyścigu wspólnie z komisją sędziowską oraz grupami kolarskimi podjęli decyzję, że czwarty etap Tour de Pologne będzie zneutralizowany. Trasa została skrócona do 133,7 km, a z dwóch zaplanowanych rund odbędzie się jedna. Start w Jaworznie zaplanowano na 12:10" - poinformowano na Twitterze touru.





The race organisers, the jury and the cycling teams have made a decision to neutralize the 4th stage of Tour de Pologne to pay our respects to Bjorg Lambrecht. The stage route is reduced to 133.7km and the final laps cut to 1.

More - https://t.co/xPRQ5l8Jhspic.twitter.com/QkEJSdTFq7 — Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 5, 2019







Neutralizacja oznacza, że kolarze mają się nie ścigać podczas wyścigu, ale spokojnie przejadą ze startu na metę. Dodano też, że "każda kolejna decyzja dotycząca jutrzejszego etapu zostanie przekazana jutro rano w uzgodnieniu z zespołem Lotto Soudal".

Nie wiadomo, czy na starcie stanie belgijska drużyna. W składzie tego zespołu jest polski kolarz Tomasz Marczyński. Tragedia na Tour de Pologne. Nie żyje 22-letni kolarz Dramat na trzecim... czytaj dalej »

Długie rozmowy

22-letni Lambrecht z nieznanych przyczyn zjechał z trasy na 48. kilometrze poniedziałkowego odcinka z Chorzowa do Zabrza i uderzył klatką piersiową i brzuchem w betonowy przepust wodny. W wyniku doznanych obrażeń zmarł w szpitalu w Rybniku.

Na mecie w Zabrzu organizator wyścigu - Czesław Lang - zapowiedział, że wyścig będzie kontynuowany. - Jest smutek, ale wyścig na pewno będzie jechał dalej. Jadąc, będziemy na pewno pamiętali o nim, że na tym wyścigu skończył swoje życie. Bardzo mi przykro i tylko tyle mogę powiedzieć - podkreślił.

Rozmowy w sprawie kontynuacji wyścigu toczyły się do późnych godzin wieczornych. Ostatecznie wypracowano kompromis.