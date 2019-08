"Mógł zasłabnąć, mógł wpaść w poślizg". Lekarz o śmiertelnym wypadku Lambrechta

Etap z Chorzowa do Zabrza od początku odbywał się w trudnych warunkach. Kolarze długimi fragmentami jechali w deszczu. Musieli zmagać się ze śliskim asfaltem.

Jak zdradził dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang, tragedia zdarzyła się na 48. kilometrze. - Kolarz wpadł w głęboką fosę i odniósł na tyle poważne obrażenia, że wzywaliśmy helikopter i karetkę. Zawieźliśmy go do szpitala, gdzie udało się jeszcze pobudzić akcję serca, ale niestety nie przeżył. Jest nam bardzo przykro - przyznał wyraźnie poruszony tuż po zakończeniu etapu.

Bezpośredni masaż serca

Więcej szczegółów tragedii zdradził Wiśniewski, który pełni funkcję oficjalnego lekarza wyścigu. - Z dużym impetem zderzył się z betonowym przepustem. Nie głową, ale całym tułowiem - klatką piersiową i jamą brzuszną. Poważne obrażenia spowodowały zatrzymanie akcji serca i oddechu. Zawodnik był reanimowany w karetce, na miejsce przybył bardzo szybko śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pacjent był wspólnie ratowany. Zrobiono wszystko, co można było zrobić - relacjonował.

- Mimo że mamy urządzenie Lucas do pośredniego masażu serca, pacjent nie reagował. Trzeba było otworzyć klatkę piersiową, żeby bezpośrednio masować jego serca. Nie nadawał się do transportu śmigłowcem. Naszym ambulansem przewieziono go do szpitala, gdzie został przekazany. Trafił na blok operacyjny, w trakcie operacji zmarł z powodu ciężkich obrażeń klatki piersiowej, jamy brzusznej. Z krwawieniami ze śledziony, z wątroby. Miał odmę w klatce piersiowej, którą odbarczono w ambulansie. jest nam przykro. Od kiedy jeżdżę na tourze, takie zdarzenia nie mieliśmy. Przy takim uderzeniu tułowiem, nie miał szansy przeżycia - dodał.

Wciąż nie znana jest natomiast bezpośrednia przyczyna wypadku. - Mógł zasłabnąć, mógł wpaść w poślizg. Na razie informacje są sprzeczne - powiedział Wiśniewski.

Mimo tragedii Tour de Pologne będzie kontynuowany od wtorku. - Wyścig na pewno będzie jechał dalej. Wspólnie z zawodnikami postanowiliśmy, że dziś nie będzie dekoracji - oznajmił z kolei Lang.