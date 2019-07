Sprinty i okazje w ucieczkach. CCC z trzema Polakami na Tour de Pologne

Polacy w CCC to Kamil Gradek, Łukasz Owsian i Szymon Sajnok.



- Na starcie stanie trzech, a w zasadzie czterech Polaków, którzy będą bardzo zmotywowani, by pokazać się na swoim terenie - powiedział dyrektor sportowy teamu Piotr Wadecki, cytowany w komunikacie prasowym ekipy CCC. - Kamil Gradek i Łukasz Owsian będą szukać swoich okazji w ucieczkach, a Szymon Sajnok skupi się na etapach sprinterskich w pierwszej części wyścigu, razem z mającym polskie korzenie Jakubem Mareczko - wyjaśnił.



Prosto z Francji

Kwiatkowski zrezygnował z Tour de Pologne. "Organizm domagał się od dawna odpoczynku" Michał... czytaj dalej » W klasyfikacji generalnej o końcowy triumf mają walczyć Belg Serge Pauwels i Niemiec Simon Geschke.

- Serge Pauwels i Simon Geschke przystąpią do rywalizacji po ukończonym Tour de France. We Francji obaj z każdym etapem czuli się coraz lepiej, więc w Polsce powinni być w dobrej dyspozycji i gotowi na walkę o klasyfikację generalną. Amaro Antunes nie ścigał się praktycznie od Giro d’Italia, ale wykonał solidny blok treningowy i będzie chciał wykorzystać swoją świeżość na górskich etapach, które powinny mu odpowiadać - dodał Wadecki.

- Stanę na starcie z nadzieją na mocny tydzień w moim wykonaniu i liczę, że kilometry przejechane podczas francuskiej Wielkiej Pętli przełożą się na wysoką dyspozycję - powiedział z kolei Geschke.

Wyścig odbędzie się w dniach 3-9 sierpnia na trasie z Krakowa do Bukowiny Tatrzańskiej i z udziałem dwóch polskich drużyn - ekipy CCC oraz reprezentacji. Swój udział potwierdził m.in. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), zwycięzca tej imprezy z 2014 roku.



Skład ekipy CCC na 76. Tour de Pologne:



Amaro Antunes (Portugalia), Simon Geschke (Niemcy), Kamil Gradek (Polska), Jakub Mareczko (Włochy), Łukasz Owsian (Polska), Serge Pauwels (Belgia), Szymon Sajnok (Polska).