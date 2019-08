Uciekał cały etap, upadł w końcówce. Pech odebrał Polakowi szansę na wygraną

Zobacz, co powiedział dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang o reprezentacji Polski, która wystartuje w 76. edycji tego wyścigu. Tour de Pologne na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze od 3 do 9 sierpnia.

Zobacz, co powiedział kolarz reprezentacji Polski Paweł Franczak po 1. etapie Tour de Pologne, w którym zajął 8. miejsce.

- Dzisiaj Ackermannowi nie udało się wygrać. Tak to już jest. Nie myślę o celach indywidualnych, bo jedziemy w zasadzie na trzech liderów. Zobaczymy, jak rozkręcą mi się nogi - powiedział Rafał Majka (BORA-hansgrohe) po 2. etapie Tour de Pologne.

31-latek był jednym z głównych aktorów etapu prowadzącego z Chorzowa do Zabrza (150 km). Już kilka minut po starcie zabrał się do ucieczki z Jawgienijem Szalunowem (Gazprom Rusvelo) i Charlesem Planetem (Novo Nordisk). To łupem Polaka padła usytuowana na siódmym kilometrze premia specjalna.

Później przewaga śmiałków bardzo rosła, by w pewnym momencie sięgnąć prawie sześciu minut. Uciekinierzy dobrze współpracowali i nie dali się dogonić aż do ostatniej z czterech liczących 6,2 km pętli już na ulicach Chorzowa.

"Ratowałem się i uderzyłem w kibiców"

Przedwczesna radość Holendra. Pascal Ackermann triumfatorem 3. etapu Holender Fabio... czytaj dalej » Wtedy ich przewaga wynosiła 15 sekund, ale na przeszkodzie stanęły warunki atmosferyczne. Planet poślizgnął się na mokrym asfalcie, to samo zrobił Kurek i w walce pozostał tylko Szalunow. Samotna próba Rosjanina nie miała jednak szans powodzenia.

Ostatecznie Kurek ukończył etap na jednym z ostatnich miejsc.

- Kiedy wjeżdżaliśmy na ostatnia rundę mieliśmy kilkanaście sekund przewagi. To może nie jakoś bardzo dużo, ale przed nami był techniczny odcinek, a dysponowaliśmy bardzo mocnymi nogami. Niestety zawodnik Novo Nordisk wszedł za agresywnie w zakręt i już widziałem, że będzie trudno. Ja się ratowałem i uderzyłem w kibiców, mam nadzieję, że się nic nie stało. To mega pech, bo był cień szansy na dojechanie przed peletonem - mówił rozczarowany przed kamerą Eurosportu.



- Na początku wyścigu założyłem sobie, że będę walczył o koszulkę najaktywniejszego, ale kraksa na pierwszym etapie wyłączyła mnie z tej rywalizacji - dodał.

Poniedziałkowy etap wygrał Niemiec Pascal Ackermann z Bory-Hansgrohe i to on jest liderem 76. Tour de Pologne.