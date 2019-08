Zmiana w składzie CCC tuż przed Tour de Pologne. "Zdrowie na pierwszym miejscu"

Zobacz, co powiedział dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang o reprezentacji Polski, która wystartuje w 76. edycji tego wyścigu. Tour de Pologne na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze od 3 do 9 sierpnia.

Hiszpan Ivan Garcia z ekipy Bahrain-Merida wygrał w miejscowości Ventura piąty etap wyścigu kolarskiego Dookoła Kalifornii. Paweł Bernas (CCC) zajął siódme miejsce. Koszulkę lidera zachował Amerykanin Tejay van Garderen (Education First).

Garcia wygrał 5. etap, Bernas siódmy w Tour of California

21-letni kolarz doznał kontuzji w wypadku podczas wyścigu Tour de Wallonie. "Początkowo czuł się on na tyle dobrze, że chciał spróbować i stanąć na starcie, ale dzisiaj, podczas porannej przejażdżki, czuł spory dyskomfort na rowerze. Narzekał na ból w żebrach, problemy z oddychaniem, a otarcia i rany powodowały nieprzyjemny ból" - tak na Facebooku CCC Team absencję Sajnoka tłumaczył lekarz zespołu dr Piotr Kosielski.

"Najlepsza decyzja"

Wyjątkowe Tour de Pologne. Tu o triumfie decydują sekundy W ostatniej... czytaj dalej » "Szymon bardzo chciał wziąć udział w tym wyścigu, gdyż to był jeden z jego najważniejszych startów w sezonie, ale zdrowie naszych zawodników stoi na pierwszym miejscu. Razem z dyrektorami sportowymi i samym kolarzem uznaliśmy, że odpuszczenie tego wyścigu będzie najlepszą decyzją, by Szymon mógł się skupić na powrocie do pełnej dyspozycji" - dodał.

Oprócz Bernasa, w szeregach CCC na TdP jest jeszcze dwóch Polaków - Kamil Gradek i Łukasz Owsian. O zwycięstwo w klasyfikacji generalnej mają jednak walczyć przede wszystkim Belg Serge Pauwels i Niemiec Simon Geschke. Skład uzupełniają Włoch polskiego pochodzenia Jakub Mareczko oraz Portugalczyk Amaro Antunes.



Wyścig odbędzie się w dniach 3-9 sierpnia na trasie z Krakowa do Bukowiny Tatrzańskiej i z udziałem dwóch polskich drużyn - ekipy CCC oraz reprezentacji. Swój udział potwierdził m.in. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), zwycięzca tej imprezy z 2014 roku.

